Mariano Jabonero recibe el premio Ana Frank por su defensa de los derechos humanos en Iberoamérica

Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), ha recibido en Ámsterdam el premio Ana Frank por su defensa de los derechos humanos a través de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.

El jurado ha destacado su trayectoria de más de 40 años en el ámbito educativo iberoamericano, trabajando en todos los países de la región para impulsar la calidad, la equidad y la inclusión de sus sistemas educativos.

Durante el acto, el homenajeado ha expresado sentirse "feliz, enormemente agradecido y honrado" y ha subrayado el legado de Ana Frank como referencia ética para la acción pública frente a la intolerancia.

El reconocimiento pone en valor la conexión entre políticas educativas inclusivas y la construcción de sociedades más democráticas, igualitarias y libres de discriminación.

Jabonero ha recibido el premio este jueves, 26 de marzo, de manos de Ronald Leopold, director de la Casa Ana Frank, y Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank para América Latina, con sede en Buenos Aires.

El acto ha tenido lugar en la emblemática casa de Ana Frank, en la capital neerlandesa, convertida en museo para honrar la memoria de la joven judía asesinada durante el Holocausto y reconvertida en un símbolo universal.

De hecho, este espacio encarna, desde 1957, el compromiso con la lucha contra el racismo, el antisemitismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación. También la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, como ha recordado el premiado.

Además, ha recordado que la defensa de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra cualquier forma de discriminación forma parte de los objetivos y de la actividad cotidiana de la OEI.

Asimismo, aseguró que este galardón refuerza el compromiso de la organización con una agenda centrada en la inclusión educativa, la cohesión social y la construcción de ciudadanía democrática.

La ceremonia ha contado con la presencia de diversas autoridades del mundo de la cultura y la educación iberoamericana, lo que ha resaltado el alcance regional del trabajo de la OEI. Entre los asistentes han figurado ministros de El Salvador, Honduras, Bolivia, Brasil y Guatemala. También ha acudido Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede.

Por parte de la OEI, su secretario general ha estado acompañado por Andrés Delich, secretario general adjunto, y Raphael Callou, director general de Cultura de la organización.

La trayectoria de Jabonero

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y máster en Investigación Educativa, Jabonero es considerado un experto y consultor de referencia en educación. Lleva más de siete años al frente de la secretaría general de la OEI, siendo elegido dos veces con el voto unánime de los 23 Estados miembros.

En este período, ha logrado la aprobación, también por unanimidad, de cuatro programas-presupuesto bianuales, orientando la actividad de la organización hacia políticas educativas que promueven la equidad y la inclusión social de jóvenes y adultos, tanto en modalidades presenciales como a distancia.

Según los datos difundidos por la organización, solo en los últimos cinco años la OEI ha contribuido a una drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, con una media de seis millones de beneficiarios directos y unos 600 proyectos ejecutados cada año.

Además, bajo el mandato de Jabonero, la OEI se incorporó como miembro observador de la Asamblea General de Naciones Unidas y fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024. Un premio otorgado en reconocimiento a su labor en la promoción del multilateralismo y su papel como puente entre Europa e Iberoamérica.

El premio Ana Frank se suma a otros reconocimientos recibidos por el secretario general a lo largo de su trayectoria, como el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia o la Medalla de Honor de la Universidad de Alcalá de Henares.

También cuenta en su haber con el Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección y la Orden Alfonso X el Sabio, entre otras distinciones.

Todos estos galardones han dibujado una carrera marcada por la convicción de que la educación es una herramienta central para la transformación social y para el avance de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible.