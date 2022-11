Zelenski en la COP27: "Para luchar contra el cambio climático, necesitamos paz en el mundo"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha participado en laConferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (más conocida como COP27) a través de una videoconferencia con el objetivo principal de promover la paz en el mundo. Un paso previo que señala como fundamental para poder luchar contra el cambio climático.

"Para luchar contra el cambio climático, necesitamos paz en el mundo", remarcó. Por ello, Zelenski ha pedido a las naciones del mundo apoyar la iniciativa ucraniana para crear una plataforma para evaluar el impacto climático de la guerra.

En concreto, ha hecho referencia a la central nuclear de Zaporiyia. "El ejército ruso arrasó con ella y juegan todo el tiempo a conectar y desconectar la planta", denunció. "Ahí hay un desastre energético en potencia".

Así, instó a los países a actuar, porque "quién se va a preocupar de los gases de efecto invernadero si Europa y parte de Oriente Medio puede quedar bajo una nube de radiación procedente de Zaporiyia".

Durante su discurso, el mandatario ucraniano ha pedido "sinceridad" al mundo y ha querido mandar un recado a todos los negacionistas del cambio climático: "Los que no se toman en serio la agenda climático, se equivocan".

En todo caso, Zelenski ha querido recordar que no es posible actuar frente al cambio climático si no existe paz en el mundo. "Rusia tiene que esconder sus armas para ver lo que el mundo puede hacer para luchar contra el cambio climático". Y concluyó: "Tenemos que velar para que el sufrimiento no se multiplique porque no tenemos tiempo para luchar contra el cambio climático".

Ucrania, centro de la conversación

La guerra de Ucrania ha ocupado largos párrafos en los discursos de buena parte de los altos mandatarios que han intervenido durante las dos primeras jornadas oficiales de la principal cumbre del clima del mundo.

"Tenemos en la sien un revólver climático. El Kremlin ha querido que la energía sea un arma de desestabilización masiva", advirtió Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, durante su intervención esta mañana en la COP27.

Sin embargo, ha querido recalcar que, a pesar de la crisis energética derivada de la invasión rusa, la Unión Europea sigue con la firme determinación de continuar con la transición energética.

De la misma forma se expresó el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak: "La seguridad climática va de la mano con la seguridad energética, la abominable guerra de Putin en Ucrania y el aumento de los precios de la energía en todo el mundo no son una razón para actuar con lentitud ante el cambio climático. Son una razón para actuar más rápido".

Asimismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo referencia a "la agresión" de Rusia contra Ucrania, que ha vuelto a "sumir al suelo europeo en la guerra y también al mundo entero en un momento de incertidumbre y crisis".

Y ha añadido: "Como hay otras prioridades, pensamos que el clima puede esperar, pero no. La urgencia climática está ya aquí, no tenemos que esperar a mañana. Nuestra obligación es seguir actuando para la mitigación y la adaptación a pesar de que haya vuelto a haber una guerra en suelo europeo".

Porque, sentenció, “no vamos a sacrificar nuestros compromisos climáticos por la amenaza de la guerra de Rusia”.

