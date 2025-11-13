La violencia se dispara: los expertos alertan de una generación marcada por las adicciones y la falta de límites

Bajo la pregunta '¿Qué nos está pasando?', la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias han celebrado este jueves 13 de noviembre la V Jornada Tolerancia Cero en el Business Center de Mutua Madrileña, en pleno Paseo de la Castellana.

El encuentro, inaugurado por Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su fundación, y Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia, reunió a expertos de la judicatura, la psiquiatría, la psicología, la sociología y las fuerzas de seguridad para analizar las causas del repunte de la violencia entre los jóvenes.

Los datos expuestos marcaron el tono de preocupación. Según las últimas memorias de la Fiscalía General del Estado, en 2024 se registraron más de 12.500 casos de violencia intrafamiliar protagonizados por menores, un incremento que se suma al aumento del 45% de delitos archivados en 2023 por implicar a menores de 14 años, inimputables por ley.

Además, el Macroestudio de Violencia de Género 2024, elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, constata una mayor tolerancia hacia la violencia de género entre la juventud.

En su intervención inaugural, Ignacio Garralda advirtió que "no estamos ante casos aislados o episodios puntuales, sino ante un problema complejo y, por desgracia, creciente".

El presidente de la Fundación Mutua subrayó la necesidad de "una actuación coordinada entre todos los agentes implicados", pero también mostró confianza en las nuevas generaciones: "Incluso aquellos jóvenes que han protagonizado episodios violentos mantienen una capacidad extraordinaria de aprendizaje y crecimiento cuando encuentran el apoyo, la orientación y las oportunidades adecuadas".

Ignacio Garralda, presidente Grupo Mutua y Javier Bardají, consejero delegado Atresmedia. Fundación Mutua Madrileña

Garralda recordó que la iniciativa 'Contra el maltrato. Tolerancia Cero' cumple una década, y señaló que la violencia "ha evolucionado con la tecnología", encontrando "nuevos canales y formas de manifestación". Frente a ello, defendió que "nuestra capacidad de comprensión, colaboración y respuesta también puede y debe evolucionar".

Por su parte, Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia, incidió en la necesidad de seguir combatiendo la violencia machista: "Todavía hay miles de mujeres que no son libres, siguen sufriendo maltrato físico, psicológico o económico a diario".

Bardají criticó además el papel de las redes sociales como "espacios libres de control y ajenos a toda consideración moral", y pidió una regulación más rigurosa: "El algoritmo solo entiende de dinero y audiencias, sin atender a nada más".

Jóvenes, pantallas y límites

La primera mesa redonda, moderada por Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, abordó 'El incremento de la violencia entre los jóvenes'.

En ella participaron Celso Arango, jefe de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Universitario La Paz; María Pilar López, directora de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid; Daniel Moreno, teniente del Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil; y Pilar Serrano, titular del Juzgado de Menores nº 5 de Madrid.

Los ponentes coincidieron en que la sociedad actual evoluciona a un ritmo que los jóvenes no siempre pueden asumir. "La velocidad de los cambios genera una enorme dificultad de adaptación, especialmente entre los más vulnerables", señaló Arango.

López, por su parte, destacó que "ya no hablamos de marginalidad, sino de vulnerabilidad", marcada por el consumo precoz de sustancias y la sobreexposición digital.

Primera mesa redonda V Jornada Tolerancia Cero. Fundación Mutua Madrileña

Moreno alertó sobre el aumento de la violencia filio-parental, en su mayoría dirigida contra las madres, y vinculada a conflictos por el uso de la tecnología. "Esas adicciones sin sustancias empiezan por un '¿cuándo voy a tener un móvil?' y acaban en una denuncia", explicó.

Los expertos coincidieron en que la educación en valores, la tolerancia a la frustración y la imposición de límites claros son esenciales para revertir la tendencia. "Los menores necesitan límites para entender el respeto a sí mismos y a los demás", añadió la jueza Serrano.

El lenguaje de los menores

La segunda mesa, moderada por la periodista de Antena 3 Noticias Esther Vaquero, analizó 'El auge del maltrato en las relaciones de pareja desde la adolescencia'.

Timanfaya Hernández, decana del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, advirtió que no se están normalizando las conductas tóxicas, "se están romantizando". Entre los ejemplos citó comportamientos como la geolocalización o las videollamadas constantes como supuestas pruebas de amor.

Carmen Ruiz, socióloga y experta en violencia de género, insistió en que "no estamos hablando el mismo lenguaje que nuestros jóvenes" y reclamó portavoces que conecten con ellos, como influencers o creadores de contenido.

Segunda mesa redonda V Jornada Tolerancia Cero. Fundación Mutua Madrileña

"Hay un desamparo digital: nuestros adolescentes llegan a contenidos que no deberían ver", alertó, proponiendo un "pacto de protección" que involucre a familias, escuelas y administraciones.

Hernández cerró la mesa con una reflexión sobre el poder de los vínculos: "No hay nada que sane más que un vínculo, y estos se crean en los espacios reales, como la familia".

Una década de compromiso

La jornada conmemoró los diez años de la alianza 'Contra el maltrato. Tolerancia Cero', una iniciativa que ha difundido más de 3.800 spots de sensibilización, 800 reportajes y 4.200 cuñas de radio desde su creación en 2015.

Reconocida por el Gobierno de España, ONU Mujeres y la Guardia Civil, la campaña se ha consolidado como un referente en la lucha contra la violencia de género.

En su décimo aniversario, la iniciativa mantiene su propósito de concienciar y educar en valores de respeto, con especial atención al papel de las redes sociales y la pornografía en la formación de los jóvenes. Un compromiso que, como se subrayó a lo largo de la jornada, sigue siendo más necesario que nunca.