Fundación Mapfre y el FSE+ destinan 17,9 millones a 25 proyectos sociales en municipios rurales

Las Ayudas +Rural de Fundación Mapfre y el FSE+ buscan impulsar la inclusión y la cohesión social. iStock

La Fundación Mapfre y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) han concedido 17,9 millones de euros a 25 proyectos sociales que se desarrollarán en municipios españoles de menos de 30.000 habitantes.

La iniciativa forma parte de las Ayudas +Rural y tiene como objetivo reforzar la inclusión y la cohesión social en entornos afectados por la despoblación o con especiales dificultades geográficas.

La convocatoria de 2025, de concurrencia competitiva, recibió 87 solicitudes. Tras un proceso de validación administrativa y evaluación técnica —en el que se valoraron aspectos como el nivel de desarrollo de cada comunidad autónoma y el impacto real y medible de las propuestas— fueron seleccionados 25 proyectos, que se financiarán en su totalidad y se ejecutarán principalmente durante 2026 y 2027.

Las ayudas se distribuyen en tres líneas de actuación. La inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad concentra 7,9 millones de euros y beneficiará a 11 proyectos. La mejora del acceso a servicios sociosanitarios y de cuidados para colectivos dependientes y vulnerables recibirá 8,2 millones, repartidos entre 10 iniciativas.

Por último, 1,8 millones de euros se destinarán a cuatro proyectos centrados en la formación en cuidados sanitarios y sociosanitarios dirigidos tanto a profesionales como a cuidadores informales.

Los proyectos se desplegarán en 13 comunidades autónomas y 38 provincias. Andalucía es la región con mayor volumen de ayudas asignadas, con 5,4 millones de euros, seguida de Castilla y León (2,6 millones) y Castilla-La Mancha (2,1 millones).

En términos de población destinataria, se estima que Andalucía concentrará cerca de 3.000 beneficiarios, mientras que Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura rondarán las 1.200 personas cada una.

La colaboración entre ambas entidades se enmarca en el Programa de Inclusión, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza del periodo 2021-2027, en el que Fundación Mapfre actúa como Organismo Intermedio.

Según explicó Lola Moya, directora de Fondos Sociales de la entidad, se trata de la convocatoria con mayor dotación económica en la historia de la fundación.

La responsable señaló que, además de los proyectos seleccionados, otros 34 quedaron en lista de reserva y podrían recibir apoyo adicional durante 2026, ya que la organización ha decidido no abrir nuevas convocatorias en este periodo y destinar los recursos disponibles a facilitar su ejecución.

Desde 2023, las Ayudas +Rural han permitido asignar 23,8 millones de euros —7,4 millones procedentes de fondos propios de Fundación Mapfre— a 27 entidades que desarrollan 31 proyectos en cerca de 500 poblaciones rurales de 14 comunidades autónomas.

Las iniciativas seleccionadas en esta edición serán ejecutadas por entidades sociales con implantación territorial y experiencia en el medio rural, tanto en el ámbito del empleo y la economía social como en el de los cuidados y la atención sociosanitaria.

El objetivo común es sostener servicios esenciales, generar oportunidades laborales y reforzar la red de apoyos en municipios donde, según subrayan los promotores, la presencia de estas iniciativas puede resultar determinante para fijar población y reducir la desigualdad territorial.