Los Premios Compromiso 2023 reconocen el trabajo de las empresas que apuestan por el talento invisible

Esta mañana, miércoles 22 de noviembre, ha tenido lugar en la sede de Caser Seguros (Madrid) el acto de entrega de los Premios Compromiso 2023 que otorga la Fundación Integra a aquellas personas y entidades que han demostrado su implicación y compromiso por la integración laboral de personas en situación de exclusión social y con discapacidad. Esta entidad social, desde su fundación en el año 2011, ha conseguido colocar en puestos de trabajo a más de 21.500 personas en 250 empresas gracias a su extensa red de colaboración.

[El voluntariado que 'teje hilos' entre pequeños talentos en riesgo de exclusión y jóvenes con discapacidad en Madrid]

Si hay una frase que se ha acompañado la jornada, es la que ha pronunciado la presidenta ejecutiva y fundadora de la Fundación Integra, Ana Botella, durante su intervención: "La medida social más importante es el empleo". Es algo, cuenta, que todos los que se han dedicado al sector público —y a los asuntos sociales— saben. "Hasta que no hay un empleo no se ha terminado ninguna intervención social", explica.

Este fue un alegato suscrito por todos los ponentes. Pero la protagonista no fue ni Botella ni ninguno de los otros presentadores —Daniel Rodríguez, viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, y José Fernández, delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de

Madrid—, o galardonados. Fue una de las beneficiarias del programa: Edurne García.

Esta mujer de 60 años decidió abrirse y relatar su historia a los asistentes. "Estaba en el tercer grado y me quedaban tres meses para llegar a la condicional", explica. Fue entonces cuando se puso en contacto con la Fundación Integra, asistiendo a un taller. La formación le ayudó a dar rienda suelta a sus fortalezas. En aislamiento, "tus habilidades y características propias se echan a perder; ya no sabes cómo volver a ponerte en contacto con ellas", recuerda.

[Ana Botella: "El maltratador siempre trata de aislarlas y hacerles sentir culpables"]

García tuvo la desgracia de afrontar situación de calle en un momento de su vida. Esa etapa fue cuando la exclusión social la atrapó en su trampa. Y confiesa que en esas circunstancias "si no tienes un apoyo, eres incapaz de salir adelante". "Estás, pero no estás, la gente no te ve; eres invisible", lamenta.

Después de la formación, hizo todo lo que estuvo en su mano para conseguir un empleo. "Envié 300 currículums en un mes y nadie se puso en contacto conmigo", señala. La edad y sus antecedentes penales se convirtieron en los principales frenos para su progreso. La Fundación Integra también formó a García en soft skills, entre las que se incluye cómo afrontar las entrevistas de trabajo.

Cuando consiguió el trabajo, recuerda la alegría que sintió al ver su primera nómina. Una sensación como aquella que sienten los niños cuando reciben los regalos de Navidad. La formación y el trabajo "me dieron dignidad". "Podría haberme conformado con aceptar la ayuda a la excarcelación, pero me negué", explica. Y suscribe las palabras de Botella. "Yo quería tener mi sueldo honradamente por mi esfuerzo y mi capacidad", sentencia.

19 premios y un reconocimiento especial

En la jornada, que ha estado marcada por los agradecimientos, se han entregado 19 distinciones en tres grandes categorías —Distintivos Compromiso Integra, Menciones Especiales de RR. HH. y Premios a la Integración 2023— y un reconocimiento especial que ha recaído en una de las entidades que han colaborado más estrechamente y desde el principio con la Fundación Integra, la Fundación 'la Caixa'.

Los Distintivos Compromiso Integra han sido entregados a 7 empresas que se han adherido durante los últimos meses a la red Compromiso Integra: AECOM, Caiba, Diario As, Enerside Energy, Fundación Accenture, L'Oréal, Fundación PwC.

Mientras que las Menciones Especiales de RR. HH., reservadas a las jefas y jefes de equipo de selección más comprometidos por la inclusión social de personas que se encuentran en situaciones vulnerables, se entregaron a los profesionales de RR. HH. de 4 empresas patronas de Fundación Integra: Acciona, Cofares, Carrefour y OHLA Servicios Ingesan.

Los Premios a la Integración se repartieron entre aquellas empresas que habían conseguido cifras de contratación remarcables. Los dos premios a las 100 contrataciones fueron para Limpiezas y Servicios Salamanca y Sagital. Los 3 galardones a las 300 contrataciones se concedieron a ASISPA, Indra y Palladium Hotel Group. En lo alto de la tabla, las 2 distinciones a los que han superado las 500 contrataciones fueron a parar a SAMSIC y Grupo Sacyr. La empresa que se ha coronado con más de 4.000 contrataciones ha sido el Grupo Eulen.

“Juntos conseguimos empleo a 1.500 personas al año. Personas con nombre y apellido para las que un empleo es independencia económica, es salud y es vivir con dignidad junto a sus familias. Sin un empleo, salir de esa rueda es imposible. Las empresas tenéis un papel vital dando respuesta a la exclusión a través de la integración laboral de estas personas”, concluyó Botella.

Sigue los temas que te interesan