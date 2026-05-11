La sostenibilidad se consolida como motor de crecimiento y ventaja competitiva para las empresas en España

La sostenibilidad ya no ocupa un lugar periférico en las memorias corporativas ni se limita a un ejercicio de reputación. Ha pasado a formar parte del núcleo de la estrategia empresarial.

Esa fue la principal conclusión de la jornada La sostenibilidad como palanca de negocio, organizada este lunes 11 de mayo por Multinacionales con España en colaboración con Transcendent y con el apoyo de ING, L’Oréal Groupe y Octopus Energy.

El encuentro reunió en Madrid a directivos, expertos y representantes institucionales para defender una idea que hace apenas unos años podía parecer aspiracional y que hoy se presenta como una realidad tangible. Y es que integrar la sostenibilidad en el modelo de negocio no solo reduce riesgos, sino que genera ingresos, mejora el posicionamiento y refuerza la competitividad.

La presidenta de Multinacionales con España, Rosa Rodríguez Rico, fue la encargada de abrir la jornada situando el debate en un contexto marcado por tres grandes fuerzas: la crisis climática, la presión sobre los recursos naturales y la desigualdad social. "Esta transformación es la respuesta necesaria a tres dinámicas estructurales que actúan de manera simultánea", señaló.

El informe presentado se articula en torno a tres ejes —estrategia, oportunidad y acción— y recopila más de 20 casos de éxito de multinacionales que operan en España. "Analiza precisamente la oportunidad de capitalizar esta visión", explicó Rodríguez Rico. "Son aprendizajes reales que permiten a cada empresa identificar sus propias palancas de crecimiento y trazar una hoja de ruta de valor sostenible".

La presidenta aprovechó para recordar, además, que la organización ha premiado a más de 40 personalidades e instituciones que han liderado este cambio en el país, en el marco de sus Premios de Sostenibilidad.

Rosa Rodríguez Rico, presidenta de Multinacionales con España. Cedida

A continuación, Juan de la Guardia, director general de Advantere School of Management, defendió que la sostenibilidad ha dejado de ser un asunto exclusivo de la responsabilidad corporativa para convertirse en "el corazón mismo de la estrategia empresarial".

En su intervención subrayó que el actual entorno económico, marcado por nuevas exigencias regulatorias, una ciudadanía más informada y mercados que valoran la transparencia y la buena gobernanza, obliga a las compañías a replantear su forma de crear valor.

"Las empresas que liderarán el futuro no serán necesariamente las más grandes, sino las más capaces de adaptarse, de generar confianza y de crear valor de manera sostenible", afirmó. Y añadió una idea que resonó durante toda la mañana: "La rentabilidad y la responsabilidad ética no son caminos separados, sino dimensiones inseparables de una misma acción".

Invertir en español

La presentación del informe corrió a cargo de Ángel Pérez Agenjo, socio director de Transcendent, quien sintetizó el reto con una frase: "Tenemos un problema moral, social y empresarial".

El experto explicó que la crisis climática, la degradación de los ecosistemas y el aumento de las desigualdades actúan de forma simultánea y multiplican los riesgos para la economía y para las propias empresas.

España, recordó, afronta vulnerabilidades evidentes —como el hecho de que el 74% de su territorio esté en riesgo de desertificación—, pero también reúne condiciones excepcionales para liderar esta transformación. "Nuestro país sigue siendo un sitio económicamente interesante para seguir trabajando. Somos líderes en los avances de sostenibilidad", sostuvo.

El diagnóstico se apoya en cifras contundentes. España es el segundo país de la Unión Europea en capacidad eólica instalada y el tercero en solar fotovoltaica, con capacidad para fabricar el 60% de la cadena de valor solar y casi el 100% de la eólica.

Además, dispone de 163.000 millones de euros en fondos europeos y ha atraído más de 10.800 proyectos greenfield desde 2013.

En paralelo, las multinacionales extranjeras, que representan apenas el 0,5% del tejido empresarial español, concentran el 30% de la facturación nacional, más del 43% de las exportaciones industriales y más de dos millones de empleos directos.

El informe, elaborado a partir del análisis de más de 50 compañías con presencia en España y pertenecientes a 30 sectores económicos, confirma que la sostenibilidad ha alcanzado un grado notable de madurez.

Ángel Pérez Agenjo, socio director de Transcendent. Cedida

Más del 90% de las empresas analizadas ya ha fijado objetivos cuantitativos, la totalidad mide su huella de carbono y más del 80% ha formalizado compromisos Net Zero. Y es que, según el modelo de Transcendent, la gestión del talento es la dimensión más consolidada, con niveles de madurez superiores al 80%.

Lejos de concebirse como una obligación regulatoria, la sostenibilidad aparece en el estudio como una fuente directa de rentabilidad.

El documento identifica cinco palancas interrelacionadas de creación de valor: aumento de ingresos, reducción de costes, refuerzo del posicionamiento, mitigación de riesgos y fomento de la innovación. "Esto no es un ejercicio de buenismo", advirtió Pérez Agenjo. "La inacción es una decisión y no es una buena decisión".

El informe alerta, de hecho, de que las compañías que no desarrollen estrategias de adaptación climática podrían perder entre un 5% y un 25% de su EBITDA en 2050, e incluso hasta un 50% en los sectores más intensivos en carbono.

Casos de éxito

La mesa redonda posterior, moderada por Amalia Pelegrín, directora general de Multinacionales con España, permitió aterrizar estas conclusiones en casos concretos.

Bajo el título De la estrategia a la ejecución. Liderando el cambio: casos de éxito en sectores clave, participaron Ester Casado, responsable de Sostenibilidad de ING España y Portugal; Cristina Vaquero, Senior Manager de Sostenibilidad y Head of Climate & Communities de L’Oréal Groupe; y Dolores González, directora de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Octopus Energy.

Ester Casado explicó que en ING la sostenibilidad lleva años integrada en la estrategia corporativa: "Hace mucho tiempo que nos dimos cuenta de que la sostenibilidad y el negocio iban de la mano".

Ester Casado, responsable de Sostenibilidad de ING España y Portugal; Cristina Vaquero, Senior Manager de Sostenibilidad y Head of Climate & Communities de L’Oréal Groupe; Dolores González, directora de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Octopus Energy; y Amalia Pelegrín, directora general de Multinacionales con España. Cedida

La entidad desarrolló en 2019 una metodología propia para medir el impacto de su cartera de préstamos y orientar su descarbonización, lo que le permitió lanzar el primer bono verde y el primer bono social del banco. "Una prueba de que es rentable trabajar centrándonos en sostenibilidad es que ya el 50% de nuestra cartera de préstamos es sostenible", destacó.

Cristina Vaquero recordó que L’Oréal Groupe comenzó a trabajar en este ámbito en 1995 y puso en marcha su actual hoja de ruta a 2030 en 2020. La directiva resumió la estrategia en tres elementos: compromisos públicos con indicadores medibles, consumidores cada vez más exigentes y una gestión rigurosa del riesgo.

"El consumidor hoy es más fiel porque prefiere tomar decisiones de compra vinculadas a marcas sostenibles", afirmó. Entre los resultados, destacó que los productos refill incrementaron un 62% su cifra de negocio y que el sistema waterloop de la fábrica de Burgos permitió ahorrar 67.000 metros cúbicos de agua en 2025.

Por su parte, Dolores González explicó que Octopus Energy nació con la sostenibilidad integrada en su ADN. "No hubo un antes y un después porque nacimos precisamente así", defendió.

La compañía ha movilizado a 60.000 clientes en sus Saving Sessions, incentivando el consumo en horas de mayor generación renovable, y ha logrado que más del 30% del consumo de la Ciudad Deportiva del Valencia CF proceda de energía solar generada en las propias instalaciones.

"Hemos demostrado que el modelo era sostenible, que se podía hacer y que además era un sistema de negocio de éxito", subrayó.

Premios sostenibles

La jornada continuó con la décima edición de los Premios Sostenibilidad de Multinacionales con España, con los que la asociación reconoce a empresas e instituciones que están impulsando la transformación sostenible del país.

En esta edición, HP España recibió el galardón a la Mejor Trayectoria; Tecnología con Propósito, de Samsung Electronics Iberia, fue distinguida como Mejor Proyecto Empresarial; REcircula, de Saint-Gobain España, obtuvo el premio a la Mejor Iniciativa Empresarial en Ecodiseño; y Fundación ONCE y Cáritas Española compartieron ex aequo el reconocimiento a la Mejor Trayectoria de Organizaciones del Tercer Sector.

Además, el Colegio Mayor Universitario Juan Luis Vives fue reconocido por su labor en el ámbito de la sostenibilidad y la inclusión.

El mensaje que dejó la jornada fue inequívoco. Y es que la sostenibilidad ha dejado de ser un apéndice reputacional para convertirse en una variable central de la estrategia empresarial.

Como concluye el propio informe, las compañías que integren estos criterios en el núcleo de su modelo de negocio estarán mejor preparadas para transformar la presión regulatoria y social en crecimiento, innovación y resiliencia. Las que no lo hagan, competirán en inferioridad de condiciones.