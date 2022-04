Vuelve el concurso de relatos que demuestra que "nunca se es demasiado mayor para escribir"

"La escritura es un medio de expresión que se puede practicar hasta que uno es muy mayor mientras se tengan facultades; no es como otras disciplinas", dice al otro lado del teléfono Antonio Luis Vicente Canela. Este alicantino sabe de lo que habla, no por nada su relato 'No somos nada' ganó la última edición del Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores de Fundación 'la Caixa'.

"Yo estoy ya jubilado, pero siempre he escrito, aunque no de manera profesional… sin duda, fue una sorpresa quedar finalista, y sobre todo ganar", asegura Vicente Canela. Este año, como ganador de 2021, le toca desarrollar funciones de jurado. Algo que, dice, "le resulta más difícil" que ponerse el sombrero de escritor.

Como él, el año pasado 2.836 personas mayores de 60 años de todo el territorio presentaron 1.898 relatos y 938 microrrelatos. Este año, Fundación 'la Caixa' ya ha anunciado su 14ª convocatoria, que recibirá textos hasta el próximo 29 de julio.

Bajo el lema Deja brotar tu historia, los 15 finalistas de este concurso, organizado en colaboración con Radio Nacional de España (RNE) y La Vanguardia, viajarán en octubre hasta CaixaForum Valencia, el nuevo equipamiento de la Fundación 'la Caixa' donde se llevará a cabo el fallo del concurso y el acto de entrega de premios.

Los ganadores del concurso recibirán como premio la adaptación radiofónica de su relato y su emisión en el programa Juntos paso a paso de RNE, la ilustración del mismo y su publicación en La Vanguardia y en las páginas web de la Fundación 'la Caixa' y de RNE. Además, los ganadores de ambas categorías, como es el caso de Vicente Canela, podrán formar parte del jurado de la siguiente edición.

Además, todos los relatos finalistas se incluirán en un libro bienal que apoya la dinamización de los talleres literarios de Grandes Lectores que se realizan en los centros propios de la Fundación 'la Caixa' y en otros en los que existe un convenio con administraciones de toda España.

La publicación del libro, como aseguran desde Fundación 'la Caixa', supone un reconocimiento para todos los participantes. Precisamente por ello, en cada edición, se destinan más de 1.000 ejemplares a aquellas personas mayores que desean ser partícipes, con su lectura, de las historias que otras personas mayores han creado.

A través de este concurso, se pretende impulsar la participación y el papel activo de las personas mayores en la sociedad, fomentando el hábito de la lectura, la creatividad y la posibilidad de embarcarse en nuevos retos a lo largo de la vida, como es el de escribir un relato, tal vez, por primera vez.

Los relatos escritos por personas mayores representan el reflejo de un conocimiento acumulado a lo largo de los años y a través de experiencias vividas. Y suponen, por tanto, un testimonio sobre cómo observan nuestra historia, nuestro tiempo y su propia vida.

Este año, el jurado lo conforman los escritores Soledad Puértolas y Fernando Schwartz; los periodistas Ana Vega Toscano, especialista en cultura de RNE, y Miquel Molina, director adjunto de La Vanguardia; los ganadores de la edición 2021, Cristina Soto y Antonio Luis Vicente Candela; y Jesús N. Arroyo, director corporativo de Asuntos Públicos de la Fundación 'la Caixa'.

