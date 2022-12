Fiestas DIY: diez árboles de Navidad que puedes hacer en casa

Queda menos de un mes para que llegue la Navidad. Las calles ya se han vestido de luces y los hogares empiezan a prepararse.

Apostando por la producción y el consumo responsable, venimos a proponerte que este año decores tu casa con una tendencia cada vez más en auge, el DIY (Do it yourself), que viene a decir: "Hazlo tú mismo".

Esta corriente está estrechamente vinculada al reciclaje y la reutilización, ya que nos ayuda a dar una segunda vida a elementos cotidianos, creando objetos únicos, renovados y a nuestro gusto.

Para comenzar venimos a hacerte diez propuestas DIY para tu árbol de Navidad.

Diez árboles de Navidad DIY

Árboles de Navidad de cartón. istock

1. De cartón. Una buena forma de sustituir el tradicional árbol de Navidad por una opción más sostenible es fabricar uno a partir de cartones viejos a los que podemos dar una nueva vida. Si el cartón es demasiado fino, puedes pegar varios para hacer una capa más resistente.

Árbol de Navidad con bolas colgantes. Pinterest

2. De bolas flotantes. La propuesta más sofisticada, sin duda. Cuelga tus bolas de Navidad del techo en distintas alturas, de manera que simulen un árbol, ¡pero sin árbol!

Árbol de Navidad con una escalera. Pinterest.

3. Con una escalera. Reutilizar elementos que tengas en casa es básico para conseguir una Navidad sostenible, ¿qué tal si utilizas una escalera? Coloca luces y guirnaldas entre sus peldaños y tendrás un árbol original. ¡Pero asegúrate de no necesitarla!

Árbol de Navidad de madera. istock

4. Con madera. Puedes volver a utilizar tablas de madera de los colores que sea, incluyendo adornos en cada nivel. Recuerda que el tamaño de la tabla debe ser más pequeño a medida que se acerque a la estrella.

Árbol de Navidad de luces en la pared. istock

5. De luces. La propuesta más de moda, sin duda, apostando siempre por las luces de ley, solo necesitarás una pared en la que colocarlas con forma de árbol. Puedes colocar alternando las guirnaldas de otros años y conseguir un árbol aún más vivo.

Árbol de Navidad hecho con sombrillas. Pinterest.

6. Con sombrillas. Probablemente, sea el diseño más original que hemos encontrado. Solo tienes que coger las sombrillas que no usas en invierno, colocarlas en fila vertical y abrirlas de arriba a abajo, de menos a más.

Árbol de Navidad de latas. Grantural.es

7. De latas de aluminio. ¿Cuántas latas de refresco o cerveza has consumido en casa? A partir de ahora, guárdalas para elaborar este original árbol. Puedes jugar con los colores de las latas. Una vez pasada la Navidad… No te olvides de reciclar todas.

Árbol de Navidad hecho de fotos. Pinterest

8. Con fotos. Al igual que el de luces, este árbol se realiza en la pared. En lugar de luces, recrea el árbol con fotografías tuyas o de tus seres queridos, ¡despide el año recordando los mejores momentos con un collage!

Árbol de Navidad de telas. istock

9. De telas. ¿Cuántos restos de tela o ropa tienes por casa? Seguro que más de uno lo vas a convertir pronto en trapo. Pero antes… ¡Utilízalo para crear tu árbol navideño! Seguro que también se te ha escapado algún que otro botón, ¡conviértelo en una mini bola!

Árboles de Navidad elaborados con piñas. Pinterest.

10. Con piñas. Tan solo tienes que recoger tantas piñas como mini árboles desees. Píntalas de verde, colócalas sobre el corcho de una botella, ¡y ya tienes arbolitos!

