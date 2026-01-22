'Mensuram Bonam' reúne a instituciones financieras y religiosas para reflexionar sobre inversiones sostenibles

La jornada Mensuram Bonam. Aterrizando realidades congregó en Madrid a instituciones religiosas y organizaciones sociales para reflexionar en torno al documento publicado por el Vaticano en noviembre de 2022, que ofrece orientaciones morales para la evaluación de inversiones, previa planificación financiera o plan de viabilidad que permita construir una política de inversiones alineada con las necesidades de una institución.

El 21 de enero, los participantes analizaron y expusieron casos prácticos de implementación de estos principios tanto en los mercados cotizados como en los mercados privados, con ejemplos concretos de inversión de impacto.

El evento, organizado por Advantere School of Management, CaixaBank e Impact Bridge, fue inaugurado por Juan de la Guardia, director general de Advantere.

De la Guardia destacó la importancia de integrar valores éticos y criterios de sostenibilidad en la formación de líderes y en la práctica financiera. "En Advantere colaboramos con entidades como Impact Bridge y con proyectos de impacto social como TuTecho o ModaRe para trasladar marcos éticos como Mensuram Bonam a experiencias reales de aprendizaje y formación de líderes", señaló.

Después, David Alonso de Linaje, responsable de Instituciones Religiosas y Fundaciones de CaixaBank Wealth Management, resumió los puntos más importantes del documento de Mensuram Bonam, que sirvieron de base para aterrizar en las ponencias posteriores, como alinear las inversiones líquidas e ilíquidas bajo criterios de la doctrina social de la iglesia.

La jornada concluyó con un ejercicio de planificación financiera que debe ser el eje sobre el cual se ha de construir la política de inversiones, dando respuesta a las necesidades de corto, medio y largo plazo, y que incluya la implementación de Mensuram Bonam.

Imagen de la jornada. Cedida

Por su parte, Arturo Benito, CEO de Impact Bridge, explicó el papel de la inversión de impacto como herramienta para canalizar capital hacia proyectos sociales positivos.

"Mensuram Bonam invita a las instituciones a discernir antes de invertir. La inversión de impacto es una herramienta clave para trasladar ese marco ético a la práctica, alineando planificación financiera, coherencia institucional y generación de impacto social real y medible", afirmó.

Como muestra de ello, durante la jornada, Blanca Hernández, presidenta y cofundadora de Tutecho, actualizó los resultados de la iniciativa, que gestiona ya más de 400 inmuebles y está orientada a la lucha contra el sinhogarismo.

Moda-re, el proyecto para la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad a través del reciclaje de ropa, impulsado por Cáritas y cuyo modelo de éxito ha inspirado recientemente un caso académico de estudio en colaboración con Harvard, centró otra de las sesiones, de la mano de María Samoilova, managing partner de Impact Bridge, y de Manuel León de Cáritas.

Por último, la mesa redonda sobre mercados cotizados permitió reflexionar en torno a la aplicación práctica de Mensuram Bonam en la gestión de activos, con la participación de varios profesionales de CaixaBank AM como son Cristina Álvarez, directora de ISR, David Manso, director de renta variable de la gestora y Eric Badlis, gestor de fondos.