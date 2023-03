Por qué tu gato te mira fijamente: las asombrosas razones detrás de los ojos penetrantes de tu minino

¿Alguna vez te has despertado y tienes a tu gato acostado sobre tu pecho, mirándote directamente a los ojos? ¿O que no pare de mirarte mientras estás trabajando con el ordenador? Por desgracia, nuestros colegas mininos no saben hablar y muchas veces no entendemos qué nos quieren decir.

Y por mucho que los queramos, los gatos son criaturas peculiares que muestran en muchas ocasiones comportamientos misteriosos que los humanos no acabamos de comprender. La comunicación felina no siempre es fácil de entender.

Los gatos emiten sonidos en forma de maullidos, trinos o silbidos. Pero también brindan mucha comunicación no verbal; esto es, utilizan el lenguaje corporal. Aunque en algunos movimientos de los gatos es fácil de discernir lo que expresan, como ocurre con una espalda arqueada o el movimiento de la cola, en otras ocasiones puede ser tan discreto como mirar fijamente sin apartar la mirada.

En este caso, puede haber varias razones detrás de este comportamiento. Aquí te dejamos cuatro razones para ayudarte en la tarea de entender a tu amigo peludo y su mirada penetrante.

[Cuánto cuesta un etólogo, el psicólogo especialista en gatos y perros]

1. Simplemente es curiosidad

Tal y como escribe la veterinaria Jackie Brown en The Spruce Pets, "si notas que tu gato te está mirando y, por lo demás, está tranquilo, es posible que sólo te esté observando para ver qué vas a hacer a continuación". Así, explica Brown, los humanos son unas criaturas muy interesantes para los gatos y son proveedores de cosas buenas como comida, golosinas, caricias o tiempo de juego.

"Los gatos son curiosos y observadores, y es probable que presten más atención a cada uno de tus movimientos de lo que piensas", añade Brown.

2. Está hambriento

Otra de las razones es mucho más simple: tu gato podría tener hambre. Algunos gatos maúllan o se frotan contra tu pierna, pero otros son mucho más sutiles. Según indica Jean-François Savard, científico de comportamiento de mascotas de Purina, "es posible que tu gato te haga saber que tiene hambre al hacer contacto visual, especialmente si lo hace mientras está sentado cerca de su área de comida".

3. Un gesto de aprecio

Aunque los mininos parezcan unos seres poco sensibles —en comparación con los perros—, también tienen sentimientos y muestran afecto a sus amigos humanos. Así, si alguna vez te has despertado con tu gato mirándote profundamente y ronroneando, te ha dado su afecto felino. "Si tu gato también abre y cierra los ojos lentamente mientras te mira fijamente, es posible que esté tratando de decirte a propósito cuánto te quiere", explica Brown.

Un estudio publicado en octubre de 2020 en la revista Nature reveló que los gatos se comunican y se vinculan con los seres humanos a partir de secuencias lentas de parpadeo. Los gatos parecen usar este movimiento de los párpados como una forma positiva de comunicación emocional.

[Por qué los gatos machos suelen ser zurdos y las hembras diestras: descubre qué pata prefiere el tuyo]

Así que ya sabes, la próxima vez que tu gato te mire fijamente, puedes tratar de parpadear lentamente y es posible que tu colega felino te devuelva ese parpadeo lento. ¡Es toda una señal de amor!

4. Asustado o amenazado

Si tu gato te mira con las pupilas dilatadas mientras está agachado con la cola metida o si está escondido debajo de un sofá o detrás de un mueble, explican desde Purina, podría ser una señal de miedo. En algunas ocasiones, un ruido muy fuerte como una cacerola que se cae por accidente puede asustar a tu gato.

Sin embargo, indica Brown, si tu gato te mira fijamente mientras gruñe o silba, o si está con el pelo erizado o con las orejas hacia atrás, es mejor tener cuidado, aunque no es muy frecuente. "Tu gato podría sentirse asustado o amenazado. En este caso, no le toques. Aléjate y dale tiempo a tu gato para que se calme antes de intentar tocarlo o acercarse", concluye la veterinaria.

Sigue los temas que te interesan