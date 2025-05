El secreto mejor guardado del Caribe: cómo la venta del pasaporte ha transformado el futuro de islas como Dominica

El 28 de abril, España vivió un apagón masivo que sumió a toda una nación en la oscuridad absoluta. El temor, la confusión y la inquietud se fueron apoderando de los ciudadanos, cada vez más atrapados en un ambiente de caos y vulnerabilidad, a medida que transcurrían las horas.

Un hecho que, si bien ha sido catalogado de hito histórico, resulta más habitual de lo esperado en la zona poniente del globo. Casi una década atrás, en septiembre de 2017, el huracán María tocó las costas de Dominica, un islote de características montañosas situado en el mar Caribe y reconocido por sus aguas termales, así como por sus exuberantes bosques tropicales.

Este ciclón, que ostentaba una categoría cinco en la escala de Saffir-Simpson antes de impactar contra el archipiélago caribeño, desató lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra. En cuestión de horas, María arrasó con todo a su paso y dejó atrás una isla masivamente devastada donde incluso hubo que lamentar numerosas pérdidas humanas.

En medio del cataclismo, el pequeño país de Dominica quedó prácticamente a oscuras y desconectado del mundo. El suministro de agua se interrumpió durante meses, y las líneas de comunicación no se restablecieron completamente hasta más de un año después.

Se desencadenó entonces una crisis sin igual que trastocó el status quo socioeconómico dominiqués. El gobierno se vio obligado a buscar rápidamente una fuente de ingresos que le permitiera impulsar una reconstrucción a nivel estatal. Entonces, se optó por reactivar una estrategia pretérita: la venta de la ciudadanía.

Mercadeo de la nacionalidad

Comercializar con los pasaportes nacionales no resultaba novedoso para el país ni tampoco para el ámbito internacional. Kristin Surak, autora de The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires (2023) en una entrevista para BBC News, estimaba que existían "al menos 20 países con disposiciones legales que permiten la venta de la ciudadanía, aunque solo la mitad de ellos tienen programas realmente activos, y cinco son del Caribe".

Ubicación geográfica de Dominica. BBC News

Se observa como este sistema resulta realmente cautivador para aquellos estados insulares más ínfimos, como Dominica, que ya desde 1993 ofrecía el Programa de Ciudadanía por Inversión —uno de los programas de ciudadanía económica más antiguos a nivel mundial—.

En un inicio, se estableció que dicha estrategia ayudaba a solventar la deuda pública estatal resultante de la importación de los distintos productos consumidos en el seno del país. No obstante, pese a los pagos de los inversores, no se denostaban cambios significativos en el país. Fue entonces cuando la sombra de la ineficacia rodeó esta práctica.

Pero, con la desolación arrastrada por el huracán María, el gobierno se vio impulsado a fomentar políticas climáticas ávidas, como el Acuerdo de París, hasta alcanzar la ansiada meta de convertirse en uno de los primeros estados "resistentes al clima". Para ello, era necesario rehabilitar su economía, y por ende, se consideró el retorno de la venta de su pasaporte.

A diferencia de los procedimientos tradicionales en numerosos estados para obtener la nacionalidad —donde al menos debes ser residente por un mínimo de años— en Dominica se hacía posible adquirir la condición de ciudadano de pleno derecho sin siquiera haber pisado jamás la isla.

Esta condición era idónea para individuos que buscaran poseer mejores condiciones de movilidad entre países o tal vez opciones de viaje mayores. Es el caso de lugares como Pakistán, cuyos residentes tan solo pueden acceder a 40 países sin necesidad de visado.

Cifras alentadoras

Según un informe publicado por el Proyecto de Denuncia de Delitos Organizados y Corrupción (OCCRP) —una oenegé dedicada al periodismo investigativo— este programa permitió a la isla obtener más de 1.200 millones de dólares entre 2017 y 2020, una suma bastante considerable. Aunque, las cifras oficiales indican una cantidad un tanto inferior, ya que, desde 2009, tan solo se atribuyen ganancias de más de 1.000 dólares.

Vista de Dominica diez días después del huracán 'María'. Getty Images

Actualmente, existen dos formas legales para que los 'inversores respetables' obtengan la ciudadanía. Una opción es hacer una contribución directa de 100.000 dólares directamente al Estado, a través del Fondo de Diversificación Económica. Y, la otra es realizar una inversión mínima de 200.000 dólares, pero esta vez, en proyectos inmobiliarios aprobados por el gobierno.

Adicionalmente, según informan las autoridades, una vez adquirida la nacionalidad dominicana, los inversores pueden trabajar y hasta emprender negocios en el país, además de acceder al sistema financiero internacional.

En los últimos años, de acuerdo con datos oficiales, se estima que el programa ha experimentado un gran auge, generando ingresos que representan el 30% del PIB del país. Estas cifras evidencian como la región depende en mayor medida de la venta de ciudadanía hogaño que a mediados de la década de 1990.

No obstante, la venta de ciudadanía no trae consigo exclusivamente beneficios. Cada vez son más los ejecutivos que catalogan de peligrosa esta estrategia, ya que la facilidad de acceso a la nacionalidad supondría un riesgo para la seguridad internacional.

Posibles detractores

Las acusaciones se suceden constantemente desde diversos frentes, especialmente debido a las crecientes preocupaciones internacionales sobre la transparencia del proceso. La Comisión de la Unión Europea, de acuerdo a un informe de 2023, expresó fuertes preocupaciones con respecto al comercio de los pasaportes, proponiendo incluso la suspensión del régimen de visado sin restricciones.

Su inquietud emanó de la investigación a cargo de los periodistas de OCCRP donde se estimó que "7.700 de los nuevos dominiqueses más tarde resultaron investigados, acusados o condenados por delitos en otros países".

No obstante, las autoridades de esta pequeña isla caribeña insisten con firmeza en que cuentan con un registro detallado y exhaustivo de todos los participantes en el programa, y que además, han implementado medidas para reforzar la integridad del programa, como la ampliación de los poderes de revocación y la actualización de los criterios de elegibilidad. En suma, el ejecutivo caribeño afirma que la nacionalidad está prohibida para aquellos solicitantes con antecedentes penales, o que estén procesados bajo investigación no divulgada. Así como para aquellos a quienes se les haya negado la ciudadanía en otro país —o una visa para Estados Unidos— e incluso los que presenten información falsa o hayan promulgado actividades que perjudiquen a Dominica.