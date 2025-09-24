Educación, cultura y ciencia: la Fundación "la Caixa" eleva a 75 millones de euros su inversión social en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, firmaron el pasado martes, 23 de septiembre, el acuerdo marco que establece la colaboración entre ambas instituciones para 2025 en materia social, científica, educativa y cultural.

El convenio contempla una inversión de 75 millones de euros, lo que representa un incremento de 5 millones de euros respecto al año anterior, un crecimiento del 7%.

Isidro Fainé destacó que esta inversión refuerza el compromiso de la fundación con los madrileños.

"Nuestra inversión social en la Comunidad de Madrid aumenta significativamente este año con el objetivo de seguir trabajando por el progreso de este territorio. Reforzamos así nuestro compromiso con los madrileños, contribuyendo a su bienestar a través de una acción muy focalizada en promover la igualdad de oportunidades y la cohesión social", subrayó.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso valoró la importancia de esta colaboración público-privada.

Señaló que estos 75 millones de euros están "destinados a todo tipo de actuaciones sociales enfocadas a beneficiar a menores, personas mayores, vulnerables o desempleados a través de una atención integral y cercana que también abarca actividades educativas y de investigación, becas, exposiciones o conciertos".

Programas prioritarios

El convenio establece como objetivos básicos mejorar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, velar por la atención integral de pacientes con enfermedades avanzadas y contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Entre los programas estrella destaca CaixaProinfancia, centrado en la lucha contra la pobreza infantil y dirigido a niños y adolescentes de 0 a 18 años cuyas familias están en riesgo de exclusión.

En 2024, este programa atendió a 7.514 niños y niñas y a 4.334 familias de la Comunidad de Madrid, con una inversión que superó los 10 millones de euros.

El programa Incorpora ha demostrado su eficacia en la integración sociolaboral de personas vulnerables. Durante 2024 facilitó 4.229 puestos de trabajo gracias a la colaboración de 1.851 empresas madrileñas, con el apoyo de 40 entidades sociales y 104 técnicos de inserción.

En el ámbito sanitario, el programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas cuenta con 6 equipos multidisciplinares que actúan en 16 hospitales. En 2024 llegó a 7.104 pacientes y 6.154 familiares, mejorando la calidad de vida de las personas al final de su vida.

Formación

El programa de Personas Mayores opera a través de 40 centros de participación activa, 39 de ellos conveniados con la Comunidad de Madrid.

Durante 2024 se realizaron 1.478 actividades en las que participaron 68.371 personas mayores, ofreciendo formación en proyectos culturales, sociales y de nuevas tecnologías.

Además, el programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales invirtió 4,5 millones de euros en 154 proyectos de entidades madrileñas, mientras que el programa Reincorpora inició 421 itinerarios de integración sociolaboral para personas privadas de libertad.

En el terreno cultural, CaixaForum Madrid recibió cerca de un millón de visitantes en 2024 a exposiciones destacadas como Dinosaurios de la Patagonia o La Ciencia de Pixar.

El programa educativo EduCaixa involucró a 678 escuelas madrileñas, beneficiando a 142.749 escolares y 12.036 docentes. La fundación también concedió becas de excelencia: 3 de grado, 25 de posgrado, 14 de doctorado y 7 de posdoctorado.