Las cocinas de la segunda oportunidad: así lucha Cáritas contra la exclusión social y el desperdicio alimentario

Una cocinera prepara raciones individuales para repartir en uno de los servicios de FITEI. Cáritas

En el norte de la ciudad de Barcelona, casi en el límite con Santa Coloma de Gramanet, hay un espacio, un pequeño edificio, que se ha propuesto dos misiones: crear oportunidades para las personas vulnerables y hacerlo a través de la comida.

Es la sede en la ciudad condal de Formació i Treball Empresa de Inserción (FITEI) de Cáritas Barcelona. Una compañía dedicada a la inserción laboral de personas en situación de exclusión social que cuenta con el proyecto Maná, una iniciativa que combina la gastronomía inclusiva con el aprovechamiento alimentario.

La mayoría de su plantilla son trabajadores con contrato de inserción que encuentran en sus cocinas y restaurantes una oportunidad para empezar de nuevo. Un ejemplo de ello es Aziza Radbane. Tiene 36 años, una niña de 18 meses a la que cría sola y su vida no ha sido sencilla.

Antes de llegar a FITEI, estuvo varios años sin trabajar y desde que tiene a su hija debe asegurarse de que puede compaginar empleo y crianza, algo que ha podido hacer gracias a esta empresa de Cáritas.

Consiguió un contrato como camarera de barra y de sala para el restaurante de una de las residencias de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), gestionado por FITEI.

Ahora tiene una nómina que le permite mantener a su hija y un horario con el que puede dejarla en la escuela infantil por la mañana y recogerla por la tarde. "Para mí, era lo más importante", cuenta.

Aziza Rhabdane durante su trabajo. Cáritas

Esta empresa de Cáritas se dedica a la hostelería. Cocina para los albergues de la Fundació Sant Joan de Déu en la capital catalana y para varios centros de día de la tercera edad.

También ofrecen un servicio de reparto de comida a domicilio para gente mayor vulnerable, a los que distribuyen cada día porciones individuales. Entre estos tres ámbitos, preparan 600 raciones diarias

A todo esto hay que sumar los restaurantes que tiene FITEI: uno en su propia sede, otro en la residencia Xior de la Universidad Politécnica de Cataluña –donde trabaja Radbane– y una cafetería dentro del edificio del Campus de la UPC del Besòs

No tirar nada

El proyecto nació para combatir y concienciar contra el desperdicio de alimentos. Por ello, el 20% de la materia prima que utilizan procede de donaciones de excedentes alimentarios de otras empresas. Actualmente, cuentan con la colaboración de 15 compañías y reciben tanto productos frescos como preparados.

Sus conductores se encargan cada día tanto de recoger los alimentos que les donan, como de repartir la comida que forma parte de sus servicios. Gracias al proyecto Maná, Cáritas salvó del desperdicio 250.000 kilos de productos.

Una vez que llegan los recursos, el primer equipo se encarga de evaluar su estado. Desecha lo que no es apto para consumo y clasifica lo que sí se puede utilizar. En esta última categoría, es cocina quien les indica qué deben llevarles directamente para prepararlo y qué se guarda en las neveras o los congeladores para que se conserve adecuadamente.

Empleados de FITEI revisan y clasifican los alimentos recibidos. Cáritas

De ahí, irán saliendo conforme los distintos chefs los necesiten. Uno de ellos es Mohamed Saar, que tiene 22 años y llegó hace seis a España desde Senegal. Lleva un año y cuatro meses en las cocinas de FITEI –concretamente en la parte de colectividades– un trabajo que puede compaginar con sus estudios en electromecánica.

A pesar de que no se está formando en ese camino, le gustaría abrir un restaurante en su país donde servir comida senegalesa y española. "Le pondría el nombre de mi madre".

Otra de las empleadas en cocina es Joselin Portillo, que trabaja en la cocina del restaurante D’ins Escola-Restaurant, en la sede de FITEI. Entró hace tres meses con un contrato de inserción. Empezó fregando los platos, pero ahora se dedica a la sección de postres.

Como Radbane, también es madre –de un hogar monomarental– de una niña pequeña. Por eso, la compañía le permite tener el mismo horario que el colegio para poder estar presente en su crianza.

Tanto ella como Saar, coinciden en que sus empleos les han ayudado a reforzar la conciencia sobre la necesidad de aprovechar todos los alimentos y tirar a la basura lo menos posible, cuenta a ENCLAVE ODS.

Mohamed Sarr en las cocinas de FITEI. Cáritas

Por otro lado, FITEI no solo da trabajo, también ofrece formación en cocina. Sus alumnos tienen clases durante 3 meses en la sede y luego comienzan un periodo de prácticas en otros restaurantes.

Una de ellas es Emilie Homs, de 22 años, que siempre ha sido una amante de esta disciplina. Tras varias situaciones complejas que la llevaron a dejar los estudios, ahora tiene la oportunidad de formarse para poder llegar a ser cocinera profesional.

Su sueño, cuenta, es poder abrir su propio restaurante dentro de unos años. Un local en que servir cocina fusión.

Emilie Homs en una de sus clases de cocina. Cáritas

Las cifras de la inclusión

El proyecto Maná es solo uno de los programas de empleo con los que cuenta la confederación.

Cuenta con 69 entidades de economía social por toda España que en el último año han generado 3.158 puestos de trabajo y han beneficiado a 2.725 personas. De ellas, 434 lograron un empleo ordinario en 2025.

Son los datos que aporta su último informe de Economía Solidaria, presentado esta semana en la sede de FITEI. Otro dato que aporta el documento es que la entidad destinó 40,4 millones de euros el pasado año a itinerarios de inserción sociolaboral, que incluyen orientación laboral, intermediación con empresas y formación.

Aunque algunos de los que pasan por estos contratos de inserción acaban formando parte del personal estructural de la empresa, la idea es que ocurra todo lo contrario. Desde la confederación lo definen como algo de paso, un camino para que los usuarios consigan un empleo ordinario.

Estas personas realizan un itinerario en el que desarrollan sus tareas mientras se les forma. En el caso de FITEI, pasan por cocina, pero también por la barra de los restaurantes y el trabajo en sala. De esta manera, adquieren muchas más habilidades, aseguran desde la organización.

Imagen de alimentos donados a su llegada a FITEI. Cáritas

Cada uno de los beneficiarios, cuenta con dos técnicos a su lado: uno le enseña el trabajo y otro le acompaña para mejorar las dotes sociales, la presentación del currículum y la búsqueda de empleo, entre otros.

Además, la fundación hace de intermediaria entre estas personas y las empresas, tanto con labores de concienciación para las compañías, como haciendo de enlace con ofertas de trabajo, explican desde Cáritas.

Desde la confederación, denuncian que esto es una ayuda, pero hace falta más. "No se puede cambiar la vida de las personas vulnerables si no cambiamos las reglas del juego", lamentó Ana Heras, coordinadora del equipo de Economía Solidaria de Cáritas durante la presentación del informe.

Para eso, Heras reclama un cambio de modelo, una economía más humana que coloque a las personas en el centro, en lugar del beneficio monetario.