La OEI celebra el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur: "Es una apuesta por el multilateralismo"

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) celebra la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Un pacto, que, dice en un comunicado, es un "hito histórico que consolida la creación de la mayor zona comercial abierta del mundo".

Asimismo, indica, marca "un paso decisivo en el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre ambas regiones".

El acuerdo, firmado el pasado fin de semana, no está exento de polémica, pues son muchos los agricultores europeos que creen que se "colarán" productos que no cumplan los estrictos estándares que marca la Unión.

Sin embargo, desde el punto de vista del multilateralismo, esta nueva estrategia comercial ha sido bienvenida. Para la OEI, por ejemplo, representa "una oportunidad clave para profundizar la cooperación birregional, promover el desarrollo sostenible, impulsar el intercambio económico y reforzar los valores compartidos que unen a Europa y América Latina".

Además, la Organización de Estados Iberoamericanos afirma que "en el actual contexto internacional, la alianza entre la Unión Europea y Mercosur adquiere una relevancia aún mayor".

Y lo hace, precisamente, por su "apuesta por el multilateralismo, el diálogo y la integración". Todos ellos, pilares para un futuro común más "estable, inclusivo y próspero".

A su vez, la OEI "reitera su compromiso de seguir contribuyendo, desde su ámbito de actuación, al acercamiento entre ambas regiones y al impulso de iniciativas que favorezcan una integración más profunda y con impacto real en la ciudadanía iberoamericana".