La vida en el país más feliz del mundo: emite poco CO2, su población habla 113 lenguas y prefiere vivir en la naturaleza

Comprar más no implica ser más feliz, o así lo asegura el informe más reconocido en esta materia del mundo. El Happy Planet Index (HPI), elaborado por Hot or Cool Institute, revela que el exceso de consumo daña al planeta y no contribuye al bienestar de las personas. Pero esa no es la única razón por la que su última edición lleva copando titulares toda la semana: también evalúa cómo los países gestionan sus recursos para mejorar el día a día de sus habitantes.

El HPI combina datos sobre bienestar, esperanza de vida y huella de carbono para ofrecer una visión general de cómo los países proporcionan una vida saludable y feliz sin sobrecargar el planeta. ¿Quiénes lideran este índice? España ocupa el séptimo lugar, por detrás de Dinamarca, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Suecia... y así hasta llegar al país ganador, una nación bañada por el Pacífico en la que no viven más de 330.000 personas.

Se trata de la República de Vanuatu. El archipiélago, de origen volcánico, se ubica a unos 1750 kilómetros al este de Australia, 500 al noreste de Nueva Caledonia, al oeste de Fiyi y al sur de las Islas Salomón, cerca de Nueva Guinea. Su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de su gente ha posicionado a este paraíso tropical hasta el 'top' del reconocido ranking.

Tiene una calificación de 57,9 sobre 100 —España consigue 53, en comparación—. Las razones detrás de esto estarían en que, según el informe del think tank berlinés, el conjunto de islas destacaría por sus altos niveles de satisfacción con la vida y bajas emisiones de CO₂, en torno a los 2,62 puntos, resultado de, según los expertos, "una cultura de fuertes conexiones sociales, sin mucha presencia militar y con un uso importante de energía renovable".

Además, como ya explicamos en EL ESPAÑOL | ENCLAVE ODS, ya hace varios años que Vanuatu fue uno de los primeros países en plantear la creación de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles que eliminaría de forma gradual el uso de petróleo, gas y carbón. Esta propuesta ha sido apoyada por más de 80 estados que también presionaron en la pasada COP28 para impulsar medidas al respecto.

La vida en Vanuatu

La vida cotidiana de sus habitantes refleja una interesante combinación de tradiciones ancestrales y modernidad. La mayoría se dedica a la agricultura de subsistencia y la pesca, dos actividades fundamentales para su economía y sustento. La diversidad lingüística también es destacable, con un rico corpus de hasta 113 dialectos indígenas hablados en todo el archipiélago.

Otra de las curiosidades más destacadas de Vanuatu es su arraigada tradición kastom, que refleja la conexión profunda de sus habitantes con la tierra, el mar y los espíritus ancestrales. Ceremonias rituales, danzas folclóricas y artesanías locales forman parte de la identidad cultural de las diversas islas que componen este país, como Efaté, Espíritu Santo y Tanna.

En cuanto a la calidad de vida, ha logrado avances significativos en áreas como la educación, ya que, según los últimos datos, de la UNESCO, tiene una tasa de alfabetización del 87,51%. Además, el 75% de la población vive en zonas rurales y la mayoría tiene acceso a tierras donde pueden vivir y cultivar sus alimentos, por lo que las necesidades de consumo son más reducidas, algo que HPI considera muy positivo.

"Somos felices porque pertenecemos a esta tierra", contó hace cinco años el jefe autóctono de una de sus zonas, Kalulu Taripoawi, a la BBC. "Todos los días tenemos comida, con eso nos sirve para tener alegría. Otros países dependen del dinero y, cuando este desaparece, el sentimiento de felicidad también se esfuma", pero no es el caso de los habitantes de este singular país, aseguró.

La paradoja de Vanuatu es que está muy expuesto a riesgos naturales, al situarse en un arco volcánico y en una potente zona ciclónica. El Índice Mundial de Riesgos lo considera el país más vulnerable a estos desastres. Sin embargo, precisamente por esto, la población está acostumbrada y preparada para afrontarlos. Asimismo, los edificios se construyen a bajas alturas para limitar el efecto de los terremotos.

El 'índice del planeta feliz'

Happy Planet Index destaca la importancia de poner en marcha medidas alternativas de progreso que prioricen el bienestar sostenible de manera universal. Según los expertos encargados de su elaboración, los países deben reevaluar sus estrategias en función de la salud y la felicidad de las personas, sin comprometer la salud del planeta. Fue lanzado anteriormente en 2006, 2009, 2012, y 2016 y 2021.

De los 127 países que se incluyen en la sexta edición, Vanuatu, con su enfoque en conexiones sociales, uso de energías renovables y baja huella de carbono, se erige como un modelo a seguir en la búsqueda de un mundo más sostenible y con mejor calidad de vida. Los líderes del informe son aquellos países que, como el archipiélago, sirven como estándar de salud y bienestar mientras limitan la huella de carbono.

Los resultados muestran cómo no es tarea fácil aprobar en todos los indicadores. Un ejemplo es el contraste entre Botswana y Países Bajos, que tienen una huella de carbono similar pero resultados de vida feliz muy diferentes. Por otro lado, destacan que el Producto Interno Bruto (PIB), aunque es una métrica clave para cualquier sociedad, no siempre se refleja en el bienestar dentro de límites ambientales sostenibles.

De los 10 países con el PIB más alto, seis tienen 'notas' por debajo del promedio, según los datos del Hot or Cool Institute. Además, la desigualdad juega un papel crucial. Los países con altas emisiones tienden a obtener puntuaciones bajas, ya que el aumento en el uso de recursos no se correlaciona con mejor salud y bienestar. El doctor Saamah Abdallah llama a los países a establecer políticas que pongan el foco en "el consumo derrochador y la desigualdad que agravan la crisis planetaria".