El intercambio de ropa más 'eco' llega a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: así es la 'Swap Party' de Enclave ODS y Magas

Esa camiseta que ya no nos entusiasma, aquel vestido que no forma parte de nuestras elecciones o esos pantalones que han dejado de sernos útiles… A todos nos pasa que, de vez en cuando, revisamos nuestro armario y descubrimos una gran cantidad de prendas que preferiríamos descartar. Según un estudio de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), el 87% de las fibras empleadas terminan en vertederos o son incineradas antes de haber cumplido su ciclo de vida. Pues, por lo general, nos desprendemos de lo que no necesitamos depositándolo en un contenedor. Y no siempre en el reservado para el textil De la segunda mano a las ‘swap parties’: estas son las nuevas formas (más sostenibles) de consumir moda

Sin embargo, existen alternativas mucho más responsables para renovar el armario. Una de ellas, que además ha cobrado popularidad recientemente, es el trueque de ropa.

Con motivo de la Mercedes Fashion Week, ENCLAVE ODS y Magas llevan a cabo la tercera edición de su Swap Party. Este encuentro para intercambiar prendas se celebrará entre el 18 y el 20 de septiembre en las instalaciones de IFEMA.

Además, al formar parte de la Comunidad de Magas, tendrás la oportunidad de conseguir una de las 100 invitaciones disponibles y acceder sin coste alguno.

Cómo participar 1. Podrá llevar entre 1 y 10 prendas. Es importante que estén en buen estado y lavadas. 2. Asignaremos una puntuación a su ropa en función de su calidad y marca: 1, 3, 5 o 10 puntos (siendo 1 la más baja y 10 las prendas de alta costura). 3. Nuestro equipo le entregará una ficha del color correspondiente a la valoración de cada prenda que traiga. 4. Canjee las fichas por las prendas que más le gusten. ¿SE APUNTA?

¿Cómo estoy ayudando?

En primer lugar, se está prolongando la vida útil de las prendas, lo que contribuye a reducir la producción textil. Esto, a su vez, disminuye el consumo de agua, energía y materias primas, así como emisiones de CO₂ y la generación desechos de la ropa.

Participar en estas iniciativas genera conciencia ambiental y crea comunidad, promoviendo la colaboración local y el consumo responsable en lugar de la compra compulsiva e individualista.

Además, al formar parte de la Swap Party estará colaborando con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Pues toda la ropa que no se utilice será donada a esta entidad.

Intercambiar ropa es una forma económica y sostenible de renovar el armario: se evitan gastos innecesarios y se aporta un granito de arena en pos de una sociedad más consciente y solidaria.