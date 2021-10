REE reflexiona sobre la recuperación en clave ESG en sus Jornadas de Sostenibilidad 2021

El coronavirus ha demostrado cuán interconectado está el mundo en el que vivimos. Las consecuencias, directas o indirectas, del calentamiento global, la destrucción de biodiversidad o la fragilidad del equilibrio de nuestro planeta se han puesto de manifiesto en el último año y medio.

Como aseguró la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el pasado miércoles "la actual crisis exige acelerar una recuperación verde y social", que invierta, por encima de todo, en las personas y en su relación con la naturaleza.

Sus palabras inauguraron las Jornadas de Sostenibilidad 2021 celebradas por el Grupo Red Eléctrica la semana pasada. Porque, como dijo, "las preocupaciones sociales, junto con los riesgos ambientales, son ahora componentes centrales que orientan las decisiones desde el punto de vista del emprendimiento y de las inversiones públicas y privadas”.

La presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor, durante las jornadas en el Museo Reina Sofía. REE

El Museo Reina Sofía, sede de este encuentro, acogió e inspiró a los más de 30 expertos se reunieron la semana pasada en Madrid para ahondar en la necesidad urgente de que las empresas contemplen en sus decisiones estratégicas, de gestión y de inversión los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

Solo así, serán capaces de promover la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, justo e inclusivo.

Fueron tres días de intensos debates y reflexiones dedicados a cada una de las siglas de estos criterios, que estuvieron rodeados no solo por los mayores expertos en sostenibilidad de nuestro país, sino por las mayores obras de arte de la historia.

El camino de la gobernanza

La primera de las jornadas tuvo como protagonista indiscutible al gobierno corporativo. Esto es, aquello que concierne a la calidad de la gestión, la rendición de cuentas, la transparencia, los órganos de gobierno o el perfil de riesgo.

La presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor, puso el foco en la parte social de los criterios ESG, porque “no hay beneficio de la empresa si no hay bien común.

Además, Corredor explicó que Red Eléctrica (REE), como compañía que despliega infraestructuras en el territorio, tiene el compromiso "de hacerlo dejando las cosas mejor de como las encontramos".

Por eso, recordó, su modelo "comienza escuchando primero qué necesitan las comunidades" para después desarrollar los proyectos.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante su participación en el debate 'Prosperidad en verde, el único camino'. REE

Por último, incidió en que “es fundamental que la sostenibilidad se integre en el propósito y la cultura de las compañías como un pilar esencial en las estrategias de negocio y que se convierta en un factor clave en la toma de decisiones de los consejos de administración”.

En ese sentido, Roberto García Merino, CEO del Grupo, transmitió que, para contribuir a la recuperación verde, Red Eléctrica ha asumido importantes retos para los próximos años.

Entre ellos, hacer realidad la transición energética, con una mayor electrificación de la economía, la integración masiva de energías renovables en el sistema eléctrico garantizando su seguridad y aumentando su eficiencia.

Empresas del siglo XXI

La inversión responsable, el propósito corporativo, el desempeño no financiero y los retos de la recuperación verde centraron los diálogos y mesas de debate de una primera jornada enfocada en aclarar los requisitos que han de cumplir las compañías del siglo XXI para ser sostenibles.

A este respecto, Montserrat Martínez, vicepresidenta de la CNMV, señaló que “para luchar contra el cambio climático la transparencia en el mercado es clave y que para ello es fundamental lograr una comparabilidad de la información no financiera de las empresas”.

En esa línea, Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España ha asegurado que “las entidades financieras están incorporando elementos no financieros, no solo medioambientales sino también sociales, en la gestión y cultura de las organizaciones. No obstante, todavía queda por hacer”.

Por su parte, Aitor Jáuregui, responsable de la compañía de gestión de inversiones BlackRock en Iberia, recordó que “las empresas tenemos una gran responsabilidad para ayudar a las comunidades en las que operamos” y que “la generación de valor a largo plazo es incompatible con las prácticas no sostenibles”.

José Carlos García de Quevedo, presidente del Instituto de Crédito Oficial, transmitió que “es necesario continuar promoviendo el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles bancarios y no bancarios”.

Además, aseguró que el ICO está transformando su modelo de gobernanza interna para alinear su actividad con los objetivos de sostenibilidad.

La directora de Greenpeace España, Eva Saldaña, y el consejero del Grupo Red Eléctrica, Ricardo García. REE

Junto a todos ellos, en la primera jornada participaron Carmen Gómez de Barreda, consejera independiente coordinadora del Grupo Red Eléctrica; Birthe Bruhn-León, directora de operaciones en Iberia del European Investment Bank; y Roberto Fernández, miembro español del TEG de la Comisión Europea.

El medioambiente al poder

El compromiso con la sostenibilidad medioambiental, y por tanto con la lucha contra el cambio climático, es una oportunidad para las empresas de aumentar su impacto positivo en la sociedad.

Porque, como se aseguró durante la segunda jornada de sostenibilidad de REE, el beneficio económico y social no son incompatibles. Más bien, por el contrario, están cada vez más íntimamente ligados.

El pasado jueves, el Museo Reina Sofía se vistió de verde naturaleza. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, señaló que "no habrá transición ecológica si no hay transición cultural".

Y recordó a los asistentes a las jornadas que "necesitamos repensar nuestra forma de entender la vida en todos los ámbitos: como trabajadores, como consumidores y como sociedad en su conjunto. Si no conseguimos que el conjunto de la sociedad integre la necesidad de acometer ese cambio, no será posible o tendrá unos costes inalcanzables”.

Morán conversó con Ségolène Royal, exministra de Transición Ecológica de Francia, quien aportó una reflexión en torno a la próxima COP26.

“El tiempo del debate ha acabado. Es momento de actuar con el foco puesto en los países, los territorios, las empresas y las personas y con transparencia. Solo así se conseguirá con éxito frenar la crisis del clima”, dijo.

A su juicio, “los peores conflictos actuales y los que vendrán, los relacionados con la falta de recursos o de alimentos, con importantes pérdidas de derechos humanos, se deben al desarrollo desigual. Cambiar el modelo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el uso excesivo de recursos naturales es una obligación, pero también una oportunidad”.

Biodiversidad terrestre y marina

El estado de los mares y los océanos fue uno de los temas de la segunda jornada, en la que se presentó el proyecto del Bosque Marino de Red Eléctrica. Alexandra Cousteau, fundadora de Oceans 2050, recordó que “ya hemos perdido el 50% de la vida de nuestros océanos, pero todavía podemos restaurar la abundancia de nuestros mares”.

La experta sostuvo que “los océanos son una fuente de alimento, de recreo, de inspiración y también de empleo e ingresos para las comunidades costeras. A través su exploración y conocimiento, podemos proteger hábitats marinos importantes y reconstruir poblaciones de peces, garantizando que las generaciones futuras heredan océanos saludables que apoyen a las comunidades costeras”.

Por su parte, Grethel Aguilar, directora general adjunta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), apuntó que “hay que hacer un esfuerzo especial para incluir a los grupos marginados y, sobre todo, para que las mujeres, los jóvenes, las comunidades locales y los pueblos indígenas participen en las inversiones que pongan en práctica soluciones basadas en la naturaleza"

A lo que añadió: "De esta manera tendremos una verdadera recuperación económica duradera que contribuya al bienestar humano y a reducir la desigualdad y las presiones sobre el planeta”.

En esa línea, Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, manifestó que "tenemos la oportunidad de crear de manera urgente una recuperación verde y justa, en la que la sociedad civil sea la protagonista, reinventando el sistema y transformando la economía para que vayan de la mano de la vida y la salud del planeta".

María Mendiluce, CEO de la coalición global sin ánimo de lucro We Mean Business Coalition, señaló que "debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano por la acción climática, colaborando todos juntos, empresas, gobiernos y sociedad civil".

Como recordó, nos encontramos en un momento crítico y no hay tiempo que perder. Por eso, Mendiluce animó a pasar a la acción ahora, porque las oportunidades para estabilizar el calentamiento global disminuyen rápidamente.

La exministra de Transición Ecológica de Francia, Ségolène Royal, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. REE

Puso también de manifiesto la importancia del G20 y de la COP26 que se celebrarán este año para "el futuro de la humanidad".

Ricardo García, consejero de Grupo Red Eléctrica,alertó también de la urgencia de actuar: “La inercia del sistema climático es tan grande que el efecto de lo que hagamos hoy no se va a ver hasta 2050”.

A este respecto, aseguró la intención de REE de acompañar esa evolución del sistema climático con una transformación del sistema eléctrico que permita la integración masiva de energías renovables y la electrificación de la economía.

La biodiversidad, la recuperación de los océanos, la emergencia climática y el camino a la prosperidad verde centraron los diálogos y mesas de debate del pasado jueves. En ellos, junto a los ya mencionados, participaron Leire Pajín, presidenta de REDS; Jaime de Jaráiz, presidente y CEO de LG Electronics Iberia; José Luis Gallego, divulgador ambiental; y Gonzalo Muñoz, High Level Climate Action Champion COP 25.

Un planeta social y rural

La última jornada, la del viernes, estuvo marcada por la presentación del enfoque de acción social de REE para contribuir, mediante proyectos innovadores y de la mano del tercer sector, agentes locales y otras empresas, a la reducción de las desigualdades territoriales, digitales, de género e intergeneracionales del medio rural.

La encargada de anunciarlo fue la máxima responsable del grupo. Corredor aseguró que "nuestra red pasa por el medio no urbano y por ello nuestra primera responsabilidad es luchar contra la desigualdad que vive el medio rural".

Por ello, Red Eléctrica pretende llevar las infraestructuras de servicios esenciales al territorio para, en palabras de su presidenta, "garantizar un acceso igualitario a oportunidades, tejiendo una red de vida desde el punto de vista de protección medioambiental y de la biodiversidad, y poniendo aún más el foco en el bienestar social".

De izq. a dcha.: Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas; Mónica Chao, directora de Sostenibilidad de Ikea y presidenta de WAS; Begoña Gómez, directora de la Cátedra UCM de Transformación Social, y Germán Granda, director general de Forética. REE

“Queremos que la comunidad no sienta que hemos pasado por allí para instalar nuestras infraestructuras y nos hemos ido, sino que nos hemos quedado para mejorar su vida”, afirmó.

En una sesión con la mirada puesta en la S de los aspectos ESG, Corredor recordó que hace tiempo que REE está comprometida con la sostenibilidad ambiental y la gobernanza. “Ahora, con este nuevo enfoque de innovación social queremos dar un salto para que la S sea una auténtica palanca de transformación, aumentando la capacidad de impacto de nuestra acción social y su escalabilidad”, ha explicado.

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, clausuró las jornadas recordando que “el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un instrumento sin precedentes para dar el salto en sostenibilidad que queremos y que necesitamos tras la pandemia”.

Juan a él participó el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, quien destacó la importancia que llevar a cabo un desarrollo territorial equilibrado pues a su juicio, “cuidar del territorio requiere también cuidar de las personas que viven en él para garantizar la cohesión social y que haya oportunidades para todos.

Acabar con las desigualdades

Tal y como anunciaba el viernes, Grupo Red Eléctrica inicia una nueva línea de actuación en cuatro grandes áreas críticas. La primera es el territorio sobre el que despliega su red, principalmente el medio rural. Para eliminar estos desequilibrios, la compañía impulsará una transición energética marcada por el emprendimiento y la innovación local.

En ese sentido, el segundo ámbito de actuación es la brecha de acceso a la sociedad digital, para lo que quiere favorecer la conectividad universal en los territorios en los que opera y la alfabetización digital en toda la población.

Para ello, el viernes anunciaba un proyecto junto a la oenegé Acción contra el Hambre para facilitar la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables mediante la formación de competencias y conocimientos digitales.

De izq. a dcha., José Luis Gallego, divulgador ambiental; Grethel Aguilar, directora general adjunta de la UICN, y Jaime de Jaráiz, presidente y CEO de LG Electronics Iberia. REE

El tercer ámbito es la desigualdad de género. El grupo hizo pública la semana pasada su intención de extender su compromiso con la igualdad de género mediante el apoyo a la mujer rural. Lo hará a través de proyectos como la puesta en marcha de una plataforma de comercio online para dar salida a los productos de pequeñas empresas agropecuarias dirigidas por mujeres a través de Fademur.

Por último, REE anunció su compromiso para con la infancia y la juventud a través de programas que contribuyan a eliminar el abandono escolar prematuro y el fracaso educativo del alumnado de zonas rurales. Y que también favorezcan su formación y acceso al mercado laboral en profesiones vinculadas a la transición energética.

Para este objetivo, la compañía ampliará su colaboración con el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil y con entidades formativas.

Impacto social

La inversión con impacto social, el papel de la ciudadanía ante la emergencia climática o la contribución de las empresas al futuro sostenible son otros de los temas que se pusieron sobre la mesa en la última sesión de las jornadas de REE.

Sir Ronald Cohen, presidente de Global Steering Group for Impact Investment, remarcó que "las compañías tenemos el compromiso de generar valor para todos nuestros grupos de interés, por el futuro de nuestras compañías, nuestras comunidades y nuestros países".

Y añadió: "A medida que la inversión de impacto muestre que ofrece una combinación deseable de impacto y rendimiento financiero, será algo más que una elección moral: una decisión empresarial inteligente y será evidente para los inversores que podemos incrementar el retorno, no a pesar del impacto sino gracias a él".

Por su parte, Begoña Gómez, directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, apuntó que “hoy la nueva economía demanda otro modelo de empresa, que no sólo mire por el negocio y que incorpore también variables sociales y ecológicas que impacten de forma positiva en el entorno”.

Juan Verde, presidente de Advanced Leadership Foundation, manifestó que “hemos de ampliar la visión que tenemos sobre sostenibilidad más allá de cuestión ambiental. Ser sostenible significa trabajar por el bienestar en el largo plazo de todas las personas".

En la última jornada participaron también José Juan Ruiz, presidente de la Comisión de Sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica; Clara Martinez-Toledano, del Imperial College de Londres; Mónica Chao, directora de Sostenibilidad de IKEA y presidenta de WAS; Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas España; Germán Granda, director general de Forética; y Alberto Barreiro, de Transformational Studio.

Tras tres días intensos y un fin de semana por el medio para reflexionar sobre todo lo aprendido, sólo queda una cosa por concluir. Como recordó Verde el viernes, esta pandemia nos brinda la oportunidad de resetear para hacer las cosas mejor.

Y es que, nadie mejor que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para recordárnoslo: Se trata de "reconstruir mejor; esa la oportunidad".

