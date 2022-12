¿Necesita la moda un diccionario? Claves para diferenciar entre lo sostenible, eco y orgánico

La moda sostenible es un concepto que cada día abarca mucho más. Un término que surge al fomentar la fabricación de ropa teniendo como prioridades la disminución de los impactos ambientales en toda la cadena de producción.

Utilizando materiales más ecológicos o con menor impacto y reduciendo la contaminación medioambiental y la huella de carbono de los productos, se puede construir un entorno donde la moda contribuya al cuidado del medioambiente.

Por lo tanto, es un sistema que permite ser replicado dentro de un crecimiento controlado. Debe partir de la transparencia absoluta, la durabilidad de las prendas, teniendo posibilidad de reparación y la circularidad final, además de la necesidad de querer contribuir a un consumo consciente.

[Ahorrar reciclando: 5 tiendas en las que comprar ropa nueva a cambio de tu ropa usada]

Actualmente no existen leyes que permitan usar el término de forma correcta y no fraudulenta, por lo que el fenómeno greenwashing está directamente relacionado con la moda sostenible.

Pero ¿qué es el greenwashing detrás de la moda?

Sabemos que el 'lavado verde' consiste en enmascarar toda aquella información que genera dudas razonables sobre si un producto es realmente sostenible y ecológico, comunicando únicamente la parte que conviene a la marca.

Camuflar mediante tácticas de marketing gran parte de la información, agenciarse una imagen de falsa sostenibilidad o generando desinformación son ejemplos de obstáculos para identificar qué prendas son sostenibles y cuáles no.

Para ahondar un poco dentro de la moda y la cantidad de términos tras ella, existe un diccionario con el cual podrás entender algunas palabras a las que las marcas hacen mención o que ves en el etiquetado de alguna de la ropa que compras o que ya tienes en el armario.

Los términos de la moda sostenible

1. 'Re-fashioning'

Técnica a través de la cual el consumidor de una prenda de ropa o de un complemento intenta darle una nueva vida aplicando pequeños cambios en ella. A diferencia del upcycling, es un proceso más sencillo.

2. 'Upcycling'

También llamado suprareciclaje, es una reutilización creativa o customización de una prenda. En este caso, para dar un mayor uso y añadir valor a la misma. Tiene un menor impacto que el reciclaje final, ya que debe partir de que se alarga su vida útil.

Su impacto medioambiental es positivo al eliminar posibles desechos y necesitar menos energía que el reciclaje. Requiere mayor entrega que el re-fashioning, ya que es un cambio en la apariencia total de la prenda anterior.

3. Segunda mano

También llamado pre loved o pre owned, son aquellas prendas o accesorios que han sido compradas o usadas con anterioridad y posteriormente revendidas. El vintage o NOS (New Old Stock) no son necesariamente de segunda mano.

4. 'Vintage'

La ropa vintage son prendas que fueron realizadas y vividas en años o décadas anteriores y que cobran valor con el tiempo, pero esta prenda no es símbolo de ser usada, sino de ser de otra época.

Una prenda vintage mantiene las características originales; tanto las textiles, las terminaciones, la paleta de color y, sobre todo, la calidad usada para la confección en aquella época.

Sin duda, una pieza vintage mantiene vigente el resplandor y el encanto de aquel momento en el que fue hecho, porque cuando uno compra vintage, no adquiere solamente ropa, sino que también la historia y el contexto de donde viene.

5. NOS

Prendas y accesorios que provienen de negocios y siguen sin estrenar, pero que han sido derivados a un outlet por culpa de la fast fashion. Además, debe tener la antigüedad del vintage para formar parte del concepto New Old Stock.

6. Orgánico

Se puede referir a su composición o bien a su cultivo. Esta posible confusión se utiliza muchas veces en el greenwashing al hablar de 'tejido orgánico' sin especificar si provienen o no de cultivo orgánico.

En un cultivo orgánico no se usan plaguicidas, pesticidas ni otros químicos que perjudican al ecosistema. Estos se sustituyen por cuidados preventivos amigables con la naturaleza, y a su vez estos métodos pueden tener diferencias con la agricultura biológica y ecológica.

7. Vegano

Se trata de un producto que está hecho sin pieles de animales (o incluso seda), como los bolsos, botas o ‘bikers’ que imitan el cuero o el acabado de serpiente.

8. Consumo local

En vez de hacer una compra por internet en una gran multinacional, el hacerlo en una pequeña tienda del barrio contribuye al apoyo de la economía de proximidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Estilismo Consciente (@_estilismoconsciente)

9. Moda ética

Puede tener dos significados. La más común es aquella que pone el foco en el impacto social, sanitario y económico de los trabajadores de la industria de la moda.

Dentro de la moda ética también se puede entender como productos libres de crueldad animal o explotación ambiental. Por esto último, se usa algunas veces como sinónimos de moda sostenible.

Son ropa y complementos que, como en la moda ecológica, se ha tenido en cuenta el impacto ambiental, pero también la salud de los consumidores y de los trabajadores que la producen.

10. Economía y diseño circular

La economía circular es un modelo de negocio que pretende alargar la vida de los productos y reducir al mínimo los residuos mediante un ciclo de producción cerrado: se fabrica, se consume y se recicla para volver a empezar el proceso.

Por su parte, el diseño circular tiene el enfoque en la reutilización, reciclaje y reconversión de productos o materiales que forman un ciclo continuo de retroalimentación.

[Moda 'circular': las mejores tiendas online de ropa de segunda mano]

Ambos se basan en replantear el desarrollo de productos duraderos, alargando su vida útil al máximo y minimizando o evitando residuos cuando haya cumplido los dos puntos anteriores.

Esta forma de diseño es la base de la economía circular que comparte la oposición al actual modelo lineal.

11. B CORPORATION / B CORP

Certificado que asegura la ética de sus marcas estudiando su impacto medioambiental, producción ética y la transparencia con sus clientes y comunidad. Es una de las distinciones con mayor reconocimiento por sus requerimientos.

12. Biodegradable

Son materiales que pueden descomponerse a través de procesos naturales iniciados por otros agentes (hongos, bacterias al agua, CO2…).

Es una alternativa a materiales que no se descomponen o que crean desechos perjudiciales para el medioambiente como los tintes que tienen ingredientes contrarios a la descomposición total.

[Repensar, reutilizar y reciclar: las tres "R" a seguir para combatir el 'fast fashion]

Se suelen usar como sinónimos, sin serlo, orgánico, que puede tener que ver sólo con el origen o propio el material en sí, y compostable, donde su finalidad al descomponerse es distinta.

13. Biocompostable

Se refiere a los procesos de descomposición que se tratan para este fin al transformarse la materia en sustrato o compost.

Esto se traduce en que un material biodegradable no lo hace necesariamente compostable, ya que aunque los dos terminan descomponiéndose, no lo hacen necesariamente de igual forma ni con el mismo resultado.

15. Carbono neutral

Es la huella neta de carbono que tiene un servicio, producto o material y que se equilibra o compensa con otras acciones a corto plazo por un valor medioambiental proporcional.

14. Cero desperdicio

También llamado zero waste fashion, es la producción de moda que minimiza el desperdicio textil en su producción. Bien durante la fabricación, con sistemas de patronaje y corte o con prendas que, de forma postconsumo, buscan desperdiciar la mínima tela posible.

16. 'Slow fashion'

A diferencia de la fast fashion, en la moda lenta los diseñadores, distribuidores, compradores y consumidores son más conscientes del impacto que la ropa y complementos tienen sobre las personas y el planeta.

Se trata de prendas producidas de manera consciente con el medio ambiente, que nace como alternativa a la ropa producida en masa. Además, se caracteriza por apoyar a negocios pequeños, intentar bajar el consumo de ropa, y todo esto, utilizando y usando materiales y prendas sostenibles.

17. Tencel

El Tencel es el nombre comercial de “Lyocell”. Es un tejido natural que se fabrica a base de pulpa de madera (generalmente de eucalipto). Los árboles utilizados son de bosques certificados como sostenibles.

Su proceso de fabricación es un circuito cerrado en el que se reciclan o reutilizan todos los disolventes (orgánicos) y en el que se utiliza mucha menos agua que en la fabricación de otro tipo de fibras.

18. Trazabilidad

El concepto de trazabilidad alude al seguimiento de todo el proceso de producción, procesado y distribución de un producto, desde el aprovisionamiento de las materias primas para su fabricación hasta su llegada al consumidor final.

Sigue los temas que te interesan