Cibercorresponsales, Gasol Foundation y la 'niña del napalm', galardonados en los Premios UNICEF España 2025

Daban las 10:30 horas cuando arrancaba la entrega de los Premios UNICEF España 2025 en el auditorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), situado en la calle Serrano de la capital madrileña.

Comenzaba entonces un acto solemne, presidido por la reina Letizia, presidenta de honor de la organización. A ella, se sumaban representantes institucionales, del ámbito académico y de la sociedad civil. Todos con un propósito común: reconocer a quienes trabajan en la defensa de los derechos de la infancia.

En esta ocasión, los galardones han recaído en tres referentes del compromiso social y la defensa de los niños más vulnerables.

La Gasol Foundation, impulsada por los hermanos Pau y Marc Gasol, han recibido el premio en la categoría Transforma. La red juvenil Cibercorresponsales, de la Plataforma de Infancia, ha sido distinguida en la categoría Comunica. Y Kim Phuc Phan Thi, conocida como la 'niña del napalm', ha sido reconocida con el premio Joaquín Ruiz-Giménez, que distingue trayectorias personales.

Junto a la Reina, el evento ha contado con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y del presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez-Pertierra.

Y así, daba comienzo un acto conducido por Rim (17 años) y Juan (16 años), miembros del Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia de UNICEF España, las voces juveniles han marcado el tono, recordando que los derechos de la infancia deben ser una prioridad en todo el mundo.

Entrega de los Premios UNICEF España 2025, presididos por la reina Letizia. UNICEF

"Poded nuestros derechos a la supervivencia, a la salud, a la educación y a la protección por encima de cualquier otra cosa. Hoy la infancia os necesita más que nunca", reclamaban los jóvenes presentadores, que cerraron el acto con un mensaje esperanzador: "No vamos a perder la esperanza en los adultos. Creemos que todavía podéis lograrlo".

Por su parte, Suárez-Pertierra, ha incidido en la gravedad del contexto actual para la infancia: "Estamos en un momento especialmente complicado para los menores en muchas partes del mundo, donde sus vidas se ven truncadas por la violencia y la desprotección".

Recordó, además, la situación en Gaza, subrayando "la absoluta necesidad de que se detenga la masacre de civiles, entre ellos más de 20.000 niños y niñas, y la destrucción de escuelas y hospitales... Se trata de algo moral, política y jurídicamente intolerable".

Gasol Foundation

En la categoría Transforma, la Gasol Foundation ha sido distinguida por su labor en defensa del derecho a la salud y su lucha contra la obesidad infantil.

El jurado ha valorado su capacidad de situar este problema en el centro del debate público y político, así como su compromiso en promover hábitos de vida saludable —actividad física, alimentación equilibrada, descanso y bienestar emocional— especialmente entre los niños en situación de vulnerabilidad.

Pau Gasol durante la entrega de los Premios UNICEF 2025. UNICEF

Fundada en 2013 por Pau y Marc Gasol, la organización desarrolla proyectos en España y Estados Unidos, en colaboración con centros educativos, entidades comunitarias y administraciones públicas.

Para Pau Gasol, el premio "significa que nuestro compromiso y esfuerzo por mejorar la salud y el bienestar de la infancia, a través de nuestro trabajo para reducir las cifras de obesidad infantil —el mayor reto de salud pública que enfrentan hoy los niños y niñas—, está generando un impacto real".

El reconocimiento, añadió, es "un impulso para seguir trabajando en pro de nuestra misión y llegar a muchos más niños, niñas y familias, con especial atención a las que viven en situación de vulnerabilidad".

Kim Phuc

El premio Joaquín Ruiz-Giménez ha sido otorgado a Kim Phuc Phan Thi, convertida en un icono mundial tras la fotografía que la retrató huyendo desnuda de un bombardeo con napalm en Vietnam en 1972. Desde entonces, ha consagrado su vida a la defensa de los derechos de los niños víctimas de conflictos armados.

Residente en Canadá, fundó hace tres décadas The KIM Foundation International, dedicada a ofrecer asistencia médica y educativa a menores afectados por la violencia y la pobreza. Además, desde 1997 es Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO.

Kim Phuc Phan Thi recoge el galardón de los Premios UNICEF 2025. UNICEF

Durante la ceremonia, Phuc Phan Thi expresó que el premio es "como un reconocimiento de que la niña de la famosa fotografía había sobrevivido y que su vida se había transformado en una misión por la paz".

Subrayó también la vigencia de su mensaje: "Es desgarrador ver cómo niños de todo el mundo sufren el mismo trauma que yo sufrí. Insto al mundo a centrarse en los niños, no en el conflicto".

Cibercorresponsales

La categoría Comunica ha reconocido a los Cibercorresponsales, una red de adolescentes de entre 12 y 17 años que desde 2010 impulsan la participación infantil en el espacio público a través del periodismo y el entorno digital.

Integrada por más de 70 organizaciones, la plataforma se ha consolidado como un espacio pionero en España donde los jóvenes comparten ideas, reflexionan sobre la actualidad y ejercen como activistas de sus propios derechos.

Los representantes de Cibercorresponsales recogen el Premio UNICEF 2025. UNICEF

Mariam y Álex, representantes de la red, recogieron el premio en nombre de sus compañeros. Y aseguraron que se trataba de "un reconocimiento muy importante para toda nuestra red y un paso adelante para nuestra participación".

Añadieron que "a los chicos y chicas no siempre se nos escucha en la sociedad, y Cibercorresponsales contribuye a que los adultos entiendan nuestra mirada y experiencias".

Los premios

El jurado de los Premios UNICEF España 2025 ha estado presidido por Gustavo Suárez-Pertierra e integrado por representantes institucionales, académicos y del mundo de la comunicación, así como por adolescentes miembros de los consejos de participación de UNICEF.

Entre ellos, la periodista Rosa María Calaf, la expresidenta del Gobierno Elena Salgado y el rector de la UNED, Ricardo Mairal.

Los Premios UNICEF España, instaurados hace más de una década, distinguen a personas, colectivos e instituciones que han contribuido de forma significativa a la defensa de los derechos de la infancia.

Entre los galardonados de ediciones anteriores figuran personalidades como Malala Yousafzai, Ban Ki-Moon y la Reina Sofía, así como organizaciones como Proactiva Open Arms y la Obra Social La Caixa.

Cada premiado recibe como galardón una fotografía de Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía en 2016 y colaboradora habitual de UNICEF.