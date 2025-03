La III edición de los Premios WAS le "da voz a las mujeres y sus raíces con el planeta" en el CaixaForum de Madrid

Cartel de la III edición de los Premios WAS.

"Reafirmar nuestro compromiso para que las mujeres sean escuchadas y respetadas". Con estas palabras, la periodista Helena Resano introdujo la tercera edición de los Premios WAS que Women Action Sustainability (WAS) otorgaba en la noche del 12 de marzo en el CaixaForum de Madrid.

Con el objetivo de reconocer a aquellas personas, entidades e instituciones que hayan contribuido a incorporar la sostenibilidad en sus iniciativas, estos seis galardones son el resultado de una minuciosa selección de entre cien candidaturas. Con ellos, aseguró Resano, se distingue "a aquellos que están integrando realmente la sostenibilidad en el centro de sus organizaciones y decisiones".

Margarita Chiclana, Imperfect Food, las investigadoras españolas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la revista Ethic, la Fundación Inspiring Girls y la artista Marina Vargas han sido los premiados en esta tercera edición de los Premios WAS.

Este año, la gala de entrega de premios ha tenido un mensaje claro. Y lo resumen a la perfección las palabras con las que la presidenta de WAS, Mónica Chao, clausuró la cita: "Hoy hemos dado voz a la mujer, dedicamos estos premios a los derechos de las mujeres y la conexión con la vida y el planeta". Algo que, matiza, se decidió mucho antes de que "las políticas antidiversidad cogieran impulso en las últimas semanas".

Resano, como presentadora del evento, también se encargó de que el mensaje estuviese presente durante la noche de ayer: "No podemos retroceder ni un paso, ni un milímetro en la consecución de las libertades". Y añadió: "No nos podemos permitir que la voz de las mujeres se apague ni que les corten esas raíces que las conectan con su esencia, con su historia y con su impacto en el mundo".

Y es que la sostenibilidad, recordó la periodista, no solo está relacionada con el medioambiente, sino que "es también una cuestión económica y social". En ese "equilibrio", continuó, "la voz de las mujeres sostiene el cambio" y "lidera comunidades".

Los premios Liderazgo y valores. La economista Margarita Chiclana se alzó con esta categoría por "su liderazgo en la regeneración urbana sostenible" con su proyecto The Campus for Living Cities. Empresa y actividad económica. Imperfect Food se llevó este galardón por "su enfoque innovador en reducción de desperdicio alimentario y su modelo empresarial basado en la inclusión social". Ciencia e innovación. Los científicos españoles del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fueron reconocidos —con una mención especial a las mujeres del equipo— por "su contribución fundamental en la evaluación científica del cambio climático y su impulso de políticas basadas en la evidencia". Comunicación. La revista Ethic, representada por su director y fundador Pablo Blázquez, se llevó este premio por "su compromiso con un periodismo reflexivo y de calidad que profundiza en los retos de la sostenibilidad desde el rigor y la pluralidad". Educación. La Fundación Inspiring Girls fue la seleccionada por "su labor en fomentar vocaciones, derribar estereotipos de género a través de la educación". Cultura. La artista Marina Vargas or "su compromiso con la representación de la mujer a través del arte".

La noche, que transcurrió envuelta en una nube de emoción y que llegó a su momento culmen con el flashmob protagonizado por el grupo Terreiras, concluyó con un dato que puso sobre la mesa Chao. "Según la ONU, en uno de cada cuatro países hay un retroceso de los derechos de las mujeres".

Algo que, como es evidente, preocupa a la organización que lidera, pues sus miembros son el vivo ejemplo de la importancia de la presencia femenina en cualquier sector de la sociedad. Por eso, zanjó Chao: "La igualdad no es un privilegio, no es una concesión, es un derecho. […] Cuando las mujeres perdemos nuestros derechos, la sociedad se debilita. […] Somos el 50% del talento y sin todo el talento no podemos construir la sociedad que necesitamos".