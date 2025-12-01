El foro 'Circular III' busca que España lidere la transformación del sector textil europeo

Cada europeo consume 19 kilos de textil al año. De ellos, 16 acaban en la basura. Para España, esto se traduce en más de un millón de residuos anuales. Además, para producirlos, se requieren 520 kilos de materiales y 12.000 litros de agua.

Y es que este sector es el quinto en Europa que más materias primas consume y el sexto que más emisiones de CO₂ emite. De eso, precisamente, se habló en Circular III: Encuentros de moda circular y sostenible, una cita en la que se reunieron los expertos en esta materia para reflexionar sobre el presente y futuro de esta industria, celebrada el pasado viernes en el Museo del Traje de Madrid.

Se trató de una cita para el debate y el aprendizaje organizado por Moda re-, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Cultura. "El sector de la moda y de la industria textil está demostrando una enorme capacidad de adaptación a los tiempos que corren y a las necesidades que toda la sociedad ha de atender, de manera urgente, para promover una economía y un modo de vida verdaderamente sostenible", destacó Helena López de Hierro, directora del Museo del Traje.

Para la recogida de esas prendas de las que el consumidor se desprende hace falta concitar más apoyo, ya que hoy en día recae eminentemente sobre iniciativas sociales como Moda re-, según destacó su directora, Noema Paniagua.

"En España hay 900 millones de kilos de residuo textil cada año: en una montaña, sería equivalente a una de las cuatro torres de Madrid. Esto nos muestra una imagen muy real de lo que estamos hablando y es el reto al que nos enfrentamos", dijo.

De ellos, la directora de Moda re- destacó que "solo 100 millones se están recogiendo de manera separada", el 45% de ello por parte de la cooperativa, formada por 50 empresas.

Los 9.000 contenedores rojos distribuidos por toda España están sensorizados, de manera que cuando se identifica que están llenos, se va a recoger la ropa que está depositada en esos contenedores y se traslada a cuatro plantas que tienen en España.

A partir de esa clasificación identifican qué prendas tienen la dignidad para volver a ser utilizadas y cuáles es necesario volver a clasificar para poder ser recicladas. "Y las que se pueden reutilizar las trasladamos a casi 200 puntos de venta que tenemos repartidos por toda España", detalló Paniagua, que remarcó que el 50% de los 1.600 trabajadores de la entidad “son personas en riesgo de exclusión, que es el fin fundamental de nuestra actividad".