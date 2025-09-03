Días de Ofertas de Segunda Mano de Amazon: más de 20 M€ en ahorros con productos devueltos y acondicionados

Amazon avanza en sus planes de sostenibilidad y de economía circular. Por primera vez, presenta sus Días de Ofertas de Segunda Mano, que ofrecen a los clientes mayores descuentos en artículos devueltos y reacondicionados de alta calidad.

Con ello, la compañía busca prolongar la vida útil de los productos. Los descuentos en amazon.es, para aquellos que busquen una compra más sostenible sin renunciar a la calidad, serán entre el 3 y el 9 de septiembre.

Durante estos días, Amazon ofrece artículos de segunda mano con descuentos de hasta el 50% en la mayoría de las categorías, incluyendo tecnología e informática, juegos, hogar y cocina, fitness y juguetes, con más de 35 millones de productos disponibles en España.

Según un estudio de CERB para Amazon, el 70% de los españoles compra ahora productos de segunda mano, impulsados por una mayor selección de productos disponibles (39%), el aumento del coste de la vida (35 %) y la preocupación por el medio ambiente (32 %).

El gasto mensual medio de los españoles en artículos de segunda mano ha aumentado un 38% en los últimos cinco años y el 21% de las compras de este tipo no se habrían producido si los consumidores solo hubiesen podido comprar el artículo nuevo.

Así, el mercado de productos de segunda mano aportó 1.400 millones de euros a la economía española en 2024 **.

Control de calidad

Amazon inspecciona cada uno de los productos devueltos y, si cumplen con todos los estándares de calidad, se prueban, se limpian y se reparan en caso de ser necesario, antes de ponerlos nuevamente a la venta con un descuento.

El año pasado, los clientes de Amazon en España ahorraron más de 20 millones de euros comprando productos devueltos y reacondicionados.

Comparando las distintas generaciones, el 89% de los menores de 34 años compra artículos de segunda mano, frente al 51% de los mayores de 55 años.

Asimismo, uno de los factores que favorece este tipo de compras es una mayor conciencia medioambiental: el 33% de los encuestados considera que con su compra ayuda a prolongar la vida útil de los artículos, mientras que el 37% afirma que comprar productos de segunda mano le produce una mayor satisfacción porque ayuda a reducir residuos.

General confianza

Comprar productos de segunda mano los mantiene en uso más tiempo y ayuda a reducir el consumo de materias primas para fabricar artículos nuevos.

El estudio de Amazon revela que las principales preocupaciones de los españoles a la hora de adquirir productos de segunda mano son no saber a ciencia cierta en qué estado se encontrará el artículo (40%) y desconocer el plazo de la garantía y la posibilidad de devolución (39%).

“Hemos comprobado que, una vez que los clientes experimentan el valor y la calidad de estos productos, se convierten en compradores habituales de segunda mano, ahorrando dinero y contribuyendo a prolongar la vida útil de los productos”, afirma Ruth Díaz, directora general de Amazon España.

“Contamos con equipos especializados que revisan cada producto devuelto. Los clientes pueden estar seguros de que cualquier producto usado que compren cumple con nuestros estándares de calidad y cuenta con el servicio de atención al cliente y las políticas de devolución de Amazon”.

Segunda mano

La prioridad de Amazon es ayudar a los clientes a encontrar el producto adecuado desde el primer momento, aumentando así su satisfacción y reduciendo el número de devoluciones.

Esto incluye ayudar a los clientes a encontrar el producto adecuado a través de información detallada del producto, fotos, vídeos y opiniones de otros clientes.

Para algunos artículos de moda y hogar, Amazon ofrece tablas de tallas basadas en inteligencia artificial y funciones de realidad aumentada que permiten a los clientes ver los productos directamente en su espacio.

Si un producto es comprado y luego devuelto, la prioridad es mantenerlo en uso siempre que sea posible.

“Nuestro enfoque es sencillo”, afirma Sam Littlejohn, director de devoluciones y reparaciones de Amazon Europa.

“Si un producto puede ser útil, queremos que tenga una segunda vida. Es la mejor solución para nuestros clientes, para Amazon y para el planeta”.

Amazon vende artículos usados, devueltos y reacondicionados a través de dos programas, ambos respaldados por el servicio de atención al cliente y las políticas de devolución de Amazon:

** Datos obtenidos de un estudio realizado a 10.000 consumidores en Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido. La encuesta fue realizada por la consultora CEBR para Amazon.