La cita por la belleza sostenible de Clarel, L’Oréal Paris y Garnier en Barcelona: más reciclaje y consumo responsable

Vivimos en un mundo donde la preocupación por el medioambiente es creciente y está presente en todos y cada uno de los sectores. Cuidar el entorno a nivel individual y de producción se presenta como una consigna que debe imperar y que tiene como uno de sus pilares fundamentales la descarbonización, el uso de materiales e ingredientes naturales y un cambio profundo en los hábitos.

El universo beauty no es ajeno a esto y las firmas trabajan con determinación para cumplir con unos estándares más respetuosos. Precisamente este es el marco en el que se engloba el evento que Clarel, en alianza con L’Oréal Paris y Garnier, ha celebrado en Barcelona bajo el lema 'La belleza que mueve BCN'.

El evento, celebrado en el rooftop de La Casa de les Punxes, un espacio icónico del modernismo catalán, contó con la asistencia de más de 200 personas y tuvo a la presentadora Emma García como maestra de ceremonias.

El objetivo era claro: mostrar cómo, a través del propio producto —su diseño, materiales y forma de presentarse—, es posible concienciar al cliente e impulsar un consumo más responsable.

Para ello, no hay mejor manera que predicar con el ejemplo y apostar por una puesta en escena innovadora. Los asistentes pedalearon en bicicletas estáticas para generar la energía que alimentó el espectáculo. Una experiencia inmersiva donde la música y las luces surgieron del esfuerzo colectivo, demostrando que cada gesto cuenta.

Los asistentes pedalearon para producir energía. Cedida

Con este gran evento se afianza una de las cuatro líneas estratégicas definidas en el plan conjunto de Clarel y L’Oréal Groupe, que nació en 2024 para avanzar hacia la sostenibilidad y la descarbonización.

Se trata de un plan asentado en cuatro pilares fundamentales que afectan al producto, la energía, el transporte y los residuos, con el objetivo de reducir de forma significativa la huella medioambiental.

Todo lo que consumimos deja un rastro en el planeta, desde el momento de su elaboración hasta el fin de su vida útil, y conocerlo y apostar por la responsabilidad resulta clave para poder obtener los resultados deseados.

"Impulsamos activamente iniciativas transformadoras que reúnen a consumidores, aliados clave y socios estratégicos con el objetivo de unificar esfuerzos para co-construir un futuro de la belleza más sostenible y responsable", asegura Cristina Vaquero Sustainability Manager L’Oréal - Head of Climate & Communities.

La misión tiene un alcance total, ya que "a través de estas acciones, buscamos no solo sensibilizar hacia un consumo más consciente, sino también fomentar activamente la adopción de prácticas respetuosas con el medioambiente".

Por citar un ejemplo clarificador para el cliente final, la experta señala los formatos refill, que se van imponiendo poco a poco en el mercado como un nuevo ritual de belleza. También "el uso de envases fabricados con materiales reciclados". Todo ello suma puntos en el avance de la economía circular para generar menos desechos y, por tanto, minimizar la contaminación.

Belleza circular

Además de este evento, Clarel extiende la iniciativa sostenible con una propuesta que se ha puesto en marcha en las ocho tiendas que tiene la firma en Barcelona y que se extenderá hasta el 21 de octubre.

En ese lapso de tiempo, los consumidores podrán depositar los envases pequeños de sus productos de belleza terminados en contenedores.

Estos han sido especialmente diseñados en el marco de la iniciativa 'Belleza Circular', impulsada por Stanpa, junto a Ecoembes y Ecovidrio. Para incentivar la participación, se entregará un regalo a quienes se animen a reciclar dando una segunda vida a esos recipientes.

Las tiendas Clarel de Barcelona invitan a reciclar. Cedida

La citada campaña, que lanzó su proyecto piloto el pasado mes de mayo en Sevilla, se activa ahora gracias a su unión con L'Oréal. Juntas exploran nuevas soluciones para cuidar el planeta desde el sector de la cosmética.

"En Clarel creemos que la sostenibilidad empieza en lo cotidiano, en los pequeños gestos de cada persona. Este evento refleja nuestro compromiso de estar cerca de las comunidades, inspirando a nuestros clientes y a nuestras vecinas y vecinos a actuar juntos por un cambio positivo. Queremos demostrar que la belleza no solo cuida de las personas, sino que también construye un futuro más sostenible", señala Alejandra Pulido, directora de sostenibilidad y calidad de la firma.

Con esto, ambas compañías refuerzan su apuesta por la belleza responsable y accesible, destacando productos con envases reciclados y reciclables, formatos recargables y fórmulas biodegradables hasta en un 98%.

Cumplen así con el objetivo de desarrollo sostenible número 12 que invita a garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.