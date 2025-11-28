Alimentación 'eco', productos solidarios o cosmética natural: las ofertas más sostenibles para aprovechar este Black Friday

Este viernes 28 de noviembre vuelve el Black Friday, una cita ya consolidada que cada año dispara el consumo en todo el mundo. Y es que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 78% de los españoles tiene intención de aprovechar las ofertas, lo que supone un aumento del 2% respecto al 76% registrado en 2024.

Las ofertas, la urgencia y la sensación de oportunidad convierten este día en uno de los momentos de mayor gasto del año. Sin embargo, también abre un debate creciente: ¿hasta qué punto este hiperconsumo es compatible con una sociedad que aspira a ser más responsable con el planeta y con su propio bolsillo?

En los últimos tiempos, ha aumentado la difusión de mensajes que animan a reflexionar antes de comprar; y Ecoalf, la marca española de moda sostenible, es un ejemplo de ello. Este 2025 han lanzado una campaña con el objetivo de reducir los 15 millones de prendas que llegan cada semana al mercado de Kantamanto (Ghana), rechazando el consumo innecesario.

Aun así, el Black Friday no tiene por qué ser sinónimo de compras impulsivas. Puede convertirse en una oportunidad para adquirir productos útiles, duraderos, responsables o que promuevan hábitos más sostenibles. La clave está en elegir con criterio y apostar por opciones alineadas con nuestros valores.

Por eso, desde ENCLAVE ODS hemos realizado una selección de nuestros favoritos para conjugar utilidad, innovación y compromiso.

Compostador eléctrico

Compostador eléctrico de Conforama.

El compostador eléctrico de cocina Ewooster InnovaGoods es un ejemplo claro de cómo un electrodoméstico puede reducir significativamente la huella ambiental en el hogar.

Se trata de un dispositivo compacto —con una capacidad de tres litros— diseñado para transformar residuos orgánicos en compost de forma rápida y sin olores. Cuenta con un sistema de cuchilla triple y revestimiento cerámico antiadherente, que permite triturar y procesar restos de comida en ciclos de entre 6 y 10 horas.

Este Black Friday, el compostador está disponible por 279,90 euros (antes 329,89 euros) en Conforama.

Cosmética natural

Crema facial de aloe vera y baba de caracol de Aloe Plus Lanzarote.

La crema facial de Aloe Plus Lanzarote combina ingredientes naturales con propiedades regeneradoras, pensada especialmente para pieles grasas o con tendencia acnéica.

Su fórmula incluye aloe vera, colágeno, glicerina, vitamina E y un concentrado de baba de caracol, rico en proteínas, alantoína y vitaminas A, C, E y del grupo B, convirtiéndolo un tratamiento eficaz para hidratar, proteger del sol —gracias a su filtro solar integrado— y combatir signos de envejecimiento.

Uno de sus puntos fuertes es la textura ligera, libre de aceites, que se absorbe con rapidez y evita la sensación grasa habitual en algunas cremas. Además, los alfa-hidroxiácidos naturales presentes en la baba de caracol (como el glicólico o el láctico) favorecen la renovación celular sin irritar la piel.

A un precio de 27,45 euros, la marca lanza promociones especiales por Black Month, como los cupones 5BLACK y 10BLACK.

Alimentación 'eco'

Polen de gano Codonyer & March de Herbolario Navarro.

El polen en grano es uno de los superalimentos más completos, valorado por su capacidad para mejorar el rendimiento físico e intelectual, reforzar el sistema inmunitario y complementar dietas con posibles carencias nutricionales. El frasco de Codonyer & March (200 g) destaca por su sabor dulzón y aroma floral, ideal para añadir a desayunos, zumos o leche.

Su uso está recomendado tanto para adultos como para niños con falta de apetito, ya que contribuye a estimularlo de forma natural. Tomar una cucharada sopera al día diluida en una bebida caliente o fría es suficiente para aprovechar sus beneficios.

Con un precio de 10,85 euros (antes 14,46 euros) en Herbolario Navarro, se presenta como una opción saludable y asequible para reforzar el bienestar diario.

Moda circular

Una persona mirando una prenda de ropa. Istock

Vestiaire Collective se ha consolidado como una de las plataformas líderes en moda de lujo de segunda mano, fomentando un modelo de consumo más sostenible. Su principal contribución es alargar la vida útil de prendas y accesorios que, de otro modo, podrían terminar en vertederos.

El sistema de autenticación es uno de sus mayores atractivos: un equipo especializado verifica cada artículo para garantizar que coincide con la descripción. Por otro lado, la plataforma facilita que cualquier usuario pueda vender artículos que ya no usa, incluyendo asistencia para fijar los precios.

Y es que optar por moda circular durante el Black Friday permite consultar artículos de lujo a precios más accesibles, pero también contribuye a reducir el impacto ambiental asociado al fast fashion.

Productos solidarios

El Cuponazo del Black Friday del Grupo Social ONCE.

Para quienes buscan participar en esta cita desde una perspectiva solidaria, el Cuponazo de Black Friday de la ONCE es una alternativa distinta y con impacto social.

Se trata de una edición especial del clásico cuponazo que, además de los premios habituales, incorpora tarjetas regalo para ocio, tecnología y deporte, adaptadas al perfil de consumo de estas fechas.

Cada compra contribuye a programas de rehabilitación para personas ciegas o con baja visión, iniciativas de formación y empleo para personas con discapacidad, proyectos de accesibilidad universal e intervenciones de inclusión educativa y digital.