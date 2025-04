Madrid acoge la campaña 'Stand Up contra el Acoso Callejero' de L'Oréal Paris: un desfile en pro de la concienciación

Durante la 14ª Semana Internacional contra el Acoso Callejero, que se celebra del 7 al 14 de abril, L’Oréal Paris ha puesto en marcha una campaña informativa y formativa en diversas zonas de la capital española.

La iniciativa forma parte del programa global 'Stand Up contra el Acoso Callejero', lanzado en marzo de 2020, y tiene como objetivo concienciar a la población sobre el acoso en espacios públicos, así como ofrecer herramientas prácticas para responder ante estas situaciones.

Fue el pasado lunes 7 abril —día en el que daba comienzo esta semana internacional— cuando se inició la acción en la ciudad. Se hizo mediante la colocación de vinilos en escaparates de barrios representativos. Entre ellos, se notó la presencia de L'Oreal en enclaves como Gran Vía, Chueca, Malasaña, Lavapiés, La Latina, Chamberí, Salamanca y El Retiro.

Los soportes visuales fueron desarrollados en colaboración con ILUSTRAWEEK y la artista Pedrita Parker, bajo el lema de 'Todas lo valemos y merecemos ir por la calle seguras y sin miedo'.

En ellos, además, se mostraban datos reales sobre el acoso callejero, aportando información basada en los resultados extraídos de la International survey on sexual harassment in public spaces elaborada por IPSOS en colaboración con L'Oréal Paris.

Cinco modelos desfilan en el Metro de Madrid para concienciar sobre el acoso callejero. Cedida

Al mismo tiempo, en coordinación con el Metro de Madrid, realizaron un desfile en el que cinco mujeres recorrieron los andenes de distintas estaciones. Las modelos, vestidas con gabardinas ilustradas con las cifras reales de acoso callejero en España, tenían un único objetivo: concienciar sobre esta situación en espacios públicos y, en concreto, en los medios de transporte público.

Las cifras del acoso Según las cifras presentadas en el informe, el 77% de las mujeres en España han experimentado alguna forma de acoso callejero, lo que ha llevado a que el 60% de ellas adapten su forma de vestir con el fin de evitar situaciones de riesgo. Asimismo, el 85% de las personas encuestadas señala no saber cómo reaccionar ante episodios de acoso, mientras que el 52% considera que ciertos comportamientos o aspectos relacionados con la apariencia de las mujeres pueden favorecer el acoso en espacios públicos.

Como medida destinada a suprimir el acoso callejero que viven a diario las mujeres, L'Oréal Paris lanzó 'Stand Up contra el Acoso Callejero', un programa en colaboración con la ONG Right TO Be y con la Fundación Mujeres. Así, este trío se encarga de impartir formaciones presenciales en España.

Se centran en concienciar sobre esta situación y formar a las personas en la metodología de las 5D de Right To Be. Y es que el propósito no es otro que enseñar a los participantes para que aprendan a responder forma segura cuando sufren o son testigos de acoso.

Por el momento, la iniciativa ya ha conseguido llegar a más de 3,7 millones de personas en 47 países, con el reto de alcanzar los cuatro millones para finales de 2025. Porque, como señala Silvia Macedo, general manager de L'Oréal Paris, la compañía busca "crean un cambio real en cada persona que participa en ellas".

De este modo, concluye Macedo, quieren "poner fin al problema que causa el desconocimiento de cómo reaccionar ante conductas hostiles en espacios públicos, equipando a la sociedad con herramientas que les permitan contribuir a erradicar estas situaciones".