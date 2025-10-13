El planeta sobrepasa su primer 'punto de no retorno': la degradación de los arrecifes de coral ya es "crítica"

La "profunda degradación" de los corales en aguas cálidas es ya inevitable. Ese 'punto de inflexión', indica el informe Global Tipping Points, publicado en la madrugada del 13 de octubre, ya se ha cruzado.

Ahora, aseguran desde la Universidad de Exeter, institución autora del estudio, toca evitar que la situación empeore.

El mundo, aseguran los investigadores en un comunicado, se enfrenta ya a una "nueva realidad". Pues este punto de no retorno sobrepasado podría causar un "daño catastrófico" si la humanidad no toma "medidas urgentes".

"Nos estamos acercando rápidamente a múltiples puntos de inflexión del sistema terrestre que podrían transformar nuestro mundo, con consecuencias devastadoras para las personas y la naturaleza", lamenta el profesor Tim Lenton, del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter.

El investigador afirma que, "en los dos años desde el primer informe global sobre los puntos de inflexión, ha habido una aceleración global radical en algunas áreas, incluyendo la adopción de energía solar y vehículos eléctricos".

Sin embargo, afirma que es necesario "moverse rápido para aprovechar las oportunidades de puntos de inflexión positivos". Porque no todo es negativo.

Estos, los que suman en vez de restar, permiten que se reduzcan "drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero". Para Lenton, esa es la clave para alejar al planeta de los "puntos de inflexión catastróficos y hacia un futuro próspero y sostenible".

Qué son los puntos de inflexión

El informe indica que la "naturaleza abrupta e irreversible" de los puntos de inflexión del sistema terrestre provoca que representen un tipo diferente de amenaza a otros desafíos ambientales.

Ese es, precisamente, el motivo por el que, dice el estudio, "las políticas actuales y los procesos de toma de decisiones no son adecuados para responder al problema".

Para los investigadores, la acción global debe acelerar las reducciones de emisiones y acelerar la eliminación de combustibles fósiles para "minimizar el exceso de temperatura".

Coral blanqueado como consecuencia del cambio climático. Rainer von Brandis Istock

Pero ¿qué son exactamente los puntos de inflexión planetarios? Estos son los límites que, a nivel ecológico, no se deberían cruzar si queremos que la vida en la Tierra siga siendo como la conocemos. Es decir, el máximo hasta donde podemos estirar la goma imaginaria que es el equilibrio de los ecosistemas.

Asimismo, un punto de inflexión se produce cuando un pequeño cambio desencadena una transformación a menudo rápida e irreversible. Sus efectos pueden ser tanto negativos como positivos.

Las líneas rojas de la Tierra Los puntos de inflexión planetarios son numerosos, pero hay tres que preocupan especialmente a los científicos: Los corales de agua cálida. A nivel global, los arrecifes están experimentando una "mortalidad sin precedentes" por culpa de eventos de blanqueamiento masivo reiterados. Con un calentamiento de las aguas que ya ronda los 4 °C, los corales ya habría cruzado su punto de inflexión térmico. Los investigadores aseguran que incluso estabilizando el calentamiento en 1,5 °C, los arrecifes de coral de aguas cálidas tienen "más del 99% de probabilidad de colapsar". La selva amazónica. El informe indica que el aumento de temperatura que desencadenaría la degradación generalizada de la Amazonía debido a una combinación de cambio climático y deforestación es menor de lo que se pensaba anteriormente. Con una subida de 1,5 °C estaría ya en peligro. Circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC). Como ya hemos explicado en ENCLAVE ODS, la AMOC está en riesgo de colapso ya con un calentamiento global por debajo de 2 °C. Según el informe, esto resultaría en "inviernos mucho más severos en el noroeste de Europa, disrumpiría los monzones de África Occidental e India, y disminuiría los rendimientos agrícolas en gran parte del mundo".

De que crucemos o no estos puntos de inflexión depende el frágil equilibrio del planeta. Por eso, Mike Barrett, asesor científico principal de WWF-UK y coautor del estudio, indica que "los hallazgos de este informe son increíblemente alarmantes".

Y añade: "Que los arrecifes de coral de aguas cálidas estén pasando su punto de inflexión térmico es una tragedia para la naturaleza y las personas que dependen de ellos. Esta sombría situación debe ser una llamada de atención de que, a menos que actuemos decisivamente ahora, también perderemos la selva amazónica, las capas de hielo y las corrientes oceánicas vitales. En ese escenario estaríamos viendo un resultado verdaderamente catastrófico para toda la humanidad".

Puntos de inflexión positivos

Existen, también, puntos de inflexión positivos que ya se han cruzado. El informe destaca la implementación global de energía fotovoltaica y eólica. Asimismo, menciona la adopción de vehículos eléctricos, almacenamiento de baterías y bombas de calor.

Todos ellos suponen pasos adelante en la desaceleración del cambio climático. Por eso, los autores apuestan por la aceleración de estas transiciones ecológicas mediante "acción política coordinada que atajen los puntos de superapalancamiento" que pueden desatar cascadas de inflexión positiva en sectores interconectados".

Esto es, apostar por la descarbonización y la reconversión de las economías para que apuesten por la circularidad y se alejen de los combustibles fósiles.

Ojos puestos en la COP

Para conseguirlo, los expertos de la Universidad de Exeter colaboran con la presidencia de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre cambio climático (COP) que se celebrará el próximo noviembre en Belém, Brasil.

La puerta a la Amazonía acogerá la COP30 y, por eso, Mike Barrett recuerda que, durante las negociaciones, es vital que todas las partes comprendan la gravedad de la situación y la magnitud de lo que todos estamos en riesgo de perder si no se abordan las crisis climática y de la naturaleza".

Y es que, insiste, "las soluciones están a nuestro alcance. Los países deben mostrar la valentía política y el liderazgo para trabajar juntos y lograrlas"

Para Tim Lenton, la situación exige una "acción inmediata y sin precedentes" de los líderes en la cumbre del clima de Brasil.