¿A qué huele el Parkinson? La increíble historia de la mujer que lo olió y ayudó a crear un prueba de diagnóstico

Fotograma del vídeo 'The woman who can smell Parkinson's disease' de la BBC. BBC (Youtube)

Joy Milne siempre tuvo un superpoder, sólo que no sabía que lo tenía. No es, sin embargo, el típico poder que tienen los superhéroes que aparecen en el cine. No es capaz de romper una viga de acero con un dedo. Tampoco es capaz de volar. Ni de correr a la velocidad de la luz. Pero no por ello es menos importante su poder. Y es que la escocesa es capaz de oler la enfermedad de Parkinson.