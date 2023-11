Este es el lugar con el nombre más corto y fácil de pronunciar del mundo

Varios lugares del mundo saltaron a la fama por motivos tan diversos como su posición geográfica, su número de habitantes o incluso su nombre. Los Infiernos, en Murcia, Guarromán, en Jaén o Cenicero, en La Rioja, son algunos de los pueblos de España más conocidos por este último motivo.

Con toda lógica, no solo nuestro país cuenta con algunas ciudades y pueblos de nombres curiosos. Un municipio de Noruega se viralizó por su curioso nombre, el más corto del mundo: Å, aunque en noruego se pronuncia 'O'.

Su nombre proviene del noruego antiguo: significa 'pequeño río'. La localidad de Moskenes, al que pertenece, adoptó Å como nombre oficial en 1986, dos años antes, había adoptado el nombre de Å i Lofoten. Hasta 1917, se deletreaba 'Aa'.

Su actividad

El pueblo se ubica junto a las islas Lofoten, un archipiélago situado en la provincia de Nordland, por encima del círculo polar ártico. Å fue un importante puerto pesquero especializado en pescado seco: hasta la Segunda Guerra Mundial, sus secaderos procesaban más de 700.000 bacalaos por temporada. En la actualidad, sus más de 60 habitantes viven esencialmente de actividades pesqueras, pero también turísticas.

Pese a su pequeñez, cuenta con dos museos, el Lofoten Tørrfiskmuseum, centrado en la pesca y el secado del bacalao para la exportación, y el Norsk Fiskeværsmuseum, que incluye 14 instalaciones pesqueras del siglo XIX, incluida una fábrica de aceite de hígado de bacalao.

Su éxito no es reciente: en 2008, Joanna Lumley visitó el pueblo para preparar el documental de televisión de BBC One, Joanna Lumley: In the Land of the Northern Lights. Más recientemente, la creadora digital Dana Lucia compartió un vídeo en sus redes comentando la actividad del pueblo.

El nombre más largo

Por antonomasia, tiene obligada mención el lugar con el nombre más largo del mundo: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit. Este nombre, de 168 caracteres, se refiere nada menos que Bangkok. Su versión abreviada es Krung Thep y tiene actualmente el récord Guiness.

Se podría traducir como: 'La ciudad de los ángeles, la gran ciudad, la residencia del Buda Esmeralda, la ciudad inexpugnable (de Ayutthaya) del Dios Indra, la gran capital del mundo dotada de nueve gemas preciosas, la ciudad feliz, abundando en un enorme Palacio Real que la morada celestial donde reina el dios reencarnado, una ciudad regalada por Indra y que se asemeja a la construida por Vishnukarn'.

Le sigue un lugar de Nueva Zelanda, concretamente una colina de 305 metros de altura situada cerca del municipio de Porangahau. Cuenta con tan sólo 200 habitantes. Ha sido bautizada como Taumatawhakatangihangak oauauotamateaturipukaka pikimaungahoronukupokaiwhe nua kitanatahu.

Su nombre, de nada menos que 85 caracteres, encuentra su origen en el guerrero nativo llamado Tamatea. Cuenta la leyenda que cuando su hermano murió en una pelea con otra tribu, Tamatea vivió su duelo tocando su flauta en el cerro. Los maoríes, el pueblo indígena polinesio de Nueva Zelanda, querían, en este sentido, rendirle homenaje.

