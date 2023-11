Human Age Institute busca las claves para eliminar las brechas en las empresas

Las brechas que hoy coexisten en las compañías dificultan la consecución de los objetivos empresariales y reducen las oportunidades de éxito en el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad con acento en el criterio social de la ESG. Precisamente de esa brecha intergeneracional, de diversidad, digital o de género versó el evento de Fundación Human Age Institute, iniciativa impulsada por ManpowerGroup en 2014, de la pasada semana.

La iniciativa reunió en Barcelona a un panel de expertos en talento y sostenibilidad para analizar los retos que hoy afrontan las organizaciones en esta área. Su objetivo no fue otro que plantear soluciones con las que superar esas brechas que hoy debilitan las organizaciones.

Las más de 200 personas que siguieron el encuentro en formato presencial u online pudieron escuchar las ponencias de Margarita Álvarez, directora de Fundación Human Age Institute; Mercè Brey, experta en Diversidad y Liderazgo inclusivo; Silvia Leal, experta en Tecnología y Tendencias del Futuro y Juan Carlos Cubeiro, experto en Talento, Liderazgo Innovador y Coaching.

Human Age Institute cuenta ya con el apoyo de más de 1.000 empresas e instituciones que comparten el objetivo de impulsar la sostenibilidad con acento en el criterio social de la ESG y el talento como motor de transformación de las organizaciones. La fundación comprende que instituciones, empresas y personas afrontan una década clave para transformar la economía, reducir el impacto en el medio ambiente y dejar una huella positiva en la sociedad y que precisamente por eso es el momento de impulsar una revolución sostenible.

Según explicó Margarita Álvarez, directora de Human Age Institute, “en la fundación tenemos la firme convicción de que trabajando en las brechas que hoy debilitan las organizaciones, podremos construir compañías más sólidas y más humanas". Porque, añadió, "hay colectivos con menor acceso a oportunidades de empleo por su edad, por cuestiones de género o por falta de formación, sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías".

Por eso, quiso insistir, "es fundamental reconocer las brechas que obstaculizan el progreso individual y colectivo; para actuar sobre ellas con acciones que promuevan la diversidad, la inclusión, la equidad, el bienestar y la justicia social y permitan que cada individuo tenga la oportunidad de prosperar sin limitaciones generadas por factores externos".

Asimismo, recordó que es fundamental el rol que juegan las organizaciones en la construcción del futuro. “El papel de las empresas es mucho más relevante hoy de lo que lo era hace décadas. Lo que se haga desde las compañías tendrá un efecto directo en un futuro sostenible para todos. Por eso tenemos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de afrontar nuevos retos y buscar soluciones para que las personas estén en el centro de la acción corporativa. El objetivo de la Dundación no es otro que acompañar al CEO, a los directores de sostenibilidad y directores de Recursos Humanos en esta inspiradora labor”.

Huellas positivas que garantizan la sostenibilidad

Según el último informe de ManpowerGroup sobre Desajuste de Talento, 8 de cada 10 compañías tiene hoy dificultades para encontrar el talento que necesitan. Por eso, Juan Carlos Cubeiro, experto en Talento, Liderazgo Innovador y Coaching y responsable de la hoja de ruta de Aprendizaje y Empleo en Human Age Institute, aseguró que aquellas empresas que no inviertan en el criterio social de las ESG, en la atracción, el desarrollo y el compromiso del talento, “estarán poniendo en juego su sostenibilidad”. Y añadió: “Esta huella positiva es la que dará rentabilidad a las compañías”.

Cubeiro también destacó que el 90% de los esfuerzos tecnológicos que realizan las empresas españolas no conllevan mejoras en la productividad. “Se puede hacer un gran esfuerzo inversor, pero si no ponemos en valor a las personas, no mejoraremos la competitividad y productividad de las compañías”, sentenció.

La diversidad no es una meta, es el camino

Por su parte, Mercè Brey, experta en Diversidad y Liderazgo inclusivo, puso el foco en la capacidad de las organizaciones para cambiar la sociedad. “La diversidad inclusiva no es una meta, es el camino”, y es por eso, aseguró, que las compañías “deben aprender a ver las diferencias como valores añadidos e integrar estas estrategias dentro de la gestión interna de los equipos”.

Para hacerlas perdurables y exitosas, insistió, “deben hacerse desde el hemisferio cerebral izquierdo: con empatía, flexibilidad, colaboración, escucha, consenso e intuición, pues instalados en el hemisferio derecho, en el del ‘hacer’, nada funcionará”.

Tecnología como solución al desajuste de talento

La experta internacional en materia de transformación digital, liderazgo y futuro del empleo Silvia Leal es la persona que lidera la huella de empleo sostenible en Fundación Human Age Institute. Leal habló de retos y soluciones y de cómo las empresas deben dejar fuera los prejuicios para adoptar la tecnología como parte de su estrategia para atraer y fidelizar talento.

“España es uno de los países menos productivos de la Eurozona, principalmente por el reto formativo que tenemos. La tasa de paro real es del 22% y, sin embargo, hay muchas posiciones que se quedan sin cubrir por el elevado desajuste de Talento. Si queremos acabar con este problema, debemos atajarlo desde la competitividad”, sostuvo.

“La tecnología nos ayuda a ser más competitivos y resolutivos. Por eso, debemos abrir los ojos, dejar de lado los prejuicios y empezar a pensar en estas herramientas de una manera diferente a la que nos han hecho creer”, concluyó.

Tras las ponencias, los asistentes pudieron seguir la mesa redonda La brecha que crece: la diversidad intergeneracional, moderada por Julia Rodríguez, directora de Desarrollo de Human Age Institute, que contó con la presencia de Toni Mera, responsable de proyectos de Fundación Endesa; Pedro Casaño, chief People & ESG Officer at Volotea; y Ana Alonso, Talent Acquisition at Vodafone.

