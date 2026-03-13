Doce jóvenes de España y Portugal lanzan un manifiesto en defensa de la democracia y la convivencia

Medio siglo después de que España y Portugal recuperaran la libertad, una nueva generación se reúne para recordar que la democracia no es un logro irreversible, sino una tarea permanente.

En un acto celebrado este jueves en la Casa de América de Madrid, jóvenes de ambos países presentaron el manifiesto 50 años después, la democracia es nuestra, un documento con seis puntos que reivindica la convivencia democrática como valor fundamental y advierte sobre las amenazas actuales.

La iniciativa, impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), reunió a una docena de jóvenes procedentes de cinco provincias españolas y tres portuguesas, seleccionados mediante convocatoria pública.

Ha contado con voces expertas que protagonizaron los procesos de transición democrática en ambos países. Entre ellos, la socióloga y exministra de Educación de Portugal Maria de Lurdes Rodrigues y el catedrático emérito Juan Pablo Fusi Aizpura, especialista en la Transición española.

El manifiesto nace, según recoge el texto, "de la voluntad de renovar el compromiso con una democracia viva, abierta, tolerante y profundamente humana".

Su primer punto exige un compromiso institucional para reconocer el legado de las transiciones española y portuguesa como "herencia viva, no solo histórica", mediante políticas de memoria democrática y medidas culturales que acerquen esta parte de la historia a la sociedad.

El documento también señala que, aunque nacieron en contextos distintos, ambas transiciones se guiaron por un mismo anhelo de libertad. También que demostraron que el diálogo, el compromiso y la convivencia "pueden abrir caminos incluso en los momentos más complejos de la historia".

Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, ha subrayado que ambas potencias deben mantener un sentimiento vital, y no de melancolía, sobre esta efeméride. "La democracia no es un logro irreversible, exige una gimnasia democrática cotidiana", advirtió.

El segundo eje del manifiesto aborda la participación ciudadana. "La democracia se defiende participando", afirman los jóvenes, que reclaman ampliar las iniciativas existentes como el Parlamento de jóvenes en Portugal y los consejos de juventud en España.

"No es únicamente votar cada cuatro años. Se debe participar en las urnas, en los espacios públicos, en lo local", detallan.

Cristina Segura, una de las jóvenes representantes, lamentó durante el diálogo que se diga que la juventud no tiene interés. "Sí lo tenemos, lo que pasa es que el mensaje no llega". Su homólogo portugués, João Carraña, coincidió al señalar que las organizaciones "son poco atractivas y estimulantes para los jóvenes".

La educación aparece como tercer pilar fundamental. El documento considera esencial que la educación "sea un vehículo de igualdad de oportunidades y de fomento de los valores democráticos", no solo en teoría sino también enseñando los mecanismos de participación.

Polarización y desinformación

Una de las claves del documento es el rechazo a los discursos de odio y la desinformación. "Pueden desembocar en un aumento de la polarización afectiva", alerta el texto, que apuesta por promover un aumento de la tolerancia a todas las opiniones.

El manifiesto también reivindica que la democracia real "debe garantizar derechos sociales", incluyendo "una vida material digna y justa, como vivienda, seguridad, salud y empleo". Un recordatorio de que este sistema no es solo procedimiento, sino garantía de condiciones de vida.

Finalmente, los jóvenes firmantes reclaman "un compromiso ibérico y europeo" que les permita entender la importancia de formar parte de un proyecto democrático común.

"Este proyecto debe mirar a Europa y al mundo siempre teniendo en cuenta que no solo podemos exigir derechos, sino que debemos cumplir con nuestros deberes como ciudadanos", concluye el documento.

El acto contó con la presencia de Berta Pérez Hernández, subsecretaria española de Política Territorial y Memoria Democrática, quien instó a "mantener una mirada crítica del futuro", y Paulo Teles da Gama, consejero de negocios de la Embajada de Portugal en España, que defendió "el largo hermanamiento y la convivencia ejemplar entre ambos países".

El evento, que formó parte de la conmemoración de los 50 años de democracia en la península ibérica y los 40 años de adhesión de ambos países a las Comunidades Europeas, cerró con las palabras de Fernando Sampedro, secretario de Estado para la Unión Europea de España, quien celebró este "camino compartido que nos marca de dónde venimos y hacia dónde vamos".

Alexandre Pupo, secretario general de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), señaló que si bien se vive hoy una crisis de las instituciones, "la lucha por la democracia es compartida en ambas orillas del Atlántico".

El manifiesto representa un compromiso intergeneracional que recuerda que la convivencia democrática "exige la escucha activa, disentir con respeto y construir espacios comunes donde la pluralidad no sea una amenaza, sino una riqueza". Medio siglo después, la democracia sigue siendo, como afirman estos jóvenes, nuestra.