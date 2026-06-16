Charo Izquierdo, directora de MAGAS; el escritor Sergio Ramírez, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI y Julia Higueras, directora de la revista 'Anoche tuve un sueño'. OEI

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha celebrado un coloquio en su sede para diseccionar con precisión la realidad de las prácticas lectoras en los adolescentes de la región.

El debate, moderado por la periodista y directora de MAGAS Charo Izquierdo, ha servido de escenario para desmontar de raíz el falso e instalado prejuicio social de que las nuevas generaciones han abandonado los libros de forma definitiva.

Durante la cita institucional, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, ha defendido con firmeza que los jóvenes sí leen, aunque admitió la imperiosa necesidad de comprender cómo consumen estas obras.

Para el alto directivo internacional, resulta crucial asimilar que los canales han cambiado notablemente en los últimos tiempos y que los diagnósticos apocalípticos actuales carecen de un sustento empírico real dentro del dinámico ecosistema educativo moderno.

Por su parte, Julia Higueras, directora de la revista Anoche tuve un sueño, se ha mostrado plenamente de acuerdo con esta mirada optimista y alejada de los enfoques centrados únicamente en los adultos que distorsionan la realidad juvenil.

La editora ha aplaudido el papel activo de la juventud, subrayando que las plataformas digitales pueden servir como canales válidos para el intercambio de opiniones y la formación del criterio propio de los niños y adolescentes.

La paradoja del papel

Como han recordado en el evento, la OEI presentó el pasado enero un amplio informe en el que analizaba esta cuestión. Una de las grandes revelaciones que arrojó fue el rotundo desmentido del sesgo puramente tecnológico que pesa sobre la juventud de nuestros días. Prefieren leer en papel.

Jabonero ha reconocido con honestidad su asombro ante los datos estadísticos recogidos a lo largo de la región, admitiendo abiertamente que la mayor sorpresa de la investigación fue, precisamente, comprobar el indiscutible apego que los adolescentes declaran hacia el soporte impreso tradicional.

"El tópico se cae; ellos mismos manifiestan que lo que les gusta es el formato papel", ha enfatizado durante su exposición ante los asistentes.

Aun así, el secretario general de la OEI ha alertado sobre el demoledor impacto socioeconómico que supuso el prolongado confinamiento derivado de la pandemia en los hogares con menores recursos económicos de la comunidad iberoamericana.

En las viviendas más vulnerables, la falta de espacio y de acceso a las bibliotecas físicas rompieron de golpe el hábito cotidiano de lectura que habían desarrollado miles de menores.

Esta desconexión forzosa ha agravado una profunda crisis de comprensión lectora, una problemática de origen escolar que el mandatario de la institución ha calificado directamente como un dato "desgarrador" para el futuro laboral regional.

El estudio de la OEI recoge una muestra robusta de 2.774 encuestas a jóvenes de entre 10 y 22 años de 17 países, complementada con minuciosos grupos de discusión locales. Estas dinámicas revelaron que el público lector reclama tramas más inclusivas, solicitando que los personajes literarios reflejen mejor su propia diversidad y su compleja realidad cotidiana actual.

Banalidad digital

El célebre escritor nicaragüense Sergio Ramírez, galardonado con el Premio Cervantes y reciente académico de la Real Academia Española, ha aportado una honda perspectiva literaria sobre este fenómeno social.

Ramírez ha rechazado de plano las etiquetas del sector editorial y defendido el "apetito omnívoro" de los adolescentes, capaces de sumergirse apasionadamente en extensas narrativas si se logra despertar su curiosidad innata.

Para el autor, la literatura de ficción constituye una herramienta de resistencia democrática absolutamente indispensable frente a la creciente homogeneización del pensamiento global.

A su juicio, el libro actúa como un escudo protector fundamental, puesto que una persona que carece del hábito lector resulta mucho más vulnerable ante los discursos demagógicos y las falsas verdades que asolan la vida pública contemporánea.

"Hoy estamos expuestos a la demagogia que exalta los sentimientos más primitivos como el odio y el miedo", ha sentenciado Ramírez con tono severo y reflexivo.

Su diagnóstico coincide con el de Jabonero, que ha denunciado la adicción algorítmica de ciertas redes, describiéndolas como un peligroso mecanismo de "ectoplasma ideológico". Un factor que promueve la polarización destructiva y anula la razón crítica en las escuelas.

Higueras, que acababa de regresar de Armenia como observadora internacional, ha aportado una visión global sobre la urgencia de defender los valores democráticos y los derechos humanos mediante la cultura.

Para la periodista, el pensamiento único es un peligro real que avanza silenciosamente cuando la sociedad se sumerge en la banalidad y en el consumo digital adictivo y superficial.

Finalmente, la directora ha recordado la enorme responsabilidad ética que tienen los medios de comunicación en la construcción de estas corrientes de opinión pública colectivas.

La editora ha advertido de que, si los periodistas insisten en repetir sistemáticamente el mantra de que la juventud no lee, terminarán convenciendo de ello a una sociedad desinformada que da la espalda a las nuevas generaciones.

La sesión concluyó con un alegato a favor de la inmensa riqueza literaria de Iberoamérica como un elemento integrador indiscutible de salud mental y bienestar. En palabras de Charo Izquierdo al cierre del encuentro, la lectura compartida debe ser el gran motor de la libertad. "Más lecturas, más libres", ha concluido.