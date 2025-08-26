'Hilando ciencia', el premio que reconoce la divulgación científica sobre cambio climático en Iberoamérica

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha anunciado la apertura de la cuarta edición del Premio #HilandoCiencia, una iniciativa que busca impulsar la divulgación científica en la región iberoamericana mediante las redes sociales.

Las inscripciones para este certamen estarán abiertas desde el 25 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2025, y podrán realizarse a través de un formulario habilitado por la organización. Esta edición priorizará especialmente los hilos sobre investigaciones destinadas a contribuir contra el cambio climático, uno de los grandes desafíos globales de la actualidad.

El premio está dirigido a personas investigadoras de los 23 países miembros de la OEI, quienes podrán participar publicando un hilo de hasta 10 tuits en el que expliquen, en español o portugués, y de manera comprensible y atractiva, un tema vinculado con sus investigaciones.

Para concursar, los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

Inscribirse previamente en el formulario habilitado por la organización.

Incluir el hashtag #HilandoCiencia2025 en el hilo presentado.

Solo se contabilizarán los "me gusta" del primer tuit para seleccionar a los ganadores.

No está permitido el uso de fotos o videos , aunque sí de gifs e iconos.

Todos los contenidos deberán estar científicamente fundamentados y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Premios y reconocimientos

El concurso contempla tres categorías de premios con el siguiente reconocimiento económico:

Primer premio: 1.500 USD

Segundo premio: 1.000 USD

Tercer premio: 500 USD

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 26 de septiembre de 2025, en el marco de la inauguración de la Noche Iberoamericana de los y las Investigadoras, evento que será retransmitido desde Paraguay, país anfitrión en esta edición.

Esta es una iniciativa de divulgación científica de la OEI en la que, en sus cinco años de edición, han participado más de 1.000 investigadores e investigadoras. Este evento forma parte de la Noche Europea de los Investigadores, que reúne a más de 350 ciudades en torno a la ciencia y la investigación.

Esta cuarta edición del Premio #HilandoCiencia 2025 se desarrolla dentro del proyecto europeo Energytran, de cooperación científica para la transición energética entre Europa y América Latina y el Caribe, coordinado por la OEI. El certamen también cuenta con la colaboración de Nova Ciencia como medio aliado.