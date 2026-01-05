¿Qué son los superancianos? Así se puede pasar de los 80 sin perder la memoria

Imagen de archivo de un grupo de ancianos en un pueblo gallego. iStock

Un grupo excepcional de personas mayores de 80 años, conocidos como superancianos, desafía la creencia de que envejecer significa perder la memoria. Y es que, dicen los expertos, algunas personas mayores son capaces de mantener capacidades cognitivas comparables a las de individuos 20 o 30 años más jóvenes.

Ahora, tras 25 años de investigación, la ciencia comienza a revelar los secretos de sus cerebros.

Los superancianos no son simplemente adultos mayores con buena memoria. Son, más bien, todo un fenómeno neurobiológico específico.

Así, al menos, lo indica un estudio publicado en la revista Alzheimer's & Dementia por investigadores de la Universidad Northwestern, de Estados Unidos.

Según la investigación, para ser considerado como tal, el individuo debe recordar al menos nueve de 15 palabras en una prueba estandarizada de memoria verbal conocida como Rey Auditory Verbal Learning Test. Los mayores promedio sólo suelen recordar alrededor de cinco.

"Es una pura sorpresa encontrar a un octogenario capaz de recordar tanta información nueva cuando a veces veo a pacientes de 50 y 60 años con dificultad en una prueba de memoria más sencilla", señala en BBC Mundo Molly Mather, una de las investigadoras y profesora asistente de Psiquiatría y Ciencias del comportamiento en la Universidad de Northwestern.

La experta, una de las autoras del estudio, afirma que "es realmente revelador observar cuán amplio es el rango de trayectorias que puede tomar el envejecimiento".

Cerebros más jóvenes

La investigación de Northwestern, que analizó a 290 participantes y examinó 77 cerebros donados post mortem, ha identificado características estructurales únicas en los superancianos.

El hallazgo más notable es la preservación del grosor cortical. Mientras que las personas mayores suelen experimentar un adelgazamiento cortical de 2,24% en 18 meses, los superancianos solo pierden 1,06% en el mismo período.

"El encogimiento cerebral que normalmente ocurre con el envejecimiento es menos pronunciado en quienes logran mantener una memoria fuerte a lo largo del tiempo", explica Mather. Los estudios de neuroimagen revelan que los superancianos presentan volúmenes corticales equivalentes a los de personas 20 a 30 años más jóvenes.​

Resistencia y resiliencia

La investigación ha identificado dos mecanismos distintos que conducen al superenvejecimiento, según explica Sandra Weintraub, autora principal del estudio de Northwestern, a la BBC.

El primero es la resistencia: algunos superancianos "simplemente no desarrollan las placas amiloides y ovillos de tau característicos del Alzheimer".

El segundo es la resiliencia: otros sí desarrollan estas patologías, pero sus cerebros continúan funcionando eficazmente a pesar de ellas.​

Este hallazgo, según las autoras, desafía la comprensión tradicional del deterioro cognitivo relacionado con la edad y sugiere que la presencia de alzhéimer no determina inevitablemente el declive de la memoria.

El motivo, explica el estudio, estaría en que los cerebros de estas personas también muestran una integridad superior del sistema colinérgico del prosencéfalo basal, fundamental para la función de memoria.

Estos individuos presentan significativamente menos ovillos neurofibrilares en las neuronas colinérgicas y menores densidades de neuronas corticales ricas en acetilcolinesterasa, lo que potencialmente resulta en una degradación reducida de la acetilcolina y una mayor efectividad del neurotransmisor.

Este descubrimiento tiene particular relevancia clínica, ya que la disfunción del sistema colinérgico subyace a los deterioros de memoria tanto en el envejecimiento normal como en la enfermedad de Alzheimer, y los tratamientos actuales para esta se dirigen principalmente a inhibir la acetilcolinesterasa para mejorar la función colinérgica.

Menor inflamación cerebral

Los análisis post mortem revelaron significativamente menos microglía activada en la materia blanca de los superancianos en comparación con cerebros neurotípicos.

Aunque la microglía desempeña funciones importantes en la poda sináptica y la plasticidad, también puede promover procesos inflamatorios dañinos asociados con la neurodegeneración.

Según el estudio, esta reducción de la activación microglial puede contribuir a la preservación de la función cognitiva observada en superancianos.

Muchas neuronas sociales

Los superancianos poseen una densidad notablemente mayor de las neuronas asociadas con el procesamiento social y la conciencia. En concreto, tendrían entre cuatro y cinco veces más cantidad de estas células nerviosas en comparación con personas promedio de su edad. ​

Esta característica neuroanatómica se correlaciona con hallazgos conductuales: estas personas reportan relaciones sociales de alta calidad y satisfactorias. Si bien sus redes sociales no son necesariamente más grandes, la calidad de sus relaciones tiende a ser más positiva y fuerte.