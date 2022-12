Cruz Sánchez de Lara: "La calidad de vida de Extremadura es altísima, aquí se vive fenomenal"

“Los cambios que se están produciendo en el mundo son una excelente y extraordinaria oportunidad para Extremadura, como no habíamos podido soñar nunca”, señaló esta mañana Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, en el III Congreso Mundial de Ciudadanía Extremeña en el Exterior celebrado en Mérida.

Fernández Vara recordó durante su intervención “el dolor que supuso la salida masiva de 500.000 extremeños a finales de los años 50, 60 y 70, en la que Extremadura perdió la mitad de su población sencillamente porque en aquel momento la gente necesitaba un proyecto de vida, una experiencia de vida y aquí no la tenían”.

Precisamente, le acompañaban en el coloquio tres extremeños residentes en el exterior: Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de ENCLAVE ODS y magasIN; Juan Ignacio Gallardo, director de Marca; y Juan Manuel Benítez, reportero y presentador en la cadena de televisión Spectrum News NY1.

Los nuevos tiempos, sin embargo, podrían traer nuevas oportunidades para la región. “Vamos a pasar de ser una región que emigró a ser una a la que emigrarán”, remarcó Fernández. Entre otras razones, por la instalación en Extremadura de las fábricas de baterías o semiconductores.

Para el presidente, esto es algo paradójico, pues muchas de las familias extremeñas que emigraron fueron a las fábricas del norte, muchas de ellas de coches. Ahora, 60 años después, "la tierra de la que tuvieron que salir acogerá esas industrias en las que se elaborarán las baterías de coches para que esas fábricas sigan existiendo”, recordó.

Pero no solo de la industria vive el ser humano. Otra de las causas para elegir la Comunidad extremeña como hogar es que “la calidad de vida es altísima”, remarcó Sánchez de Lara. “Aquí se vive fenomenal”.

A pesar de ello, para los ponentes, la región no se vende bien o, al menos, no como debería. "Extremadura es la gran desconocida”, expresó Benítez. “Me emociona leer noticias buenas, pero lamentablemente se sigue escuchando la percepción de que es la España profunda”, añadió la vicepresidenta de EL ESPAÑOL.

Tierra de talento

Al igual que la tierra, los ponentes han remarcado la falta de promoción del talento extremeño. “Hay mucho talento y hace falta que la gente lo sepa”, comentó Gallardo. Puso el curioso ejemplo de LG (marca coreana de electrónica), donde todos los directores —están establecidos en más de 100 países— son coreanos, a excepción de uno, que es extremeño.

Fernández Vara también quiso destacar la ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad de Extremadura (UEx), que ha sido calificada por el Ranking Shanghai —el más prestigioso del mundo— como el mejor grado de su especialidad en toda España. Algo que para el presidente "no es casualidad”.

Por su parte, Benítez, que trabaja como presentador en Estados Unidos y acaba de lograr un premio Emmy, contó que siempre trata de promocionar su tierra natal en su nuevo hogar. “Siempre digo que si eres fan de Juego de Tronos, tienes que conocerlo”. De hecho, señaló, Extremadura incluso podría dar ejemplo a una gran urbe como es Nueva York en ciertos aspectos como la transición energética.

Sánchez de Lara, que recordó el gran cariño que guarda a su tierra, subrayó la necesidad de que se hable más de los extremeños y extremeñas: “Cada vez que vengo, digo que me usen, pero no me usan lo suficiente”. Así, puso a disposición de todos los talentos locales una gran plataforma como es EL ESPAÑOL para que se cuente su historia y les animó a que la contactaran.

“La remontada”

La conclusión general de los ponentes es que son muchas las tareas pendientes para llevar a cabo de verdad el potencial de Extremadura. Una de ellas, y que surgió varias veces a lo largo del coloquio, fue el tren. “Somos la puerta a Portugal y eso es una gran oportunidad”, recordó Gallardo.

A pesar de todo, como colofón a la jornada, el presidente extremeño, quiso destacar el futuro brillante que le espera a la región. “El titular de esta Conferencia iba a ser ‘Volver a empezar’, como la película de José Luis Garci, pero ahora va a ser ‘La remontada’”, concluyó.

