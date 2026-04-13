El relevo generacional, en alerta roja: "La supervivencia de 11 provincias depende de evitar el cierre de sus microempresas"

El futuro del mundo rural español pasa por evitar que desaparezcan los negocios que ya existen. Esa es la principal conclusión del informe Juventud emprendedora: posibilidades de relevo de negocios en el mundo rural, elaborado por la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), que sitúa el relevo generacional como una prioridad estratégica nacional.

Y es que al menos 11 provincias españolas se encuentran en una situación de riesgo estructural, donde la despoblación, el envejecimiento y la desaparición progresiva de empresas están erosionando el tejido social y económico.

Sin embargo, este fenómeno no es aislado. En lo que va de siglo, 13 provincias han perdido población, con caídas que alcanzan hasta el 21% en territorios como Zamora.

La tendencia afecta especialmente al cuadrante interior noroeste y al Sistema Ibérico, donde provincias como Lugo, Ourense, Palencia o Salamanca acumulan décadas de retroceso demográfico y económico. Pues, a la pérdida de habitantes se suma el descenso de la actividad laboral, agravando el desequilibrio territorial.

En cualquier caso, la clave del problema radica en la falta de relevo, ya que limita tanto la creación de nuevas empresas como la continuidad de las existentes. "Apenas hay juventud en las provincias más despobladas", señala el estudio, lo que bloquea cualquier posibilidad de regeneración económica si no se actúa de forma decidida.

A esta realidad se suma una brecha de oportunidades que afecta especialmente a las mujeres jóvenes, que abandonan el entorno rural ante la falta de empleo y oportunidades, reduciendo aún más las posibilidades de continuidad demográfica.

En ese sentido, el informe es claro. Afirma que revertir esta situación será "muy complicado" sin apostar por el emprendimiento y el autoempleo como motores de cambio.

Vista de la calle de castrillo de los polvazares maragato pueblo, España. iStock

Sin embargo, emprender en el mundo rural no es sencillo. A las dificultades estructurales se añade una base económica débil. Aunque el PIB de estas provincias ha crecido en las últimas décadas, lo ha hecho partiendo de niveles muy bajos, lo que evidencia un retraso histórico difícil de compensar.

Además, gran parte de su economía se sostiene en sectores de bajo valor añadido, como el primario, y en una elevada dependencia del empleo público.

Frente a este escenario, CEAJE plantea un cambio de enfoque. "El futuro no está en la agricultura de subsistencia, sino en sectores de alto valor añadido: agroindustria gourmet, turismo regenerativo, servicios tecnológicos y economía circular", defiende.

El informe también pone el foco en el papel del trabajo autónomo como puerta de entrada al emprendimiento y, sobre todo, como vía para canalizar el relevo generacional.

En comunidades como Castilla y León y Galicia, miles de negocios están próximos a necesitar nuevos responsables, lo que representa una oportunidad latente para jóvenes emprendedores si se crean las condiciones adecuadas.

Entre las medidas propuestas, destaca la necesidad de una fiscalidad diferenciada que compense los mayores costes logísticos y la baja densidad de población, así como la simplificación burocrática mediante "ventanillas únicas" que faciliten tanto la creación de empresas como los procesos de traspaso.

A ello se suma la reivindicación de la conectividad digital. Pues, el informe considera que el acceso a 5G y banda ancha debe ser entendido como un "derecho básico de ciudadanía", imprescindible para el teletrabajo y la gestión empresarial moderna.

Pero más allá de las medidas económicas y administrativas, el estudio apunta a un cambio de narrativa; considera que el mundo rural debe dejar de percibirse como un espacio de declive y convertirse en un entorno de oportunidad.

"Promocionar el entorno rural como un espacio de éxito profesional y alta calidad de vida" es, según CEAJE, una pieza fundamental para atraer y retener talento joven.

En paralelo, se plantea reforzar la conexión entre universidades y tejido productivo local para frenar la fuga de cerebros, así como fomentar redes de colaboración entre emprendedores que permitan ganar escala y competitividad en mercados globales.

La conclusión es que el reto del relevo generacional ya no es una cuestión demográfica, sino económica y estratégica. Sin intervención urgente, el riesgo no es solo la despoblación, sino la desaparición de una parte esencial del tejido productivo español. Tal y como