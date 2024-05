Así es el campo de fútbol que empodera a las jóvenes en riesgo de exclusión junto al Athletic Club de Bilbao

La magia del fútbol va más allá del estadio de Wembley (Londres), donde se jugará la final de la Champions League. Hay actuaciones más modestas, lejos de los focos, que tienen un impacto profundo en las botas de jóvenes futbolistas. Una de ellas es el nuevo campo que se ha construido en el polideportivo de Errekalde (Bilbao), destinado a apoyar a mujeres jóvenes en riesgo de exclusión.

El deporte es un balón de oxígeno donde entrenar cuerpo y mente, encontrar apoyo y tal vez hacerse un futuro; pero donde seguro se encuentra amistad y compañerismo. Lay's Reply inauguró la semana pasada este campo en colaboración con socios colaboradores de la UEFA Foundation for Children, la oenegé Common Goal, el Ayuntamiento de Bilbao, y la Fundación Athletic Club.

En el evento estuvieron dos grandes futbolistas como son Laia Aleixandri, defensa del Manchester City y Fernando Llorente, exdelantero del Athletic Club y ganador del Mundial en 2010. Formaron equipos y echaron un pequeño campeonato de cuatro equipos.

Además de estos rostros internacionales, también formaron equipo Nerea Nevado y Patricia Zugasti, ambas jugadoras del primer equipo femenino del Athletic Club. En el marco del torneo, dieron una charla motivacional e inspiradora al grupo de niñas de entre 12 y 16 años que a partir de ahora jugarán y entrenarán en este campo.

Aleixandri dice que se siente enormemente orgullosa de ser un referente para niñas jóvenes y ayudarlas a seguir sus sueños. "Recuerdo que cuando era pequeña mi pasión era el fútbol y fui descubriendo los valores que significa. Si ellas tienen la oportunidad de conocer estos valores desde el principio, saber lo que significa ser parte de un equipo y a la vez ir creciendo con este deporte, eso es algo increíble y único", expresó.

Gracias a jugadoras como Aleixandri y su victoria tras victoria tanto dentro del campo como fuera de él, cada vez más chicas jóvenes se interesan en este deporte tradicionalmente dominado por hombres.

Patricia Zugasti lideró uno de los equipos del torneo y les dio un discurso inspiracional a sus chicas Cedida

Por su parte, Fernando Llorente, embajador del proyecto y exdelantero del Athletic Club, afirmó: “Es un honor formar parte de esta iniciativa que no solo promueve el deporte, sino que también impulsa la inclusión social. Este campo sostenible es un ejemplo de cómo podemos utilizar el fútbol para crear un impacto positivo en nuestras comunidades”.

El Athletic de Bilbao, socio colaborador, se reconoce por lo unido que está con su afición. Así lo demostraron las miles de personas que esperaron 40 años para que ganase la Copa del Rey, no por el hecho de alzarse con la victoria, sino por su lucha año tras año hasta conseguirla. El club tiene un proyecto social dividido en tres áreas: comunidad social y cultural y en todas ellas usan el fútbol como herramienta.

Johana Ruiz, directora del área social del Athletic Club, explica que este equipo se ha creado para asegurar el derecho al ocio participativo de las niñas que por una razón u otra no tienen facilidades para acceder a él. El verdadero poder del fútbol es ese, el de generar equipo y grupos de personas que se apoyan unas a otras", dice Ruiz. Y completa: "La idea es crear un equipo para niñas que no son futbolistas, y, más allá de niveles y resultados, generar un espacio de sororidad en el que puedan hacer amigas, compartir momentos y ser más felices".

El equipo Lay's Reply no tendrá vocación competitiva sino social. Participarán en competiciones escolares y federadas, pero eso será una herramienta y no el objetivo. No se trata de ganar por ganar, sino de asegurar la constancia y el entrenamiento. Las chicas entrenarán dos veces por semana con entrenadoras de la Fundación Athletic Club en sesiones diseñadas para fomentar valores y habilidades para la vida.

El deporte ofrece un espacio en el que se aprende, se comparte y se construye comunidad. El valor del esfuerzo, la superación y la gratificación del trabajo bien hecho es algo intrínseco al fútbol, baloncesto o la escalada. Como también lo es la frustración de cuando vienen mal dadas y la pelota no entra. Ahí lo que importa es el apoyo y compañerismo del equipo de seguir adelante.

En el fútbol caben todos

Con la iniciativa Lay's Reply, ya se han abierto 10 campos en todo el mundo; la de Errekalde es la undécima y también la primera en España. Este proyecto de los fabricantes de patatas fritas tiene un doble objetivo: el primero es proporcionar infraestructuras sostenibles a las comunidades locales, y el segundo es generar un impacto social.



Iker Ganuza, director general de Pepsico —empresa matriz de Lay's— explica el propósito, que es la intención del apoyo a colectivos en riesgo de exclusión. Y, además, en este caso, también el compromiso con el reciclaje y la sostenibilidad. El gol por el planeta, que también está presente en este partido, lo han metido por la escuadra del reciclaje. El césped está hecho a partir del reciclado de las bolsas de patatas Lay's. Es otro punto en favor de la economía circular y del interés por reutilizar el material.

Aunque este es el onceavo paso que dan, Ganuza dice que aún quedan más pasos que dar y muchos más tiros que chutar. Mientras tanto, que el recién estrenado equipo de Lay's Reply entrene duro, porque los partidos serán largos y llegar a la gloria requiere un esfuerzo.