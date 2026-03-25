Nace el primer centro de cuidados paliativos pediátricos de España, un hogar para los niños que no pueden curarse

Madrid contará en septiembre de 2026 con el primer centro de cuidados paliativos pediátricos para niños y adolescentes con enfermedades incurables de España, un equipamiento sociosanitario pionero que nace de la colaboración entre la Fundación Amancio Ortega, la Fundación porqueViven y el Ayuntamiento de Madrid.

El centro pretende ofrecer una atención integral y personalizada a menores hasta los 18 años con patologías complejas y crónicas que amenazan gravemente su vida.

La infraestructura podrá atender hasta 1.400 usuarios y pretende convertirse en un recurso de referencia para estas familias, complementando la atención prestada por el sistema público de salud.

La Fundación porqueViven, especializada en cuidados paliativos pediátricos, será la encargada de gestionar el centro, mientras que la construcción ha sido financiada íntegramente por la Fundación Amancio Ortega, que ha aportado 30 millones de euros.

Según la información facilitada por la fundación, el edificio y sus instalaciones alcanzan los 15.000 metros cuadrados construidos y se rodean de 5.000 metros cuadrados de jardines, integrando naturaleza y entorno urbano.

La parcela en la que se asienta, es de titularidad pública y el Ayuntamiento ha cedido el uso de estos terrenos a la Fundación porqueViven por un periodo de 75 años para hacer posible el proyecto, como ha informado el consistorio a los medios.

Combatir el aislamiento social

El complejo será un centro sociosanitario integral que combinará unidades de ingreso, atención de día y espacios de respiro familiar. Contará con 30 habitaciones para ingresos, un centro de día con 24 plazas y cuatro apartamentos de despedida, concebidos para acompañar a las familias en las fases finales del proceso de enfermedad.

Además, dispondrá de un aula de integración para los niños no encamados y de zonas específicas donde los progenitores podrán dejar a sus hijos durante periodos cortos para poder atender otras obligaciones o descansar.

Unos espacios "diseñados específicamente para combatir el aislamiento social y el desgaste de los cuidadores", afirmaban recientemente en las redes sociales de la Fundación Amancio Ortega.

Se espera que el centro cuente con un equipo de 100 trabajadores y una red de alrededor de 400 personas voluntarias, que complementarán la atención sanitaria con acompañamiento social y emocional.

Entre los servicios contemplados figuran farmacia, salas de fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia e hidroterapia en piscina, así como atención psicológica para pacientes y familiares, informan desde la web de la Fundación Amancio Ortega.

El edificio incorporará también biblioteca, sala de juegos, espacios de descanso y un espacio multiconfesional, con la intención de responder a las distintas necesidades espirituales y culturales de las familias.

Desde el Ayuntamiento se subraya el carácter "único y sin precedentes" de este recurso en España y su potencial para "cambiar la realidad de la ciudad de Madrid y la vida de personas que en un momento tan crítico necesitan el apoyo de todos, también de la Administración".

El consistorio presenta el proyecto como un ejemplo de colaboración público-privada que permite avanzar en la atención a un colectivo que tradicionalmente ha contado con recursos muy limitados.

Por su parte, la dirección de la Fundación porqueViven insiste en que el objetivo es que los niños que no pueden curarse vivan "acompañados, cuidados y atendidos como necesitan" y que las familias se sientan sostenidas en cada etapa del proceso.

​La Fundación porqueViven, creada en 2009, trabaja actualmente con más de 200 familias en la Comunidad de Madrid. Les ofrece atención continuada mediante equipos interdisciplinares formados por profesionales sanitarios, psicólogos y trabajadores sociales.

Su modelo busca mantener la estabilidad del núcleo familiar, aliviar el sufrimiento físico y emocional y proporcionar recursos específicos para hermanos y cuidadores principales. La construcción del nuevo centro se enmarca en esa línea de trabajo, ampliando la capacidad de respuesta y dotando a la ciudad de un recurso estable y especializado.