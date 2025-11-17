Arranca la semana decisiva de la COP30: Europa defiende su 'impuesto al CO₂' ante al "avance exponencial del negacionismo"

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, participa en la cumbre del clima este lunes. Andre Borges EFE Belém

Uno de los focos de tensión durante las negociaciones que se están llevando a cabo en Belém con motivo de la cumbre del clima de Naciones Unidas es la política de la Unión Europea que busca aplicar un impuesto a los combustibles fósiles y, en concreto, a los bienes importados al bloque si no cumplen con los estándares europeos de producción limpia.

La idea de este impuesto al CO₂ no es otra que evitar la fuga de carbono. Es decir, que las industrias más contaminantes se trasladen fuera de la UE para eludir las regulaciones climáticas.

Esta propuesta, por la que la Unión apuesta en bloque, es uno de los grandes temores de China, India o Arabia Saudí, sus principales detractores. Si bien es cierto que hay quien critica la medida en la COP30 por "discriminar a las naciones que se encuentran en una etapa más temprana de desarrollo económico".

Algo que negó tajantemente el comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra. "No se trata de una medida comercial unilateral", recordó este lunes 17 de noviembre en Belém. Así defendió el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que entrará en vigor en enero.

Dijo, además, que es una parte esencial del conjunto de herramientas climáticas de la UE y que su aplicación será gradual.

Hoekstra también elogió una iniciativa anunciada en la COP30 para coordinar los mercados de carbono de la UE, China y Brasil. Como aseguran desde The Guardian, algunos observadores creen que esta medida técnica podría tener un impacto profundo en la "aceleración de la transición hacia la energía limpia".

El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, durante la COP30. Adriano Machado Reuters Belém

Y es que poner un precio a las emisiones de carbono ofrece un incentivo claro para que los contaminadores reduzcan el CO₂ de forma eficiente y rápida.

Según el comisario de Clima, una tarificación generalizada "podría ser, potencialmente, la mayor transformación que podríamos activar en los próximos años".

No a los bulos

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, afirmó en el plenario de la cumbre de Belém que la emergencia climática se ha visto agravada por el "avance exponencial del negacionismo".

Por eso, desde la UE no sólo se quiere luchar contra el desastre ecológico con mecanismos y medidas, sino también con información que ataje los bulos y fake news que inundan las redes sociales.

"Estamos ante una emergencia climática que es una crisis sanitaria, social y de seguridad, agravada en los últimos años por el avance exponencial del negacionismo, la desinformación y los ataques a la ciencia, que nos hacen más vulnerables e incrementan las pérdidas y daños", aseguró Aagesen.

La ministra española recalcó también que sólo con "un esfuerzo colectivo y constante en favor de la ciencia" se podrá garantizar que la acción climática sea efectiva y sostenida en el tiempo.

Esta COP parece girar en torno a este tema crítico para los expertos. El primero en sacarlo a relucir fue el propio presidente de Brasil, Lula da Silva, durante la cumbre de líderes previa a las negociaciones.

El 6 de noviembre ya alertaba el mandatario brasileño de los peligros del negacionismo a la hora de legislar y transformar las economías. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también hizo mención aquel día sobre la necesidad de reforzar las herramientas de la ONU, como la propia COP30, para luchar contra la desinformación.

Más de 11 días después, Aagesen ha defendido que un "multilateralismo ambicioso es la única respuesta posible contra la emergencia climática". La vicepresidenta tercera también hizo un llamamiento a responder al reto con un esfuerzo colectivo que se traduzca en compromisos reales.

Entre ellos, insistió en la movilización de recursos financieros "a gran escala" que respondan a las brechas de ambición y que, también, se implementen políticas de mitigación y adaptación urgentes.