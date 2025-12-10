Australia, el primer país que prohíbe usar redes sociales a los menores de 16 años: ¿es posible en España?

Imagen de archivo de una niña con el móvil en el colegio. iStock

Australia ha hecho lo que muchos psiquiatras y pedagogos llevan años reivindicando: prohibirle el acceso a los menores a aplicaciones tan adictivas como las redes sociales. En la medianoche del 10 de diciembre entró en vigor la ley que impide que quienes no hayan cumplido los 16 usen TikTok o Instagram.

El motivo, según el propio gobierno australiano, no es otro que "proteger la salud mental de los niños". El Ejecutivo ha llegado incluso a asegurar, al ser preguntado por la radicalidad de esta medida, que se necesitan acciones "sin precedentes" para alejar a los más jóvenes de los "algoritmos depredadores" que inundan sus dispositivos digitales con pornografía, violencia y acoso.

Y es que, como indicaba el primer ministro Anthony Albanese antes de que entrase en vigor esta ley, "con demasiada frecuencia, las redes sociales no son nada sociales".

"En cambio, se utilizan como arma para los acosadores, como plataforma para la presión social, como motor de la ansiedad, como vehículo para los estafadores y, lo peor de todo, como herramienta para los depredadores online", añadía.

Así, cuando los niños australianos se despertaron esta mañana, se encontraron con sus cuentas cerradas. A partir de ahora, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch, Threads o X tienen prohibida la creación de nuevos usuarios menores de 16 años. Asimismo, las cuentas ya existentes que pertenecían a esta franja de edad han desaparecido.

De no cumplir con la normativa, estas plataformas se enfrentan a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (alrededor de 28,3 millones de euros).

Según informan DW, Meta, YouTube y otros gigantes de internet han criticado la prohibición, que les impide acceder a miles de usuarios fieles, aunque han aceptado a regañadientes cumplir con la medida.

Esto, indican medios locales, no impide que se prevean litigios en los tribunales al respecto. Ya Reddit habría amenazado con pedirle al Tribunal Supremo de Australia que revocase la prohibición. Para YouTube, esta normativa sería "precipitada" y augura que empujará a los menores a "rincones más oscuros y profundos de internet".

Qué pasa en España

Son muchos los expertos que difieren de la opinión de las grandes plataformas y que llevan reclamando medidas similares en Europa y España desde hace años. Uno de ellos es el psicólogo clínico especialista en prevención de la conducta suicida en la infancia y adolescencia, Francisco Villar Cabeza.

En diferentes conversaciones con ENCLAVE ODS ha afirmado que las redes sociales "enferman a los chavales" y que en el Programa de Atención a la Conducta Suicida del Menor, del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, están viendo cómo los niños y adolescentes señalan a las "pantallas" como su principal fuente de malestar emocional.

Precisamente Villar lleva años reclamando, junto a otros profesionales de la salud mental, familias y docentes, que en España se regule el acceso y el uso de smartphones y redes sociales.

Algo que, en 2024, pareció materializarse (aunque sólo en parte) en ese anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, a cuya tramitación el Congreso dio luz verde el pasado septiembre. Una normativa que busca, por ejemplo, atajar problemas como la expansión de imágenes pornográficas de menores generadas con deepafakes o IA.

Y es justo en esa ley orgánica en la que el Gobierno de España propone elevar la edad mínima a la que los menores pueden dar consentimiento para el tratamiento de sus datos personales de los 14 a los 16 años. De esta manera, y como consecuencia directa, se prohibiría que cualquier niño de menor edad crease cuentas en redes sociales sin el consentimiento de sus padres o tutores legales.

Tal vez, en 2026, España se una a Australia en la protección de los niños y adolescentes ante los peligros de los algoritmos.