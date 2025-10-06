'Traffic Jam', la plataforma que utiliza IA para rastrear y frenar la trata: así sigue la "huella digital" de los traficantes

Traffic Jam podría convertirse en una herramienta clave para las fuerzas de seguridad del mundo entero. Aunque no todo el mundo pueda acceder a ella. Ni debe. Porque, como dice el director del Instituto Marinus Analytics UK & Europe, Ian Kerns, "en manos equivocadas, sería un peligro".

La empresa de inteligencia artificial que dirige Kerns está especializada en una cosa (y "solo en eso"), en "proteger a las víctimas de explotación sexual y poner fin a las violaciones de derechos humanos sistémicas".

El pasado septiembre, Kern fue uno de los protagonistas del III Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos que se celebró en Madrid. Fue allí donde recordó que el Instituto Marinus Analytics, nacido en EEUU, es una "empresa de impacto social" con más de una década de vida.

"Somos un pequeño equipo que busca detener el tráfico de seres humanos. Es lo único que hacemos. No somos Meta, no fabricamos tecnología si no es importante para frenar la trata", insiste.

Porque, como recuerda, hoy en día "la mayor parte de la actividad relacionada con la explotación sexual se realiza online". Se refiere no solo a la captación de víctimas, sino también al propio "mercadeo".

Como ya explicaron a ENCLAVE ODS desde la Asociación Betania, especializada en detección y rescate de mujeres prostituidas, cada vez son más las ofertas de prostitución que se encuentran en el mundo digital, ya sean webs específicas o redes sociales.

Esto complica las investigaciones policiales y los rescates, pues las mujeres están en continuo movimiento. Sin embargo, matiza Kern, se puede dar la vuelta a las tornas: "Los traficantes dejan una huella digital y podemos utilizarla para encontrar a las víctimas… y a los criminales".

Y para eso, precisamente, se creó la plataforma Traffic Jam, para identificar casos de trata con fines de explotación sexual.

6.000 millones de anuncios

Traffic Jam, según Kern, puede hacer "muchas cosas", pero una de ella es vital: "Es una herramienta de búsqueda poderosa (recopila datos de cinco páginas webs en España y más de un centenar en todo el planeta), y con eso se pueden detectar a posibles víctimas".

Asimismo, les ayuda a identificar actividades de crimen organizado. Nuestro país, por el momento, está empezando a examinarse con esta app.

Pero Kern asegura que habría "más de seis mil millones (6.594.229) de anuncios relacionados con el tráfico de seres humanos" en la red. Y esto, matiza, es "solo una pequeña fracción de los datos de España".

En busca de los patrones

Lo que hace su equipo con esta plataforma es convertir los anuncios a un formato específico que incluye información clave con los que analizar los datos. Asimismo, se muestra "quien es el 'dueño' del anuncio". Esto, matiza Kern, "no quiere decir que sepamos a quién le pertenece la cuenta, pero sí la actividad que tiene online".

La información se recopila en el sistema de la app de manera tal que permite ver patrones. Kern explica que "los cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, pueden coger una foto de una persona que piensen que podría ser víctima de trata y buscar en la base de datos si su cara aparece en anuncios".

En Estados Unidos, asegura, se está utilizando ya para encontrar a "cientos de personas desaparecidas". En Reino Unido, la utilizan en los aeropuertos para comprobar las fotografías de los pasaportes y descartar casos de tráfico de personas.