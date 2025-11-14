El Teatro Real, nombrado el más sostenible del mundo en los International Opera Awards

El Teatro Real acaba de recibir el International Opera Awards de Sostenibilidad. Con él, se da valor, por un lado, a las actuaciones de mejora de eficiencia energética realizadas en la cubierta y en el interior de su edificio y, por otro, a su compromiso y esfuerzo continuado, a lo largo de los últimos años, para reducir su huella de carbono.

El anuncio tuvo lugar en una ceremonia celebrada en el Stavros Niarchos Hall de la Ópera Nacional de Grecia. Allí, Sofia Dimtsa, directora de asuntos corporativos y comunicación de PPC Group, hizo entrega del galardón a los representantes del Teatro Real: Justin Way, director de producción; Enrique Collell, secretario general; y Nuria Gallego, directora de infraestructuras y servicios generales.

Way, al recoger el premio, aseguró que el galardón no sólo pone en valor lo que han logrado, sino que es "también una motivación para seguir adelante con aún más energía y compromiso, siendo un referente en sostenibilidad".

Asimismo, quiso compartir la distinción con todos los teatros de ópera, pues todos avanzan "tratando de construir un futuro mejor".

Para tomar esta decisión, el jurado ha valorado el plan de trabajo, el esfuerzo continuado y las actuaciones de mejora de eficiencia energética realizadas en la cubierta y en el interior del edificio madrileño del Teatro Real.

Teatro sostenible

El Teatro Real comenzó en 2019 un trabajo de optimización energética al que denominó Teatro Más Sostenible. Su objetivo era convertirse en un edificio de consumo energético casi nulo.

Desde entonces se han llevado a cabo numerosas actuaciones en el exterior e interior del edificio en el marco del Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado, financiado con los fondos Next Generation EU.

Asimismo, es el primer Bien de Interés Cultural (BIC) en entrar en el Registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y obtener el Certificado de Ahorro Energético (CAE).

En noviembre de 2024 recibió el premio a la Mejor Actuación de Eficiencia Energética y Sostenibilidad que otorga cada año la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E) de España.