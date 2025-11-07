Estas son las obras ganadoras de los Premios a la creación desde la sostenibilidad 2025 de Signus y Traductores del Viento

Durante la tarde del 6 de noviembre, la Galería de Arte Mad is Mad de Madrid acogió la entrega de la cuarta edición de los Premios Una segunda vida - Ayudas a la creación desde la sostenibilidad.

Otorgados por SIGNUS, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la correcta gestión de los neumáticos usados, y la asociación Traductores del Viento, estos galardones buscan apoyar la expresión a través de las artes, la creación y el pensamiento.

Este año, han sido dos las obras premiadas. Por un lado, el ganador absoluto ha sido Aníbal Sánchez Ruiz por Las Venas del Río, una serie de piezas de grabado experimental con caucho reciclado que no solo se emplea como soporte, sino también como símbolo de su memoria.

Este proyecto, tal y como indica el jurado, parte de un marco narrativo situado en la Amazonía durante los siglos XVIII y XIX en pleno auge de la extracción del caucho. A través de la obra gráfica se evocan los procesos de recolección y las huellas humanas y ambientales que dejó esta práctica.

El segundo premio se lo ha llevado Eduardo de Elío Ontiveros por Espectro, una obra que habla del desgaste de la naturaleza frente a la intervención humana en los territorios naturales.

'Espectro' de Eduardo de Elío Ontiveros. Cedida SIGNUS

El objeto que compone el proyecto encierra en sí mismo esa contradicción entre lo natural y lo industrial, unido a la recolección de residuos del entorno natural que forman parte también de la obra, como un pequeño intento de reparación.

Ambas obras, al igual que todas las presentadas en esta convocatoria artística, debían hacer uso de materiales provenientes del reciclado de neumáticos una vez agotada su vida útil como neumático, para darles esa segunda vida a través de la experimentación de los materiales reciclados.

El jurado estuvo compuesto por los artistas Toña Gómez, Manolo Oyonarte y Juan Ramón Martin; el periodista ambiental Rafael Ruiz; el director y fundador de la Asociación Traductores del Viento, Miguel Angel Invarato; y la directora de Comunicación y Marketing de SIGNUS, Isabel Rivadulla.