Diez ingenieras referentes reciben los primeros Premios Hedy Lamarr por su liderazgo, talento e innovación en el sector

El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) ha celebrado este jueves en Madrid la primera edición de los Premios Hedy Lamarr a la Ingeniera Nacional e Internacional del Año, unos galardones destinados a reconocer la contribución de las mujeres ingenieras al desarrollo tecnológico, económico y social.

En esta primera convocatoria, el Instituto ha distinguido a diez profesionales con trayectorias consolidadas y posiciones de liderazgo en distintos ámbitos de la ingeniería.

Las premiadas representan disciplinas como la ingeniería agronómica, naval, aeronáutica, industrial, de telecomunicación, de caminos o forestal, y simbolizan la creciente presencia de mujeres en sectores técnicos tradicionalmente masculinizados.

Con estos galardones, el IIE busca visibilizar referentes femeninos en la ingeniería y promover el reconocimiento de su papel en la innovación tecnológica y la transformación de la sociedad.

Las ingenieras reconocidas en esta primera edición han sido Mary Cruz Díaz, presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA) y exdecana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias; Lola Ortiz, exdecana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid; y Pilar Tejo, exdecana del Colegio Oficial de Ingenieros Navales.

También se ha reconocido a Mª Jesús Prieto, expresidenta del IIE y de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería (WFEO); Estefanía Matesanz, exdecana del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España; y Teresa Estevan, exdecana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.

Asimismo, Isabel Reija, presidenta de la Asociación de Ingenieros del ICAI y decana del Colegio de Ingenieros ICAI; Conxita Villar Mir, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña; Marta Balenciaga, decana y presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación; y Ana Belén Noriega, decana-presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería del Medio Natural.

María Cruz Díaz en los Premios Hedy Lamarr. Cedida

El acto de entrega se celebró en la sede del Instituto en Madrid y contó con un coloquio en el que las galardonadas reflexionaron sobre el papel de las mujeres en la ingeniería y los desafíos que afronta el sector en ámbitos como la transición energética, la sostenibilidad, la digitalización o la innovación tecnológica. En el encuentro, compartieron experiencias personales y analizaron la evolución de la presencia femenina en las profesiones técnicas.

Durante su intervención, la presidenta del IIE, María Cruz Díaz Álvarez, subrayó la importancia de reforzar la visibilidad de las ingenierías en la sociedad y de impulsar el talento femenino en estas disciplinas. "Las ingenierías tienen mucho prestigio, pero son las grandes olvidadas. Hay que devolver las ingenierías al primer plano", señaló.

Díaz también destacó el aumento progresivo de mujeres en el sector y su acceso a posiciones de responsabilidad: "Cada vez hay más mujeres ingenieras y empiezan a coger el testigo en cargos de liderazgo, ya que la ingeniería no puede permitirse prescindir del talento femenino".

Los premios llevan el nombre de Hedy Lamarr, ingeniera e inventora cuya investigación sentó las bases de tecnologías fundamentales para las comunicaciones actuales, como el WiFi, el GPS o el Bluetooth. Con esta denominación, el Instituto busca reivindicar el legado de mujeres pioneras en la ciencia y la tecnología cuya contribución ha sido históricamente menos visible.

La creación de estos galardones se enmarca en la estrategia del Instituto de la Ingeniería de España para impulsar la igualdad en las profesiones STEM y fomentar el acceso de más mujeres a carreras científicas y tecnológicas.

Actualmente, en España la ingeniería cuenta con cerca de 750.000 profesionales, aunque solo alrededor del 20% son mujeres y apenas un 8% ocupa puestos de dirección general, según datos del Observatorio de la Mujer en la Industria Española impulsado por el comité INGENIA del propio Instituto.