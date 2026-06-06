El cine como ventana de libertad: el documental 'Imparables' sacude la prisión gallega de Teixeiro

La cultura posee una capacidad transformadora que, a menudo, supera las expectativas que nos creamos. El pasado 19 de mayo, las paredes del Centro Penitenciario de Teixeiro, ubicado en A Coruña, fueron testigos de ello con la proyección del documental Imparables, que narra cinco historias de superación en América Latina.

La pieza audiovisual fue producida conjuntamente por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y El Rugido Producciones y cuenta con Miguel Toral como uno de sus productores ejecutivos. A través de un recorrido entre Argentina, Brasil, Ecuador y Honduras, muestra cómo la educación y la cultura pueden transformar vidas y comunidades enteras.

La iniciativa cultural del pasado mayo quería introducir en la prisión un espacio para la profunda reflexión sobre conceptos cruciales como la resiliencia y la reinserción social, explican desde la propia institución.

Por eso, el evento no se limitó a la mera proyección de la cinta, sino que propició un foro de debate posterior "muy positivo y emotivo", según Mariano Jabonero, secretario general de la OEI .

Desde la institución internacional, Jabonero defiende el acceso a la cultura como una herramienta que aporta a la salud psicológica, a estar en paz. "Nos permite imaginar otros mundos y, en el caso de los reclusos, a pensar y verse en situaciones que un día podrán cumplir", dice refiriéndose a sus expectativas por la vida que les espera fuera.

En el coloquio, participaron activamente tanto los reclusos, como diversos trabajadores públicos del centro penitenciario gallego. De hecho, le resultó muy llamativo que, precisamente, quienes más preguntaban eran los internos: "El pájaro que más canta es el que está en cautiverio", plantea.

Durante ese foro posterior, Jabonero recuerda a una interna de origen canario que les conmovió interpretando tres canciones. La misma relató al secretario general que descubrió su talento artístico y vocal, precisamente, tras ingresar en prisión. Para él, este caso ilustra a la perfección el espíritu transformador que pretende contagiar el documental.

Además, la proyección coincidió estratégicamente con la celebración anual de la Semana de la Administración Abierta en España. Una coyuntura que facilitó el cumplimiento de las metas estatales dirigidas a conectar el ámbito penitenciario con la ciudadanía exterior, apunta José Ángel Vázquez Yáñez, director de la prisión.

Para las autoridades del organismo coruñés, esta actividad conjunta con la OEI encaja de forma orgánica y natural con su visión de la intervención social. "Encaja plenamente con la filosofía de trabajo que tratamos de impulsar dentro de los centros penitenciarios", destaca Vázquez

La dirección técnica persigue habitualmente que cada interno logre reconstruir un proyecto vital digno mediante las herramientas adecuadas, desgrana.

Rehabilitación integral

El funcionario indica que es muy importante visibilizar valores fundamentales como el esfuerzo continuado, la superación y la resiliencia psicológica. Según Vázquez, este tipo de mensajes "adquieren un significado sumamente constructivo y sanador en un ambiente caracterizado por la privación [de libertad]".

El máximo responsable de la prisión gallega sostiene con firmeza que la rehabilitación integral de un recluso requiere ir más allá. "La reinserción no puede limitarse únicamente al cumplimiento de una condena; requiere también generar espacios de aprendizaje", afirma Vázquez.

En esa línea, defiende que las actividades educativas externas fomentan habilidades comunicativas, el pensamiento crítico autónomo y la autoestima personal. Abrir la institución a estas colaboraciones internacionales contribuye a normalizar la convivencia y el desarrollo cotidiano, dice seguro.

En conversación con ENCLAVE ODS, Jabonero, de la OEI, expresa el "compromiso inquebrantable" de su entidad con los colectivos vulnerables. Para él, la formación humana no debe quedarse confinada en las aulas tradicionales, sino ir más allá y llegar a otros lugares donde es igualmente necesaria, como una prisión.

El representante internacional defiende el enorme peso metodológico que posee la educación no formal en las prisiones modernas. El documental proyectado, expone Jabonero, constituye un ejemplo fidedigno de cómo alcanzar segundas oportunidades mediante el conocimiento continuo.

Oportunidades

La meta principal de la OEI residía en generar un debate compartido sobre la superación y el cambio personal y funcionó. Tras ver Imparables, muchos de los presos comenzaron a reflexionar inmediatamente sobre las trayectorias que habrían tomado sus vidas con mejores opciones, rememora Jabonero.

"La respuesta de los internos confirmó que ese mensaje resuena con fuerza", manifiesta complacido. El directivo recordó, además, el llamativo interés y las agudas preguntas planteadas por el público durante la sesión.

Este no es el único acto de la colaboración entre la OEI y la comunidad del norte de España. La estrategia global de desarrollo social de la organización dialoga fluidamente con valiosos recursos propios de Galicia, expone Jabonero.

En concreto, esta actividad realizada complementa el consolidado Programa Nelson Mandela, implantado con éxito en las instalaciones de Teixeiro. Una iniciativa dirigida específicamente a reclusos que están en la fase final de sus condenas.

Su objetivo es entrenar aspectos logísticos cotidianos con los internos para que puedan afrontar con plenas garantías el inminente regreso social. En este espacio adaptado se les instruye minuciosamente en autonomía individual, inserción en el mercado laboral y responsabilidad.

Vázquez aclara que el Programa Nelson Mandela opera como un módulo estrictamente mixto (con mujeres y hombres) dentro del penal coruñés y Jabonero lo describe como "un verdadero caso de éxito".

Las iniciativas artísticas complementan de modo natural los entrenamientos prácticos enfocados a evitar la reincidencia delictiva de quienes habitan el centro penitenciario. Mientras el programa dota de hábitos estables, el cine reactiva la motivación íntima necesaria para cambiar, señala su director.

Próximos pasos

"Siempre hay posibilidad de resurgir, de reinventarse y de tener segundas oportunidades", resume con optimismo Jabonero. Por eso quieren seguir llevando Imparables a todos los lugares que puedan

La OEI pretende dar continuidad a esta línea de intervención comunitaria mediante un ambicioso plan comunicativo. La meta inmediata pasa por proyectar la cinta en múltiples contextos sociales de España y América Latina.

Esa planificación contempla la difusión del metraje en foros académicos, centros escolares de secundaria y ferias culturales. No obstante, la organización mantendrá su firme apuesta por acudir a emplazamientos periféricos o menos convencionales.

Por su parte, Vázquez ha confirmado la intención del centro penitenciario de seguir potenciando este tipo de foros de debate audiovisual. Como han podido comprobar, estas dinámicas conjuntas permiten trabajar de forma directa la empatía mutua y "enriquecen la oferta cultural interna".

La lección fundamental compartida entre internos y funcionarios "recuerda que detrás de cada recluso existe una historia compleja", apunta el director de la prisión. Sin embargo, las circunstancias pasadas, concluyen los expertos, nunca deben determinar de forma fija el porvenir de un individuo.