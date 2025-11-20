Controlado el incendio que ha obligado a evacuar la COP30 de Brasil: así afecta a las negociaciones climáticas

Ya está controlado el incendio que ha obligado a interrumpir las negociaciones de la COP30 en Belém, Brasil. Así, al menos, lo aseguran a los medios locales el gobernador de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino.

Este último, además, descarta que haya sido intencionado, pues, indica, "habría que ser muy mala persona para provocar un incendio en la COP". Eso sí, aún no se sabe qué es lo que podría haberlo provocado. Tampoco la verdadera extensión de los daños.

Lo que sí está claro es que nadie ha resultado herido y que, según las informaciones preliminares, el foco habría podido empezar en el pabellón de la India.

Por el momento, la lluvia acompaña a los bomberos y al personal de seguridad en Belém, que velan por el bienestar de las delegaciones evacuadas y comprueban la integridad de los pabellones afectados.

Pese a la rapidez con la que se ha extinguido, la conocida como Zona Azul, controlada por Naciones Unidas y donde las delegaciones se reúnen a puerta cerrada, ha tenido que ser completamente evacuada, lo que retrasa las ya de por sí lentas negociaciones.

