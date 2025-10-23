Así es CIVICT, la pionera solución digital que promete revolucionar el trabajo del tercer sector

El miércoles 22 de octubre, la Fundación Cibervoluntarios presentaba en el auditorio de la Fundación Botín de Madrid una solución digital integral pensada para que las oenegés trabajen "con más orden, claridad y eficiencia".

Bautizada como CIVICT, esta iniciativa, que desde la fundación denominan como "pionera", reúne en un solo espacio todo lo esencial del día a día del tercer sector: personas voluntarias, actividades, proyectos, colaboradores, documentos, equipos internos y comunicación.

El objetivo es claro: reducir burocracia, ahorrar tiempo y permitir que las organizaciones se centren en su misión social.

Durante la presentación de esta aplicación, participaron Yolanda Rueda, presidenta de Fundación Cibervoluntarios, y Cristina Pérez de Lema de la Mata, responsable de Talento Solidario en Fundación Botín.

El encuentro incluyó una demostración técnica de CIVICT. Fue una de las organizaciones que participaron en el proyecto piloto de esta solución digital quien compartió sus aprendizajes e impacto. También se llevó a cabo una sesión de networking para fomentar la colaboración entre organizaciones del tercer sector.

Según Fundación Civervoluntarios, el tercer sector afronta "retos constantes". Los equipos son pequeños, se realizan múltiples tareas simultáneas, hay muchos procesos manuales, información dispersa, dificultad para coordinar voluntariado o preparar informes para financiadores…

Todo ello, dicen, provoca que "se invierta gran parte de la energía en gestiones internas en lugar de en generar impacto". Por eso, CIVICT nace como respuesta directa a esta realidad.

'Match' inteligente

Esta solución de Cibervoluntarios simplifica la incorporación y seguimiento de personas voluntarias, centraliza actividades y proyectos, permite asignar perfiles en segundos mediante un matching inteligente, recoge datos de beneficiarios, ordena las relaciones con colaboradores y genera informes de forma ágil.

Además, define roles y tareas dentro de los equipos, mejora la comunicación interna y evita duplicidades y tareas repetitivas.

Asimismo, indican desde la fundación, CIVICT nace de la práctica, con y para las oenegés. Por eso, dicen, "no se limita a ofrecer tecnología: incluye acompañamiento en el proceso de cambio digital y evoluciona con las entidades".

El 95% de los beneficios se reinvierten en fines sociales, multiplicando el impacto colectivo. Yolanda Rueda, presidenta de Fundación Cibervoluntarios, explicaba durante la presentación: "Ahora damos esta solución para que pequeñas organizaciones puedan gestionarse de la misma manera que lo hemos hecho nosotros".

Y añadió: "La idea es facilitaros la vida: queremos acompañaros en esa digitalización y que crezcáis centrados en vuestra misión".