Los XXIII Premios CODESPA revelan a los finalistas que impulsan proyectos con impacto social y económico

Los Premios CODESPA han dado a conocer los finalistas de su XXIII edición tras la deliberación del jurado celebrada el pasado miércoles 26 de noviembre en Madrid.

Seis candidaturas han sido seleccionadas por su impacto social, su capacidad transformadora y su contribución a una economía más inclusiva y sostenible.

Los galardones reconocen la labor de empresas, fundaciones empresariales y profesionales del periodismo comprometidos con la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en 2026 y estará presidida por el rey Felipe VI, Presidente de Honor de CODESPA, y reunirá a representantes del ámbito empresarial, social, académico y mediático. Su fecha y lugar se anunciarán próximamente.

La Directora Adjunta de CODESPA, Elena Martínez García, ha destacado el nivel de las propuestas presentadas en esta edición.

Según ha señalado, las candidaturas reflejan "una clara evolución en la manera en que empresas y periodistas entienden su papel social", con iniciativas que combinan impacto real, visión a largo plazo y generación simultánea de valor económico y social.

Los finalistas

En la categoría Empresa Solidaria, que reconoce iniciativas filantrópicas, de acción social o voluntariado corporativo dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad, han resultado finalistas Ferrovial y Naturgy.

Ferrovial ha sido seleccionada por su programa On the move for Water-Infraestructuras Sociales, centrado en mejorar el acceso al agua potable en asentamientos vulnerables de Huaral, en Perú, mediante la rehabilitación de infraestructuras y el fortalecimiento de la gestión comunitaria del servicio.

Por su parte, Naturgy opta al premio con el proyecto Día Solidario, energía que educa, que impulsa la educación de infancia y juventud en contextos vulnerables a través de becas y proyectos formativos promovidos por la implicación solidaria de sus empleados.

La categoría Negocios Inclusivos distingue modelos empresariales que integran a personas en situación de vulnerabilidad en su cadena de valor, generando oportunidades económicas sostenibles. En este apartado, los finalistas son Paccari y tuTECHÔ.

Paccari presenta la iniciativa Cero desechos, cero brechas: hacia un futuro sostenible e inclusivo, que integra a pequeños productores de cacao en Ecuador en una cadena de valor justa y sostenible basada en la agroecología, el empoderamiento comunitario y el posicionamiento internacional.

tuTECHÔ, por su parte, ha sido reconocida por su acción Inversión de impacto para acabar con el sinhogarismo, un modelo que combina inversión de impacto, vivienda social permanente y acompañamiento profesional para romper el ciclo del sinhogarismo en España.

En la categoría Periodismo para el Desarrollo, que premia trabajos periodísticos rigurosos y comprometidos con la visibilización de realidades de pobreza y exclusión en países en desarrollo, los finalistas son Chema Caballero y Marisa Vázquez.

Chema Caballero ha sido seleccionado por el artículo Las electricistas que llevan energía solar a pueblos de Gambia para cambiar la vida de otras mujeres, publicado en septiembre de 2025 en El País – Planeta Futuro, que relata el papel de mujeres formadas en energía solar en la electrificación rural de Gambia.

Marisa Vázquez opta al premio por el documental Nicolás Castellanos, una vida dedicada a ayudar a los demás, emitido en julio de 2024 en el programa Espacio Abierto de Castilla y León Televisión, centrado en el valor del voluntariado y la cooperación internacional.

Los finalistas han sido elegidos por un jurado multidisciplinar presidido por Antonio Rodríguez-Pina y compuesto por profesionales de referencia del ámbito empresarial, social, académico y de la comunicación. Han valorado especialmente el impacto, la innovación y la sostenibilidad de las candidaturas.

Los ganadores de cada categoría se darán a conocer durante la ceremonia de entrega en 2026. Hasta entonces, los Premios CODESPA continúan consolidándose como un espacio de referencia para visibilizar iniciativas que vinculan compromiso social y transformación sostenible.