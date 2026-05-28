El liderazgo femenino se consolida como palanca estratégica del futuro de la economía mundial

La Torre IE University de Madrid se ha convertido en el epicentro global del liderazgo femenino. Más de 200 representantes del tejido empresarial, institucional, académico y social se han citado para redefinir el futuro de la economía internacional mediante alianzas sólidas y proyectos con un profundo impacto social.

Bajo el descriptivo lema “Innovación que impacta. Liderazgo que transforma”, las jornadas han abordado retos cruciales para los próximos años. Las mesas redondas y ponencias se han centrado firmemente en dar respuestas precisas al emprendimiento con propósito, la transformación demográfica, el bienestar mental y la cooperación entre España y Latinoamérica.

La presidenta de WEF Iberoamérica, Michelle Ferrari, ha recordado que este foro internacional reúne a personas e instituciones con una convicción compartida. Las ideas solo generan una transformación real cuando se traducen de forma efectiva en decisiones corporativas, alianzas estratégicas y acciones concretas dentro del mercado global.

Por su parte, Carlos Herrero, vicepresidente ejecutivo de la organización, ha destacado el valor del encuentro para aglutinar perfiles diversos. En su opinión, en un momento de constante incertidumbre, las corporaciones necesitan construir sinergias más estables y transversales que faciliten pasar de la mera inspiración teórica a la acción económica.

La gran conclusión de esta quinta edición es clara: la representación femenina ha dejado de ser un debate sectorial. Actualmente, el liderazgo de las mujeres constituye una palanca completamente estratégica para mejorar la competitividad empresarial, impulsar la innovación constante y fomentar la construcción de nuevas redes de colaboración internacional.

Los ponentes han coincidido en que el porvenir requiere directivos capaces de integrar los beneficios financieros con la sostenibilidad. La economía del futuro necesitará un modelo transformador que fusione la rentabilidad económica con el propósito social, la salud mental, el sistema de cuidados y una visión profundamente intergeneracional.

Marta Martín, directora ejecutiva asociada de WEF España, ha puesto el foco sobre materias que ya marcan la agenda global. Asuntos urgentes como la longevidad, los cuidados o el bienestar psicológico deben abandonar el plano discursivo para transformarse de inmediato en proyectos financieros viables y decisiones ejecutivas reales.

Desde el ámbito académico, Mar Hurtado de Mendoza, vicepresidenta de IE University, ha reivindicado el papel clave de la educación superior. A su juicio, existe una generación de mujeres excelentemente preparadas y decididas a cambiar las reglas del juego, convirtiendo el liderazgo femenino en una norma y no en una excepción.

El foro ha contado con la participación activa de destacadas figuras del ecosistema directivo de España y de toda la región latinoamericana. Entre los asistentes, han sobresalido nombres como Rosario Marín, Adriana Domínguez, Gema Mancha, Eva Peláez, Pedro Ruiz, Javier López Zafra, Beatriz Magro y Blanca Panzano, entre otros líderes corporativos.

La cita también ha servido para otorgar distinciones a trayectorias profesionales orientadas de forma inequívoca hacia el propósito social. La prestigiosa directora de orquesta Alondra de la Parra ha recibido emocionada el reconocimiento internacional Iconic Woman Creating a Better World for All en la categoría de Impacto Social.

Asimismo, la deportista Cristina Gutiérrez ha sido galardonada con el premio Young Innovator en la subcategoría de Jóvenes Líderes. Por otro lado, la Fundación BBVA Microfinanzas, representada por Javier Flores Moreno, ha obtenido la distinción de Iconic Company por su constante desarrollo en innovación con propósito social.

La fundadora de South Summit, María Benjumea, ha sido galardonada con el premio Iconic Leader por su valioso legado empresarial. Este mismo reconocimiento fue entregado previamente en la sede de la CEOE a Narciso Casado Martín, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos.

Esta ambiciosa edición en Madrid ha consolidado al Women Economic Forum como una plataforma estratégica esencial para el desarrollo inclusivo. La cita no solo refuerza la dimensión internacional del liderazgo femenino, sino que teje redes indestructibles entre las economías de España, México y Latinoamérica.