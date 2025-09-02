El rey de la sabana podría desaparecer: las poblaciones de leones africanos se han reducido en un 90% en un siglo

El león (Panthera leo) lleva años en el punto de mira de la extinción. No es la primera vez que el rey de la selva copa los titulares con alertas de su inminente desaparición.

Algo que, por cierto, no es de extrañar si se escuchan las advertencias de los expertos. En el último siglo, como recuerda la oenegé conservacionista WWF, las poblaciones de leones africanos se habría reducido en un 90%.

En la actualidad, el número de ejemplares de esta especie de felinos oscila entre los 20.000 y 30.000, lo que les sitúa en peligro crítico según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN​). Hace cien años había 200.0000.

Asimismo, la UICN, encargada de monitorizar la vida silvestre a nivel global, asegura que, de acuerdo a su última estimación, publicada en 2023, en África occidental, de donde es oriundo el león, solo habría alrededor de 218 ejemplares adultos.

Desde WWF alertan de que la especie se ha extinguido en 26 países. Y que, ahora mismo, habitaría solo la sabana africana y el noreste de India, lo que implica "menos de una décima parte de su área de distribución histórica".

Una manada de leones en Sudáfrica. Siphiwe Sibeko Reuters

La oenegé insiste que en los últimos 25 años el número de leones salvajes africanos ha caído a la mitad. Este dato, advierte, "denota la situación en la que se encuentra la especie y la necesidad de protección".

Caza furtiva

Como cuentan desde WWF, la principal amenaza del rey de la selva es el tráfico de especies. Y es que "el león es una nueva víctima de las mafias que comercian con animales".

El comercio ilegal afecta a las poblaciones del animal de África y Asia. En este último, como recuerdan desde la oenegé conservacionistas, "diferentes partes del cuerpo del león son enormemente codiciadas con fines medicinales, tales como la piel, las garras, los dientes o los huesos".

Si bien no se trata de una tendencia nueva, sí que se ha ido intensificando, dicen, en los últimos años y "ha surgido en varios países dentro del área de distribución de la especie". Y ponen como ejemplo el "tradicional vino de huesos de tigre", que tras el "alarmante descenso de tigres en el mundo" ha empezado a producirse con leones como alternativa.

Leonas cazando. iStock

A todo esto, insisten, se le suma la "demanda de piel, dientes, grasa y hasta garras del león para bisutería". Entre 2008 y 2011, por ejemplo, esto provocó que se exportaran más de 1.160 esqueletos de leones de Sudáfrica —lo que supone "la matanza de más de un león cada día"—. Y nos da una perspectiva clara de las dimensiones del problema.

Competencia humana

Asimismo, desde WWF recuerdan que "la expansión de la agricultura, la reducción de las presas disponibles o la competencia con los humanos por las presas silvestres también amenazan la supervivencia de la especie".

Como enfatiza la oenegé, en toda África, "los hábitats naturales están desapareciendo a un ritmo sin precedentes". Se estima que la población humana en el continente se duplique para 2050, lo que se traduce en una reducción del espacio para la vida silvestre en general y para los leones en particular.

La pérdida y degradación de sus hábitats derivan directamente de esta realidad: en un mundo con cada vez más humano —la población global ha superado ya los 8.000 millones de personas—, la naturaleza se asfixia. Y, por ende, los conflictos entre especies aumentan.

Por eso, insisten desde WWF, buena parte de su labor se traduce en "dialogar con ganaderos y líderes tribales en las zonas con presencia de leones para lograr la coexistencia entre esta especie y los seres humanos".