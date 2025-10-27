Una radio analógica, efectivo o una linterna: así es el kit de emergencias perfecto contra apagones y desastres naturales

Hace seis meses, un apagón eléctrico en la península ibérica paró la vida de los españoles durante (casi) un día entero. Las imágenes de miles de personas volviendo a casa a pie, atravesando grandes avenidas de las ciudades más pobladas de España, aún están frescas en nuestras retinas.

Y aunque por estas latitudes eso de quedarse a oscuras fuese una novedad, no lo es tanto en otros países occidentales —o incluso algunas aldeas del territorio patrio—.

No es de extrañar, por tanto, que las fuerzas de seguridad de ciudades como Los Ángeles, en Estados Unidos, lleven años concienciando a la población para que tengan sus propios kits de emergencia ante desastres de cualquier tipo.

En línea con lo que recomendó a principios de año la Comisión Europea, o como también lo hace en España la Cruz Roja, la idea de tener un plan de seguridad no parece descabellado. Sobre todo si se recuerda que hace casi un año la dana asoló la Comunidad Valenciana, dejando a los supervivientes en situaciones críticas en muchos casos.

Y es que, con los efectos del cambio climático amenazando nuestro continente, no está de más que todos los hogares cuenten con su kit de emergencia ante catástrofes naturales, apagones o cualquier imprevisto que pueda llegar.

Imagen del apagón que sumió España en la oscuridad el pasado abril. EFE

A continuación, desde ENCLAVE ODS ofrecemos una check-list de los imprescindibles, según la Comisión Europea, el Gobierno de España y las autoridades de la ciudad de Los Ángeles, que llevan enfrentándose décadas a situaciones extremas.

Agua potable

Podría parecer una obviedad, o algo innecesario en el caso de un apagón, pero las autoridades de Los Ángeles, por ejemplo, incluyen el agua potable en todos sus planes ciudadanos ante catástrofes. Y es que un corte eléctrico podría ir acompañado, en según qué situaciones, de problemas con las infraestructuras hídricas.

La recomendación es disponer de tres litros de agua potable por persona y día, y contar siempre con lo necesario para, como mínimo, tres jornadas. En este caso, las garrafas, acompañadas de cantimploras o botellas reutilizables, son la mejor manera de optimizar este recurso.

Imagen de archivo de una lista de esenciales en un kit de emergencia.

La idea esté destinada al consumo humano —o animal, en el caso de que haya mascotas en el hogar—. También se puede añadir al kit un paquete de pastillas potabilizadoras, pues más vale prevenir que curar.

Radio, pilas y linterna

Si algo aprendieron los españoles el pasado abril es que contar con una radio a pilas, solar o con dinamo, de las analógicas de toda la vida, es indispensable para mantenerse informado. Antes cualquier desastre o corte de luz, las emisoras son las encargadas de aclarar dudas y conectarnos con el mundo.

Un transistor —con pilas extra y cargadas— puede marcar la diferencia entre el pánico y la tranquilidad.

Lo mismo ocurre con una linterna —y no, no hablamos de la del móvil—: contar con una a pilas o de manivela es clave para no quedarse a oscuras. Las velas, junto a sus cerillas o mechero, también son prácticas para un apagón.

Alimentos no perecederos

Ante la duda —y por si se inutilizan los ascensores y tiene movilidad reducida—, tener latas de comida no perecedera es clave.

En concreto, los planes estatales y europeos recomiendan contar con suministros para, como mínimo, de tres a siete días por persona. Lo mismo sucede con la comida para las mascotas.

Aquí se incluyen latas de conservas, atún, legumbres, frutas o verduras, alimentos liofilizados, leche en polvo, frutos secos y barritas energéticas.

Silbato, efectivo, mantas

Las autoridades recomiendan contar con un silbato para poder usarlo en caso de peligro o emergencia. Asimismo, enfatizan la necesidad de tener dinero en efectivo siempre encima, además de asegurarse de que tenga un botiquín con productos como tiritas, antisépticos, gasas y los medicamentos que necesite.

También aconsejan contar con mantas extra por si se diese un apagón en invierno y no se contase con otra manera de calentar el hogar.